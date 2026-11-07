एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई महिंद्रा BE 7, 700Km तक मिलेगी रेंज! जानिए कब होगी लॉन्च

महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक SUV लाइनअप को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। कंपनी की नई इलेक्ट्रिक SUV महिंद्रा BE 7 को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। अब इसकी नई स्पाई तस्वीरें सामने आई हैं।

टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई महिंद्रा BE 7

कोई शुल्क नहीं

सिर्फ 1 मिनट में जानें

अपनी EMI जानें

₹ 28,800 /माह से शुरू

Mahindra BE 09

महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक SUV लाइनअप को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। कंपनी की नई इलेक्ट्रिक SUV महिंद्रा BE 7 को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। अब इसकी नई स्पाई तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें SUV को पहले से ज्यादा करीब से देखा जा सकता है। इस बार टेस्टिंग मॉडल की छत पर कुछ खास एंटीना भी नजर आए हैं। यह गाड़ी की लोकेशन को काफी सटीक तरीके से पता लगाने में मदद करते हैं। हालांकि, ये एंटीना प्रोडक्शन मॉडल में मिलने की उम्मीद नहीं है। नई तस्वीरों से SUV की डिजाइन और फीचर्स से जुड़ी कई अहम बातें सामने आई हैं।

टेस्टिंग के दौरान दिखे खास एंटीना महिंद्रा BE 7 की नई स्पाई तस्वीरें मुंबई के BKC इलाके में सामने आई हैं। इसमें SUV पूरी तरह कवर से ढकी हुई नजर आ रही है। इसकी छत पर लगे एंटीना GNSS यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के रिसीवर हो सकते हैं। यह सिस्टम गाड़ी की लोकेशन को सेंटीमीटर तक की सटीकता से पता लगाने में मदद करता है। इसमें GPS, रूस के GLONASS और भारत के NavIC जैसे सिस्टम शामिल हैं। इन एंटीना की मौजूदगी से SUV में नई नेविगेशन टेक्नोलॉजी या लोकेशन आधारित ADAS फीचर्स मिलने की संभावना जताई जा रही है।

एसयूवी के डिजाइन और फीचर्स

डिजाइन की बात करें तो महिंद्रा BE 7 में पूरी तरह नए फ्लश डोर हैंडल मिलेंगे, जो इलेक्ट्रिक तरीके से बाहर निकलेंगे। इसमें फ्रेमलेस विंडो, क्लैमशेल बोनट, बड़े C-शेप लाइटिंग एलिमेंट और चौड़े व्हील आर्च दिए जा सकते हैं। SUV में 19-इंच के बड़े अलॉय व्हील मिलने की उम्मीद है। इसका डिजाइन BE 6 के मुकाबले ज्यादा बड़ा और SUV जैसा होगा। पीछे की तरफ छिपा हुआ वॉशर और वाइपर भी देखने को मिल सकता है। चार्जिंग पोर्ट पीछे बाईं तरफ दिया जाएगा।

मिलेंगे कई प्रीमियम फीचर्स महिंद्रा BE 7 के केबिन में कॉन्सेप्ट मॉडल जैसी डैशबोर्ड डिजाइन देखने को मिल सकती है। इसमें ड्राइवर के सामने ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, स्पोर्टी सीट्स और नया सेंटर कंसोल मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स, पावर्ड सीट्स, 1400W का 16-स्पीकर हरमन साउंड सिस्टम, Adrenox कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और लेवल 2+ ADAS जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। SUV में ऑटो पार्किंग और शानदार एंबिएंट लाइटिंग भी मिलने की संभावना है।