करीब 700 km रेंज वाली इस EV को खरीदने की लगी होड़, 500% से ज्यादा बढ़ गई बिक्री; सेफ्टी में भी 5-स्टार

Apr 18, 2026 06:37 pm IST

महिंद्रा BE 6 ने डिमांड के मामले में FY2026 के दौरान सबको पीछे छोड़ दिया। इस दौरान महिंद्रा BE 6 को कुल 16,313 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर ईवी की बिक्री 521 पर्सेंट तक बढ़ गई।

महिंद्रा की कारों को भारतीय ग्राहक खूब पसंद करते हैं। बता दें कि बीते वित्त वर्ष यानी FY2026 में महिंद्रा स्कॉर्पियो को करीब 1.80 लाख खरीददार मिले। इस दौरान स्कॉर्पियो कंपनी की बेस्ट-सेलिंग मॉडल भी रही। हालांकि, डिमांड के मामले में कंपनी की कूपे-स्टाइल इलेक्ट्रिक कार महिंद्रा BE 6 ने सबको पीछे छोड़ दिया। इस दौरान महिंद्रा BE 6 को कुल 16,313 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर ईवी की बिक्री 521 पर्सेंट तक बढ़ गई। जबकि ठीक एक साल पहले यह आंकड़ा सिर्फ 2,625 यूनिट था। आइए जानते हैं BE 6 के फीचर्स, रेंज और कीमत के बारे में विस्तार से।

डिजाइन और लुक महिंद्रा BE 6 की सबसे बड़ी खासियत इसका स्पोर्टी कूपे डिजाइन है। यह किसी कॉन्सेप्ट कार जैसी दिखती है। इसके सामने के हिस्से में C-शेप वाले LED DRLs और बोल्ड बॉडी लाइन्स दी गई हैं। इसकी ढलान वाली छत और बड़े 19-इंच के अलॉय व्हील्स इसे एक प्रीमियम कूपे एसयूवी का अहसास कराते हैं। मार्केट में इस ईवी की एक्स-शोरूम कीमत 18.90 लाख रुपये से शुरू होती है।

बैटरी और रेंज महिंद्रा ने इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में दो बैटरी पैक के ऑप्शन दिए हैं। पहला 59 kWh की बैटरी है जो करीब 557 किमी की रेंज देती है। वहीं, इसमें 79 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है जो एक बार फुल चार्ज होने पर 683 किमी (ARAI) तक की रेंज दे सकता है। चार्जिंग की बात करें तो DC फास्ट चार्जर की मदद से इसकी बैटरी को मात्र 20 मिनट में 20 से 80 पर्सेंट तक चार्ज किया जा सकता है। यह 0 से 100 किमी की रफ्तार सिर्फ 6.7 सेकंड में पकड़ लेती है।