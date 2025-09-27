सिंगल चार्ज पर 683Km दौड़ने वाली कार की डिलीवरी शुरू, इसे देश में सिर्फ 999 ग्राहक ही खरीद पाएंगे

BE 6 बैटमैन एडिशन की शुरुआती बिक्री 300 यूनिट तक सीमित थी। हालांकि, इसकी डिमांड के चलते कंपनी ने इसमें 699 यूनिट की बढ़ोतरी की, जिससे कुल बिक्री 999 यूनिट हो गई। इस कदम से ज्यादा उत्साही लोगों को कलेक्टर एडिशन तक पहुंचने का मौका मिला। BE 6 बैटमैन एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत 27.79 लाख रुपए है।

महिंद्रा ने इस फेस्टिव सीजन में ऑफिशियली तौर पर BE 6 बैटमैन एडिशन की डिलीवरी शुरू कर दी है। ये BE 6 का स्पेशिल और लिमिटेड वर्जन है। इसकी डिलीवरी 20 सितंबर (अंतर्राष्ट्रीय बैटमैन दिवस) से शुरू होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे 25 सितंबर कर दिया गया। BE 6 बैटमैन एडिशन की शुरुआती बिक्री 300 यूनिट तक सीमित थी। हालांकि, इसकी डिमांड में वृद्धि के चलते कंपनी ने इसमें 699 यूनिट की बढ़ोतरी की, जिससे कुल बिक्री 999 यूनिट हो गई। इस कदम से ज्यादा उत्साही लोगों को कलेक्टर एडिशन तक पहुंचने का मौका मिला। BE 6 बैटमैन एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत 27.79 लाख रुपए है। ये टॉप-स्पेक पैक थ्री वैरिएंट से 89,000 रुपए ज्यादा है।

महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन की पूरी बॉडी पर कस्टम सैटिन ब्लैक फिनिश दी गई है, जो दूर से ही प्रीमियम लुक देती है। इसके साथ Alchemy Gold में पेंटेड सस्पेंशन और ब्रेक कैलिपर्स का कॉन्ट्रास्ट इसे और भी दमदार बनाता है। इसके 20-इंच के बड़े एलॉय व्हील्स, फ्रंट डोर पर कस्टम बेटमैन डेकल्स और पीछे की तरफ लगी “BE 6 × The Dark Knight” बैजिंग इसे भीड़ में अलग पहचान देती है।

इसके इंटीरियर की बात करें तो इसमें चारकोल लेदर इंस्ट्रूमेंट पैनल दिया गया है। इसके साथ Suede लेदर अपहोल्स्ट्री विथ गोल्ड सेपिया स्टिचिंग मिलती है। इसमें गोल्ड एक्सेंट्स, स्टीयरिंग व्हील, इन टच कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक सिस्टम मिलता है। इसमें सीट्स, बूस्ट बटन और इंटीरियर डिटेल्स पर उभरा हुआ बैट का साइन मिलता है। डैशबोर्ड पर पिनस्ट्राइप ग्राफिक + बैटमैन वेलकम एनिमेशन इन इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले दिया गया है। इसका एक्सटीरियर साउंड प्रोफाइल भी बैटमैन थीम पर है।