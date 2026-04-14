683Km रेंज और 5-स्टार सेफ्टी, 'सोने का अंडा' देने वाली 'मुर्गी' बनी ये ई-कार, हर महीने 1360 लोग खरीद रहे

Apr 14, 2026 12:11 pm IST

फाइनेंशियल ईयर 2026 के 12 महीने यानी अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक इसके सेल्स डेटा देखने से ये बात कन्फर्म हो जाती है कि इस इलेक्ट्रिक मॉडल को लोगों ने जमकर खरीदा है। दरअसल, FY2026 में BE 6 की होलसेल 16,313 यूनिट की रही। यानी इसे हर महीने औसतन 1360 ग्राहकों ने खरीदा।

महिंद्रा के लिए उसकी BE 6 इलेक्ट्रिक SUV 'सोने का अंडा' देने वाली मुर्गी बन चुकी है। दरअसल, लॉन्च होने के बाद से इस इलेक्ट्रिक SUV बिक्री में ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि रूकने का नाम नहीं ले रही। फाइनेंशियल ईयर 2026 के 12 महीने यानी अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक इसके सेल्स डेटा देखने से ये बात कन्फर्म हो जाती है कि इस इलेक्ट्रिक मॉडल को लोगों ने जमकर खरीदा है। दरअसल, FY2026 में BE 6 की होलसेल 16,313 यूनिट की रही। यानी इसे हर महीने औसतन 1360 ग्राहकों ने खरीदा। बता दें कि BE 6 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 18.90 लाख रुपए है। सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 683Km तक है। वहीं, सेफ्टी के लिए इसे BNCAP में 5-स्टार रेटिंग मिली है।

महिंद्रा BE 6 की बिक्री FY2026 महीना यनिट सेल्स अप्रैल 2025 550 मई 2025 1206 जून 2025 1203 जुलाई 2025 1546 अगस्त 2025 1551 सितंबर 2025 1701 अक्टूबर 2025 2134 नवंबर 2025 1314 दिसंबर 2025 1481 जनवरी 2026 1028 फरवरी 2026 1104 मार्च 2026 1495 टोटल 16,313 मंथ एवरेज 1360

महिंद्रा BE 6 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

कंपनी का दावा है कि 79kWh बैटरी पैक वाली BE 6 ईवी 682km तक जा सकती है। ये ईवी ऑटो कार इंडिया के टेस्ट में 449km की एवरेज रेंज ही दे पाई। वहीं 59kWh वैरिएंट की क्लेम्ड रेंज 535km है। चार्जिंग को लेकर BE 6 काफी फ्लेक्सिबल है। AC चार्जर (11kW) से इसे 6-8 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा DC फास्ट चार्जर (140/175kW) से इसको सिर्फ 20 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है।

SUV में दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं। इसमें 59kWh और 79kWh का बैटरी ऑप्शन मिलता है। खास बात यह है कि महिंद्रा इसमें लाइफटाइम वारंटी (पहले प्राइवेट ओनर के लिए) दे रही है। इसमें मिलने वाला 59kWh वैरिएंट 231hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। वहीं, 79kWh वाला वैरिएंट 286hp की पावर जेनरेट करता है। दोनों ही वैरिएंट में 380Nm का टॉर्क जेनरेट करने की पावर है।

महिंद्रा ने इसमें टेक्नोलॉजी का पूरा तड़का लगाया है। इसमें पैनोरमिक ग्लास रूफ + एंबियंट लाइटिंग मिलती है। इसके अलावा इस ईवी में 12.3-इंच का टचस्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। इसके साथ ही 16-स्पीकर वाला हर्मन कार्डॉन साउंड सिस्टम लगा हुआ है। इसमें 360° कैमरा, डुअल वायरलेस चार्जर, ADAS लेवल 2 जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और बहुत कुछ मिलता है।