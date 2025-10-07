गुड न्यूज: ₹92000 तक सस्ती मिल रही महिंद्रा की ये SUV, कीमत ₹8 लाख से कम; जानिए इसकी खासियत

फेस्टिव सीजन में नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, महिंद्रा की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी में से एक बोलेरो पर अक्टूबर महीने के दौरान बंपर छूट मिल रही है।

इतनी है एसयूवी की कीमत डिस्काउंट की ज्यादा जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि कंपनी में हाल में ही महिंद्रा बोलेरो के अपडेटेड वर्जन को भी लॉन्च किया है। भारतीय मार्केट में नई बोलेरो की कीमत 7.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से। आइए जानते हैं नई बोलेरो के फीचर्स, पावरट्रेन और डिजाइन के बारे में विस्तार से।

काफी बदल गया है एक्सटीरियर नई बोलेरो में नया फ्रंट ग्रिल लगाया गया है जिसमें वर्टिकल क्रोम स्लैट्स मिलते हैं। बंपर को भी री-डिजाइन किया गया है जिसमें इंटीग्रेटेड फॉग लैंप्स दिए गए हैं। वहीं, अब इसमें नए 15-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं। कलर ऑप्शन्स में भी एक नया Stealth Black शेड शामिल किया गया है जो पहले से उपलब्ध तीन कलर के साथ आता है।

नई B8 वैरिएंट की हुई एंट्री सबसे खास बात यह है कि बोलेरो अब पहली बार B8 वैरिएंट में भी उपलब्ध है। इस वेरिएंट में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, नई लेदरेट सीट्स, टाइप-C चार्जिंग पोर्ट और डोर पैनल्स पर बॉटल होल्डर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। बोलेरो को B4, B6, B6 (O) और B8 ट्रिम्स में लॉन्च किया गया है। B6 से ऊपर के वैरिएंट्स में आपको ऑडियो सिस्टम, टाइप-C पोर्ट और स्टीयरिंग कंट्रोल्स जैसे फीचर्स मिलते हैं।

इंजन में नहीं हुआ कोई बदलाव इंजन की बात करें तो नई बोलेरो में वही 1.5-लीटर का भरोसेमंद mHawk75 डीजल इंजन मिलता है जो 75bhp की पावर और 210Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है जो रियर व्हील्स को पावर सप्लाई करता है। महिंद्रा ने इस बार एक नया ‘RideFlo’ सस्पेंशन टेक्नोलॉजी भी जोड़ा है जिससे गाड़ी की राइड क्वालिटी और हैंडलिंग पहले से बेहतर होगी।