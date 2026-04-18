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करीब 700 km रेंज वाली इस EV को खरीदने की लगी होड़, 500% से ज्यादा बढ़ गई बिक्री; सेफ्टी में भी 5-स्टार

Apr 18, 2026 06:37 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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महिंद्रा BE 6 ने डिमांड के मामले में FY2026 के दौरान सबको पीछे छोड़ दिया। इस दौरान महिंद्रा BE 6 को कुल 16,313 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर ईवी की बिक्री 521 पर्सेंट तक बढ़ गई।

करीब 700 km रेंज वाली इस EV को खरीदने की लगी होड़, 500% से ज्यादा बढ़ गई बिक्री; सेफ्टी में भी 5-स्टार

महिंद्रा की कारों को भारतीय ग्राहक खूब पसंद करते हैं। बता दें कि बीते वित्त वर्ष यानी FY2026 में महिंद्रा स्कॉर्पियो को करीब 1.80 लाख खरीददार मिले। इस दौरान स्कॉर्पियो कंपनी की बेस्ट-सेलिंग मॉडल भी रही। हालांकि, डिमांड के मामले में कंपनी की कूपे-स्टाइल इलेक्ट्रिक कार महिंद्रा BE 6 ने सबको पीछे छोड़ दिया। इस दौरान महिंद्रा BE 6 को कुल 16,313 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर ईवी की बिक्री 521 पर्सेंट तक बढ़ गई। जबकि ठीक एक साल पहले यह आंकड़ा सिर्फ 2,625 यूनिट था। आइए जानते हैं BE 6 के फीचर्स, रेंज और कीमत के बारे में विस्तार से।

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डिजाइन और लुक

महिंद्रा BE 6 की सबसे बड़ी खासियत इसका स्पोर्टी कूपे डिजाइन है। यह किसी कॉन्सेप्ट कार जैसी दिखती है। इसके सामने के हिस्से में C-शेप वाले LED DRLs और बोल्ड बॉडी लाइन्स दी गई हैं। इसकी ढलान वाली छत और बड़े 19-इंच के अलॉय व्हील्स इसे एक प्रीमियम कूपे एसयूवी का अहसास कराते हैं। मार्केट में इस ईवी की एक्स-शोरूम कीमत 18.90 लाख रुपये से शुरू होती है।

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बैटरी और रेंज

महिंद्रा ने इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में दो बैटरी पैक के ऑप्शन दिए हैं। पहला 59 kWh की बैटरी है जो करीब 557 किमी की रेंज देती है। वहीं, इसमें 79 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है जो एक बार फुल चार्ज होने पर 683 किमी (ARAI) तक की रेंज दे सकता है। चार्जिंग की बात करें तो DC फास्ट चार्जर की मदद से इसकी बैटरी को मात्र 20 मिनट में 20 से 80 पर्सेंट तक चार्ज किया जा सकता है। यह 0 से 100 किमी की रफ्तार सिर्फ 6.7 सेकंड में पकड़ लेती है।

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फीचर्स और सेफ्टी

फीचर्स के मामले में महिंद्रा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कार में 12.3-इंच की दो बड़ी स्क्रीन दी गई हैं। यह एलेक्सा और ChatGPT जैसे स्मार्ट फीचर्स के साथ आती हैं। म्यूजिक लवर्स के लिए इसमें 16-स्पीकर वाला Harman Kardon का साउंड सिस्टम मिलता है। इसे सेफ्टी के लिए Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली है। इसमें स्टैंडर्ड के तौर पर 6-एयरबैग्स, लेवल-2 ADAS और 360-डिग्री कैमरा जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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