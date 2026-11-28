महिंद्रा ने हाल में ही भारतीय मार्केट में अपनी पॉपुलर एसयूवी XUV 3XO का CNG मॉडल लॉन्च किया है। इसे XUV 3XO ZNG नाम दिया गया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये है।

महिंद्रा की एकमात्र CNG कार

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भारतीय ग्राहकों के बीच CNG कारों की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 की बात करें तो मारुति सुजुकी अर्टिगा ने 14,000 यूनिट से ज्यादा बिक्री करके इस सेगमेंट में टॉप पोजिशन हासिल कर लिया। इस दौरान देसी कार निर्माता महिंद्रा की एकमात्र CNG कार XUV 3XO ZNG ने टॉप-25 में जगह बनाई। इस तरह यह कंपनी की बेस्ट-सेलिंग सीएनजी कार भी बन गई। बता दें कि इस दौरान महिंद्रा XUV 3XO CNG को 1,401 नए ग्राहक मिले। आइए जानते हैं इस एसयूवी के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

इतनी है कीमत महिंद्रा ने हाल में ही भारतीय मार्केट में अपनी पॉपुलर एसयूवी XUV 3XO का CNG मॉडल लॉन्च किया है। इसे XUV 3XO ZNG नाम दिया गया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये है। कंपनी ने इसे चार वैरिएंट में पेश किया है। इसका मुकाबला टाटा नेक्सन CNG और मारुति ब्रेजा CNG जैसी गाड़ियों से होगा।

कुछ ऐसी है डिजाइन डिजाइन की बात करें तो महिंद्रा XUV 3XO CNG का लुक इसके पेट्रोल मॉडल जैसा ही रखा गया है। इसमें आगे की तरफ बोल्ड ग्रिल, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और DRLs मिलते हैं। साइड में 16-इंच अलॉय व्हील और पीछे कनेक्टेड LED टेललैंप दिए गए हैं। इसके टेलगेट पर ZNG बैजिंग मिलती है, जिससे इसकी पहचान की जा सकती है।

सेफ्टी भी है दमदार फीचर्स की बात करें तो इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले, डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम और लेदर जैसी सीटें मिलती हैं। सेफ्टी के मामले में भी यह एसयूवी काफी दमदार है। इसे भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।