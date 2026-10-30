टेस्टिंग के दौरान फिर दिखी महिंद्रा BE 7, 700 KM तक मिल सकता है रेंज; जानिए कब होगी लॉन्च

महिंद्रा की आने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी BE 7 एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान नजर आई है। इस बार इसकी ऐसी तस्वीरें आई हैं, जिनमें गाड़ी के डिजाइन और फीचर्स को पहले से कहीं ज्यादा करीब से देखा जा सकता है।

टेस्टिंग के दौरान फिर दिखी महिंद्रा BE 7

कोई शुल्क नहीं

सिर्फ 1 मिनट में जानें

अपनी EMI जानें

₹ 28,800 /माह से शुरू

Mahindra BE 09

महिंद्रा की आने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी BE 7 एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान नजर आई है। इस बार इसकी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें गाड़ी के डिजाइन और फीचर्स को पहले से कहीं ज्यादा करीब से देखा जा सकता है। खास बात यह है कि टेस्टिंग के दौरान BE 7 एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज होती हुई दिखाई दी। महिंद्रा के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में अभी XEV सीरीज की दो एसयूवी हैं। जबकि BE सीरीज में BE 6 अकेली इलेक्ट्रिक एसयूवी है। अब कंपनी जल्द ही इसमें BE 7 को जोड़ने की तैयारी कर रही है। इसकी लॉन्चिंग की तारीख अभी सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि इसे 2027 में उतारा जा सकता है।

चार्जिंग पोर्ट और डिजाइन की झलक ताजा तस्वीरों में महिंद्रा BE 7 को कर्नाटक में एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर देखा गया है। माना जा रहा है कि यह जगह बेंगलुरु के आसपास की है। टेस्टिंग मॉडल पर सफेद और बैंगनी रंग का खास कैमोफ्लाज देखने को मिला। इससे पहले कंपनी के टेस्ट मॉडल काले और सफेद रंग के कैमोफ्लाज में भी नजर आए थे। महिंद्रा BE 7 का चार्जिंग पोर्ट पीछे बाईं तरफ दिया गया है। यह वही जगह है, जहां आमतौर पर पेट्रोल-डीजल कारों में फ्यूल टैंक का ढक्कन होता है।

पूरी तरह बाहर आएंगे डोर हैंडल महिंद्रा BE 7 में फ्लश डोर हैंडल भी मिलेंगे। कंपनी की मौजूदा एसयूवी में डोर हैंडल का एक हिस्सा इलेक्ट्रिक तरीके से बाहर आता है और दूसरे हिस्से को हाथ से दबाना पड़ता है। वहीं, BE 7 में पूरा हैंडल मैकेनिकल सिस्टम की मदद से बाहर आएगा। तस्वीरों में यह फीचर साफ नजर आ रहा है। इसके अलावा, एसयूवी में बड़े C-शेप LED DRL और टेललैंप, क्लैमशेल बोनट और टेलगेट, स्पोर्टी रियर स्पॉयलर और बड़े बंपर मिलेंगे।

तीन स्क्रीन वाला होगा केबिन एसयूवी के पीछे स्पॉयलर में दो कैमरे भी दिखाई दिए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें डिजिटल IRVM यानी अंदर का रियर व्यू मिरर मिल सकता है। केबिन की बात करें तो इसका डैशबोर्ड कॉन्सेप्ट मॉडल जैसा हो सकता है। इसमें ड्राइवर के सामने तीन स्क्रीन मिलने की उम्मीद है। सेंटर कंसोल और स्पोर्टी सीटों का डिजाइन BE 6 जैसा हो सकता है। इसके अलावा, कार मेंं लेवल-2+ ADAS मिलने की उम्मीद है।

700KM तक मिल सकता है रेंज