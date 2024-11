26 नवंबर को यादगार बनाएगी महिंद्रा, BE 6e और XEV 9e इलेक्ट्रिक SUV ला रही; डिटेल आई सामने

इनके नाम BE 6e और XEV 9e हैं। कंपनी भले ही इन्हें इस महीने पेश करने वाली है, लेकिन इन्हें 2025 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। इस बात की जानकारी कंपनी के ऑटो और फार्म सेक्टर ks कार्यकारी निदेशक और CEO, राजेश जेजुरिकर ने दी है। उन्होंने कंपनी के Q2 नतीजों के दौरान इसकी जानकारी शेयर की।

BE 6e, BE ब्रांड का पहला प्रोडक्ट होगा। वहीं, XEV 9e, XEV ब्रांड का पहला मॉडल होगा। BE और XEV ब्रांड इलेक्ट्रिक-ओरिजिन INGLO आर्किटेक्चर पर बेस्ड हैं। महिंद्रा का INGLO प्लेटफॉर्म फॉक्सवैगन के मॉड्यूलर इलेक्ट्रिक ड्राइव मैट्रिक्स (MEB) और यूनिफाइड सेल से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का इस्तेमाल करेगा।