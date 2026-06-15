एक झटके में 70,000 रुपये तक सस्ती हुई महिंद्रा की यह SUV, 30 जून तक है मौका; जानिए खासियत

महिंद्रा अपनी बेस्ट-सेलिंग एसयूवी बोलेरो रेंज पर ताबड़तोड़ डिस्काउंट दे रही है। इस दौरान ग्राहक महिंद्रा बोलेरो, बोलेरो नियो और बोलेरो नियो प्लस पर अधिकतम 70,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

महिंद्रा अपने अलग-अलग मॉडलों पर जून, 2026 में बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी की बेस्ट-सेलिंग एसयूवी बोलेरो रेंज पर भी ताबड़तोड़ डिस्काउंट मिल रहा है। बता दें कि इस दौरान ग्राहक महिंद्रा बोलेरो (Mahindra Bolero), बोलेरो नियो और बोलेरो नियो प्लस पर अधिकतम 70,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं बोलेरो के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

मजबूत क्लासिक डिजाइन और फीचर्स भारतीय रास्तों पर राज करने वाली महिंद्रा बोलेरो सालों से अपने रफ-एंड-टफ और मस्कुलर 'बॉक्स-जैसे' डिजाइन के लिए जानी जाती है। इसकी मजबूत मेटल बॉडी, सिग्नेचर फ्रंट ग्रिल और दमदार बम्पर इसे बेहद सॉलिड लुक देते हैं। फीचर्स की बात करें तो यह एक आरामदायक 7-सीटर एसयूवी है, जिसमें 180mm का शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है। इसके केबिन में अब सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर स्टीयरिंग, असरदार एसी और हीटर, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग और एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम जैसी जरूरी सुविधाएं मिलती हैं।

दमदार है एसयूवी का पावरट्रेन परफॉर्मेंस के मामले में महिंद्रा बोलेरो में कंपनी का सबसे भरोसेमंद mHawk75 1.5-लीटर का 3-सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया है। यह इंजन 75bhp की मैक्सिमम पावर और 210Nm का भारी-भरकम टॉर्क जनरेट करता है। इसकी वजह से गाड़ी भारी वजन के साथ भी गड्ढों, कीचड़ और चढ़ाई वाले रास्तों पर बिना थके आसानी से आगे बढ़ जाती है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है जो पीछे के पहियों को पावर (RWD) भेजता है। इतनी मजबूत और भारी गाड़ी होने के बावजूद इसका माइलेज लगभग 16 से 16.7 किमी प्रति लीटर है।

अपग्रेड हुए सेफ्टी फीचर्स सेफ्टी के लिहाज से महिंद्रा बोलेरो का 'लैडर-फ्रेम' चेसिस बेहद मजबूत माना जाता है,। अब इसके सभी वैरिएंट्स में ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर की सुरक्षा के लिए डुअल एयरबैग्स (2 Airbags) स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। इसके अलावा, अचानक ब्रेक लगाने पर गाड़ी को फिसलने से बचाने के लिए एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), पीछे की तरफ गाड़ी पार्क करने में मदद करने वाले रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, स्पीड अलर्ट सिस्टम और फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे जरूरी फीचर्स दिए गए हैं जो यात्रियों को सुरक्षित रखते हैं।