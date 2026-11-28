महिंद्रा की एकमात्र CNG कार, इसे अक्टूबर में 1,401 ग्राहक मिले; इतनी है कीमत
महिंद्रा ने हाल में ही भारतीय मार्केट में अपनी पॉपुलर एसयूवी XUV 3XO का CNG मॉडल लॉन्च किया है। इसे XUV 3XO ZNG नाम दिया गया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये है।
भारतीय ग्राहकों के बीच CNG कारों की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 की बात करें तो मारुति सुजुकी अर्टिगा ने 14,000 यूनिट से ज्यादा बिक्री करके इस सेगमेंट में टॉप पोजिशन हासिल कर लिया। इस दौरान देसी कार निर्माता महिंद्रा की एकमात्र CNG कार XUV 3XO ZNG ने टॉप-25 में जगह बनाई। इस तरह यह कंपनी की बेस्ट-सेलिंग सीएनजी कार भी बन गई। बता दें कि इस दौरान महिंद्रा XUV 3XO CNG को 1,401 नए ग्राहक मिले। आइए जानते हैं इस एसयूवी के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
इतनी है कीमत
महिंद्रा ने हाल में ही भारतीय मार्केट में अपनी पॉपुलर एसयूवी XUV 3XO का CNG मॉडल लॉन्च किया है। इसे XUV 3XO ZNG नाम दिया गया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये है। कंपनी ने इसे चार वैरिएंट में पेश किया है। इसका मुकाबला टाटा नेक्सन CNG और मारुति ब्रेजा CNG जैसी गाड़ियों से होगा।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra Scorpio
₹ 13.43 - 17.48 लाख
Mahindra Bolero Neo
₹ 9.06 - 10.85 लाख
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.52 - 23.52 लाख
Mahindra XUV 7XO
₹ 13.99 - 25.79 लाख
Mahindra XUV 3XO
₹ 7.79 - 15.04 लाख
कुछ ऐसी है डिजाइन
डिजाइन की बात करें तो महिंद्रा XUV 3XO CNG का लुक इसके पेट्रोल मॉडल जैसा ही रखा गया है। इसमें आगे की तरफ बोल्ड ग्रिल, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और DRLs मिलते हैं। साइड में 16-इंच अलॉय व्हील और पीछे कनेक्टेड LED टेललैंप दिए गए हैं। इसके टेलगेट पर ZNG बैजिंग मिलती है, जिससे इसकी पहचान की जा सकती है।
सेफ्टी भी है दमदार
फीचर्स की बात करें तो इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले, डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम और लेदर जैसी सीटें मिलती हैं। सेफ्टी के मामले में भी यह एसयूवी काफी दमदार है। इसे भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।
दमदार है पावरट्रेन
पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। यह पेट्रोल और CNG दोनों मोड में 111bhp की पावर और 200Nm का टॉर्क जनरेट करता है। महिंद्रा XUV 3XO ZNG का सर्टिफाइड माइलेज 24.7km/kg है। इसमें दो छोटे CNG सिलेंडर दिए गए हैं, जिन्हें बूट के नीचे लगाया गया है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें