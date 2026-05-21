छा गईं महिंद्रा की ये 3 इलेक्ट्रिक SUVs, 15 महीने में ही 65615 घरों तक पहुंच गईं; 656km तक रेंज

महिंद्रा की तीन इलेक्ट्रिक ओरिजिन SUV की कुल होलसेल बिक्री 65,000 यूनिट का आंकड़ा पार कर गई है। इसमें BE 6, XEV 9e और XEV 9S शामिल हैं। कंपनी ने जनवरी 2025 में BE 6 और XEV 9e को लॉन्च किया था। जबकि, नवंबर 2025 के आखिर में उसने XEV 9S को लॉन्च किया।

महिंद्रा की इलेक्ट्रिक SUVs भारतीय बाजार में गजब की सेल्स के साथ आगे बढ़ रही हैं। दरअसल, उसकी तीन इलेक्ट्रिक ओरिजिन SUV की कुल होलसेल बिक्री 65,000 यूनिट का आंकड़ा पार कर गई है। इसमें BE 6, XEV 9e और XEV 9S शामिल हैं। कंपनी ने जनवरी 2025 में BE 6 और XEV 9e को लॉन्च किया था। जबकि, नवंबर 2025 के आखिर में उसने XEV 9S को लॉन्च किया। कंपनी के होलसेल डेटा के अनुसार, इन तीन मिडसाइज इलेक्ट्रिक SUV की अप्रैल 2026 के आखिर तक फैक्टरी से 65,615 यूनिट शोरूम डिस्पैच की गईं। पिछले 16 महीनों में इन तीनों e-SUV का कुल प्रोडक्शन 67,112 यूनिट रहा है।

महिंद्रा बॉर्न इलेक्ट्रिक SUVs की सेल्स के आंकड़े जनवरी से मार्च 2025 XEV 9e BE6 XEV 9S टोटल BEV शेयर FY2025 (जनवरी से मार्च 25) 5,422 2,625 - 8,047 5.39% FY2026 (अप्रैल 2025 से मार्च 2026) 27,336 16,313 7,896 51,545 7.80% FY2027 (अप्रैल 26) 1,611 1,170 3,242 6,023 10.69% टोटल 34,369 20,108 11,138 65,615 7.57% मॉडल वाइज सेल्स 52.37% 30.64% 16.97%

महिंद्रा BE 6 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

कंपनी का दावा है कि 79kWh बैटरी पैक वाली BE 6 ईवी 682km तक जा सकती है। ये ईवी ऑटो कार इंडिया के टेस्ट में 449km की एवरेज रेंज ही दे पाई। वहीं 59kWh वैरिएंट की क्लेम्ड रेंज 535km है। चार्जिंग को लेकर BE 6 काफी फ्लेक्सिबल है। AC चार्जर (11kW) से इसे 6-8 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा DC फास्ट चार्जर (140/175kW) से इसको सिर्फ 20 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है।

SUV में दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं। इसमें 59kWh और 79kWh का बैटरी ऑप्शन मिलता है। खास बात यह है कि महिंद्रा इसमें लाइफटाइम वारंटी (पहले प्राइवेट ओनर के लिए) दे रही है। इसमें मिलने वाला 59kWh वैरिएंट 231hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। वहीं, 79kWh वाला वैरिएंट 286hp की पावर जेनरेट करता है। दोनों ही वैरिएंट में 380Nm का टॉर्क जेनरेट करने की पावर है।

महिंद्रा ने इसमें टेक्नोलॉजी का पूरा तड़का लगाया है। इसमें पैनोरमिक ग्लास रूफ + एंबियंट लाइटिंग मिलती है। इसके अलावा इस ईवी में 12.3-इंच का टचस्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। इसके साथ ही 16-स्पीकर वाला हर्मन कार्डॉन साउंड सिस्टम लगा हुआ है। इसमें 360° कैमरा, डुअल वायरलेस चार्जर, ADAS लेवल 2 जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और बहुत कुछ मिलता है।

महिंद्रा XEV 9e के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

बात करें महिंद्रा XEV 9e के डायमेंशन की तो इसकी लंबाई 4789mm, चौड़ाई 1907mm, ऊंचाई 1694mm और व्हीलबेस 2775mm है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 207mm है। इसका ट्यूरिंग डायमीटर 10m है। इसके टायर्स का साइज 245/55 R19 (245/50 R20) है। इसमें 663 लीटर का बूट स्पेस और 150 लीटर का फ्रंक दिया है।

इसमें 59kWh बैटरी पैक दिया है। इसमें 231hp/380Nm की मोटर मिलती है। ये RWD ड्राइव के साथ आती है। इसकी MIDC रेंज 542km है। ये 140kW के फास्ट चार्जर से 20 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं, 7.2kW के चार्ज से 8.7 घंटे और 11kW के चार्ज से 6 घंटे में चार्ज हो जाती है।

XEV 9e 79kWh का बैटरी साइज 79kWh है। इसमें 286hp/380Nm की मोटर मिलती है। ये RWD ड्राइव के साथ आती है। इसकी MIDC रेंज 656km है। ये 170kW के फास्ट चार्जर से 20 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं, 7.2kW के चार्ज से 11.7 घंटे और 11kW के चार्ज से 8 घंटे में चार्ज हो जाती है। ये 0-100kph की स्पीड 6.8 सेकेंड में पकड़ लेती है।

महिंद्रा XEV 9E के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

बात करें महिंद्रा XEV 9e के डायमेंशन की तो इसकी लंबाई 4789mm, चौड़ाई 1907mm, ऊंचाई 1694mm और व्हीलबेस 2775mm है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 207mm है। इसका ट्यूरिंग डायमीटर 10m है। इसके टायर्स का साइज 245/55 R19 (245/50 R20) है। इसमें 663 लीटर का बूट स्पेस और 150 लीटर का फ्रंक दिया है।

इसमें 59kWh बैटरी पैक दिया है। इसमें 231hp/380Nm की मोटर मिलती है। ये RWD ड्राइव के साथ आती है। इसकी MIDC रेंज 542km है। ये 140kW के फास्ट चार्जर से 20 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं, 7.2kW के चार्ज से 8.7 घंटे और 11kW के चार्ज से 6 घंटे में चार्ज हो जाती है। XEV 9e 79kWh का बैटरी साइज 79kWh है। इसमें 286hp/380Nm की मोटर मिलती है। ये RWD ड्राइव के साथ आती है। इसकी MIDC रेंज 656km है। ये 170kW के फास्ट चार्जर से 20 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं, 7.2kW के चार्ज से 11.7 घंटे और 11kW के चार्ज से 8 घंटे में चार्ज हो जाती है। ये 0-100kph की स्पीड 6.8 सेकेंड में पकड़ लेती है।