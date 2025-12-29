टैक्स फ्री हो गई महिंद्रा की नंबर-1 SUV! अभी खरीदने पर ₹91000 की होगी बचत; तुरंत देखें डिटेल्स

संक्षेप: महिंद्रा बोलेरो के बारे में एक गुड न्यूज है। दरअसल, अब महिंद्रा बोलेरो (Mahindra Bolero) शोरूम्स के अलावा, CSD यानी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट में देश के जवानों के लिए भी उपलब्ध हो गई है।

महिंद्रा बोलेरो कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी में से एक रही है। अब महिंद्रा बोलेरो के बारे में एक गुड न्यूज है। दरअसल, अब महिंद्रा बोलेरो (Mahindra Bolero) शोरूम्स के अलावा, CSD यानी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट में देश के जवानों के लिए भी उपलब्ध हो गई है। ऐसे में देश के जवानों और पूर्व सैन्यकर्मियों के लिए यह एसयूवी दिसंबर, 2025 में हजारों रुपये सस्ती हो गई है। बता दें कि CSD से कार खरीदने पर नॉर्मल शोरूम्स की तुलना में टैक्स के हजारों रुपये की बचत होती है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

91 हजार रुपये टैक्स छूट बदा दें कि CSD से कार खरीदने पर आमतौर पर लगने वाले 28 पर्सेंट की जगर 14 पर्सेंट ही जीएसटी देनी होती है। ऐसे में देश के जवानों के लाखों रुपये टैक्स के बच जाते हैं। Cars24 के अनुसार, बोलेरो की सीएसडी में मौजूद एकमात्र मॉडल B6 एलिजिबल ग्राहकों को 91,000 रुपये की टैक्स छूट के साथ मिल रही है। बता दें कि कंपनी में हाल में ही महिंद्रा बोलेरो के अपडेटेड वर्जन को भी लॉन्च किया है।

काफी बदल गया है एक्सटीरियर नई बोलेरो में नया फ्रंट ग्रिल लगाया गया है जिसमें वर्टिकल क्रोम स्लैट्स मिलते हैं। बंपर को भी री-डिजाइन किया गया है जिसमें इंटीग्रेटेड फॉग लैंप्स दिए गए हैं। वहीं, अब इसमें नए 15-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं। कलर ऑप्शन्स में भी एक नया Stealth Black शेड शामिल किया गया है जो पहले से उपलब्ध तीन कलर के साथ आता है।

नई B8 वैरिएंट की हुई एंट्री सबसे खास बात यह है कि बोलेरो अब पहली बार B8 वैरिएंट में भी उपलब्ध है। इस वेरिएंट में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, नई लेदरेट सीट्स, टाइप-C चार्जिंग पोर्ट और डोर पैनल्स पर बॉटल होल्डर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। बोलेरो को B4, B6, B6 (O) और B8 ट्रिम्स में लॉन्च किया गया है। B6 से ऊपर के वैरिएंट्स में आपको ऑडियो सिस्टम, टाइप-C पोर्ट और स्टीयरिंग कंट्रोल्स जैसे फीचर्स मिलते हैं।