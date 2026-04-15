महिंद्रा की जिस इलेक्ट्रिक SUV को लाइन लगाकर खरीद रहे लोग, उस पर ‌₹2 लाख का कैश डिस्काउंट

Apr 15, 2026 06:46 pm IST

अब इस इलेक्ट्रिक कार पर कंपनी ने 2 लाख रुपए के कैश डिस्काउंट का एलान कर दिया है। इस डिस्काउंट के चलते इसकी सेल्स में इजाफा देखने को मिल सकता है। सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 683Km तक है। वहीं, सेफ्टी के लिए इसे BNCAP में 5-स्टार रेटिंग मिली है।

महिंद्रा के पोर्टफोलियो में जब से BE 6 इलेक्ट्रिक SUV शामिल हुई है, कंपनी ने इस सेगमेंट में पीछे मुड़कर नहीं देखा। सेगमेंट में अपनी रेंज और फीचर्स की दम पर इस इलेक्ट्रिक SUV का दनादन ग्राहक मिल रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 के 12 महीने (अप्रैल 2025 से मार्च 2026) के दौरान इसकी 16,313 यूनिट बिक गईं। यानी इसे हर महीने औसतन 1360 ग्राहकों ने खरीदा। ऐसे में अब इस इलेक्ट्रिक कार पर कंपनी ने 2 लाख रुपए के कैश डिस्काउंट का एलान कर दिया है। इस डिस्काउंट के चलते इसकी सेल्स में इजाफा देखने को मिल सकता है। बता दें कि BE 6 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 18.90 लाख रुपए है। सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 683Km तक है।

महिंद्रा BE 6 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

कंपनी का दावा है कि 79kWh बैटरी पैक वाली BE 6 ईवी 682km तक जा सकती है। ये ईवी ऑटो कार इंडिया के टेस्ट में 449km की एवरेज रेंज ही दे पाई। वहीं 59kWh वैरिएंट की क्लेम्ड रेंज 535km है। चार्जिंग को लेकर BE 6 काफी फ्लेक्सिबल है। AC चार्जर (11kW) से इसे 6-8 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा DC फास्ट चार्जर (140/175kW) से इसको सिर्फ 20 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है।

SUV में दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं। इसमें 59kWh और 79kWh का बैटरी ऑप्शन मिलता है। खास बात यह है कि महिंद्रा इसमें लाइफटाइम वारंटी (पहले प्राइवेट ओनर के लिए) दे रही है। इसमें मिलने वाला 59kWh वैरिएंट 231hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। वहीं, 79kWh वाला वैरिएंट 286hp की पावर जेनरेट करता है। दोनों ही वैरिएंट में 380Nm का टॉर्क जेनरेट करने की पावर है।

महिंद्रा ने इसमें टेक्नोलॉजी का पूरा तड़का लगाया है। इसमें पैनोरमिक ग्लास रूफ + एंबियंट लाइटिंग मिलती है। इसके अलावा इस ईवी में 12.3-इंच का टचस्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। इसके साथ ही 16-स्पीकर वाला हर्मन कार्डॉन साउंड सिस्टम लगा हुआ है। इसमें 360° कैमरा, डुअल वायरलेस चार्जर, ADAS लेवल 2 जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और बहुत कुछ मिलता है।

भारत NCAP में महिंद्रा BE 6 का जनवरी 2025 में क्रैश टेस्ट किया गया था। इस क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसे एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 32 में से 31.97 पॉइंट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। यानी ये बड़ों के साथ बच्चों के लिए भी पूरी तरह सेफ है।