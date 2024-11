रेंज 682km, 7 एयरबैग, ADAS सेफ्टी; आ गई महिंद्रा की धाकड़ इलेक्ट्रिक SUV

कार निर्माता कंपनी महिंद्रा (Mahindra) ने अपने नए BE सब-ब्रांड से पहली इलेक्ट्रिक SUV 2025 BE 6e को अनवील कर दिया है। ऑल-न्यू महिंद्रा (Mahindra) इलेक्ट्रिक SUV को चेन्नई में अनलिमिटेड इंडिया ग्लोबल समिट (Unlimit India Global Summit) में अनवील किया गया है। इस इवेंट में महिंद्रा (Mahindra) ने BE 6e के बेस वैरिएंट की शुरुआती कीमत 18.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

रेंज 682km

2025 BE 6e में 5 यात्रियों के लिए बैठने की व्यवस्था है। ये देखने में काफी स्पोर्टी और अट्रैक्टिव लगती है। महिंद्रा (Mahindra) के INGLO प्लेटफॉर्म पर बेस्ड BE 6e को 2 बैटरी पैक ऑप्शन के साथ पेश किया जाता है। महिंद्रा (Mahindra) का कहना है कि BE 6e के टॉप वैरिएंट में ARAI-दावा की गई रेंज 682km है। नीचे 2025 BE 6e के डिजाइन, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, कीमतें दी गई हैं।