आ गया महिंद्रा की इस ई-कार का ब्लैक एडिशन, टीजर में दिखा जबरदस्त लुक; 20 मिनट में चार्ज और रेंज 682 किमी.

महिंद्रा BE6 (Mahindra BE6) का ब्लैक एडिशन जल्द लॉन्च होने वाला है। हाल ही में इसका टीजर सामने आया है, जिसमें ये ईवी जबरदस्त लुक में दिखाई दे रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Wed, 13 Aug 2025 10:07 PM

कार निर्माता कंपनी महिंद्रा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक नया टीजर जारी किया है, जिसमें महिंद्रा BE6 (Mahindra BE6) का ब्लैक-आउट वर्जन दिखाई दे रहा है। यह ब्रांड का पहला इलेक्ट्रिक SUV ब्लैक एडिशन होगा, जो बेहद स्टाइलिश और प्रीमियम लुक के साथ आएगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

महिंद्रा BE6 ब्लैक एडिशन में क्या होगा खास? महिंद्रा BE6 ब्लैक एडिशन के खासियत की बात करें तो इसमें ब्लैक फिनिश अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। इसके इंटीरियर की बात करें तो इसमें ब्लैक अपहोल्स्ट्री और पियानो ब्लैक इंसर्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके लुक में ज्यादा एग्रेसिव और प्रीमियम अपील मिलती है। इसका नाम अभी तय नहीं है, लेकिन यह महिंद्रा (Mahindra) की स्कॉर्पियो-N कार्बन एडिशन (Scorpio N Carbon Edition) और XUV700 ईबॉनी एडिशन (XUV700 Ebony Edition) की तर्ज पर होगा।

क्या मैकेनिकल बदलाव होंगे? महिंद्रा शायद BE6 ब्लैक एडिशन में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं करेगी। हालांकि, एक हल्की संभावना है कि इसमें ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) वर्जन की शुरुआत हो सकती है।

महिंद्रा BE6 की पावर और रेंज

बैटरी पैक पावर रेंज (किमी) टॉर्क 59 kWh 230 bhp 535 380 Nm 79 kWh 285 bhp 682 380 Nm

चार्जिंग स्पीड चार्जिंग स्पीड की बात करें तो इसमें DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इस ईवी को 175kW चार्जर से सिर्फ 20 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। फिलहाल, ज्यादातर पब्लिक चार्जर 60 kW या 120 kW के हैं।