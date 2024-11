हार्टकोर डिजाइन के साथ महिंद्रा BE 6e और XEV 9e के टीजर स्केच जारी, 26 नवंबर को उठेगा पर्दा

महिंद्रा ने अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक SUV, BE 6e और XEV 9e के टीजर स्केच के पेश किया है। ये इलेक्ट्रिक ओरिजिन सीरीज का हिस्सा हैं। इन मॉडलों को खूबसूरत, परफॉर्मेंस और इमोशनल अपील पर फोकस करके डिजाइन किया गया है। इनका ग्लोबल अनवील 26 नवंबर, 2024 को किया जाएगा। BE 6e और XEV 9e में हार्टकोर डिजाइन फिलॉसफी है, जो कार्यक्षमता, लग्जरी और इमोशनल कनेक्शन को जोड़ता है। BE 6e में एरोडायनामिक एलिमेंट के साथ एक एथलेटिक सिल्हूट है, जबकि XEV 9e मॉर्डन रूफ देने वाली एक SUV कूप डिजाइन दिया गया है।