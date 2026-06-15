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एक झटके में 70,000 रुपये तक सस्ती हुई महिंद्रा की यह SUV, 30 जून तक है मौका; जानिए खासियत

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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महिंद्रा अपनी बेस्ट-सेलिंग एसयूवी बोलेरो रेंज पर ताबड़तोड़ डिस्काउंट दे रही है। इस दौरान ग्राहक महिंद्रा बोलेरो, बोलेरो नियो और बोलेरो नियो प्लस पर अधिकतम 70,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

एक झटके में 70,000 रुपये तक सस्ती हुई महिंद्रा की यह SUV, 30 जून तक है मौका; जानिए खासियत

महिंद्रा अपने अलग-अलग मॉडलों पर जून, 2026 में बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी की बेस्ट-सेलिंग एसयूवी बोलेरो रेंज पर भी ताबड़तोड़ डिस्काउंट मिल रहा है। बता दें कि इस दौरान ग्राहक महिंद्रा बोलेरो (Mahindra Bolero), बोलेरो नियो और बोलेरो नियो प्लस पर अधिकतम 70,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं बोलेरो के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

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मजबूत क्लासिक डिजाइन और फीचर्स

भारतीय रास्तों पर राज करने वाली महिंद्रा बोलेरो सालों से अपने रफ-एंड-टफ और मस्कुलर 'बॉक्स-जैसे' डिजाइन के लिए जानी जाती है। इसकी मजबूत मेटल बॉडी, सिग्नेचर फ्रंट ग्रिल और दमदार बम्पर इसे बेहद सॉलिड लुक देते हैं। फीचर्स की बात करें तो यह एक आरामदायक 7-सीटर एसयूवी है, जिसमें 180mm का शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है। इसके केबिन में अब सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर स्टीयरिंग, असरदार एसी और हीटर, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग और एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम जैसी जरूरी सुविधाएं मिलती हैं।

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दमदार है एसयूवी का पावरट्रेन

परफॉर्मेंस के मामले में महिंद्रा बोलेरो में कंपनी का सबसे भरोसेमंद mHawk75 1.5-लीटर का 3-सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया है। यह इंजन 75bhp की मैक्सिमम पावर और 210Nm का भारी-भरकम टॉर्क जनरेट करता है। इसकी वजह से गाड़ी भारी वजन के साथ भी गड्ढों, कीचड़ और चढ़ाई वाले रास्तों पर बिना थके आसानी से आगे बढ़ जाती है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है जो पीछे के पहियों को पावर (RWD) भेजता है। इतनी मजबूत और भारी गाड़ी होने के बावजूद इसका माइलेज लगभग 16 से 16.7 किमी प्रति लीटर है।

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अपग्रेड हुए सेफ्टी फीचर्स

सेफ्टी के लिहाज से महिंद्रा बोलेरो का 'लैडर-फ्रेम' चेसिस बेहद मजबूत माना जाता है,। अब इसके सभी वैरिएंट्स में ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर की सुरक्षा के लिए डुअल एयरबैग्स (2 Airbags) स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। इसके अलावा, अचानक ब्रेक लगाने पर गाड़ी को फिसलने से बचाने के लिए एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), पीछे की तरफ गाड़ी पार्क करने में मदद करने वाले रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, स्पीड अलर्ट सिस्टम और फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे जरूरी फीचर्स दिए गए हैं जो यात्रियों को सुरक्षित रखते हैं।

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डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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