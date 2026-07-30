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महिंद्रा की पॉपुलर BE6 इलेक्ट्रिक SUV में मिलेगा नया अपडेट, एक साथ 3 स्क्रीन मिलेंगी; सिएरा EV को देगी टक्कर

By Narendra Jijhontiya
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अब कंपनी ने ग्राहकों के लिए इनकी वैल्यू बढ़ाने के लिए BE 6 में कुछ जरूरी अपडेट्स की योजना बनाई है। ये SUV के लिए 'मॉडल ईयर अपडेट' हो सकते हैं। एक अहम अपडेट पूरी चौड़ाई वाला, तीन-स्क्रीन वाला डिस्प्ले है। यह सेटअप पहले से ही XEV 9S और XEV 9e में इस्तेमाल हो रहा है।

Mahindra BE 6 To Get Updated With Triple Screen New Features
महिंद्रा की पॉपुलर BE6 इलेक्ट्रिक SUV में मिलेगा नया अपडेट
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महिंद्रा ने भले ही इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में सालों पहले एंट्री कर ली थी, लेकिन उसके हाथों बड़ी कामयाबी बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर तैयार मॉडल के बाद ही लगी। जी हां, हम बात कर रहें BE 6, XEV 9e और XEV 9S की। इन कारों की दम पर कंपनी ने इस सेगमेंट दूसरी पोजीशन को हासिल कर लिया है। उसने MG मोटर्स को पीछे छोड़ा है। हालांकि, अभी सेगमेंट में टाटा मोटर्स का एक तरफा दबदबा है। महिंद्रा को मिलने वाली कामयाबी की बड़ी वजह इन कारों का फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, फीचर्स और दमदार रेंज का होना है। कंपनी लगातार इन EVs में नए फीचर्स को जोड़ भी रही है।

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अब कंपनी ने ग्राहकों के लिए इनकी वैल्यू बढ़ाने के लिए BE 6 में कुछ जरूरी अपडेट्स की योजना बनाई है। ये SUV के लिए 'मॉडल ईयर अपडेट' हो सकते हैं। एक अहम अपडेट पूरी चौड़ाई वाला, तीन-स्क्रीन वाला डिस्प्ले है। यह सेटअप पहले से ही XEV 9S और XEV 9e में इस्तेमाल हो रहा है। वही यूनिट BE 6 में भी लगाई जा सकती है। अभी BE 6 के सभी वैरिएंट में दो 12.3-इंच की स्क्रीन मिलती हैं। नए मॉडल के साथ, BE 6 में पैसेंजर डिस्प्ले यूनिट भी जोड़ी जाएगी। बता दें कि XEV 9S और XEV 9e में पैसेंजर स्क्रीन का साइज भी 12.3-इंच है।

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डैशबोर्ड पर फैला हुआ ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, सिंगल या डुअल-स्क्रीन लेआउट की तुलना में ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। BE 6 के लिए यह अपग्रेड मिड-साइज इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में बढ़ते कॉम्पिटिशन का सामना करने में भी मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, हाल ही में लॉन्च हुई टाटा सिएरा EV में तीन-स्क्रीन वाला लेआउट दिया गया है। फ्यूचर में दूसरी कॉम्पटीटर्स गाड़ियों में भी यह फीचर देखने को मिल सकता है।

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BE 6 के लिए एक और संभावित अपडेट कॉकपिट के स्ट्रक्चर में बदलाव है। मौजूदा मॉडल में ड्राइवर और पैसेंजर सेक्शन के लिए अलग-अलग हिस्से बनाए गए हैं। यह सेटअप स्पोर्टी एहसास देता है, लेकिन इससे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आती हैं। जैसे, सेंटर कंसोल के ऊपर मौजूद बीम की वजह से सामने बैठे पैसेंजर के लिए वायरलेस चार्जर और टाइप-C USB पोर्ट तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है।

उम्मीद है कि महिंद्रा BE 6 के इंटीरियर थीम को भी नया रूप देगी। मौजूदा ब्लैक और ग्रे अपहोल्स्ट्री की तुलना में नए मॉडल में ब्लैक और टैन कलर का कॉम्बिनेशन मिल सकता है। यह देखना बाकी है कि ये अपडेट BE 6 के सभी वैरिएंट के लिए हैं या सिर्फ टॉप-एंड ट्रिम्स में मिलेगा। कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी के मामले में भी कुछ और बदलाव हो सकते हैं। हालांकि, इनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है।

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नए फीचर्स मिलने के साथ, उम्मीद है कि महिंद्रा BE 6 में मौजूदा पावरट्रेन ऑप्शन ही जारी रहेंगे। अभी इसके 5 मुख्य ट्रिम लेवल Pack ONE, Pack ONE ABOVE, Pack TWO, Pack THREE SELECT और Pack THREE हैं। Pack ONE और Pack ONE ABOVE में 59 kWh का बैटरी पैक मिलता है। BE 6 Pack TWO में 59 kWh और 79 kWh, दोनों बैटरी पैक के ऑप्शन मिलते हैं। Pack THREE SELECT में 59 kWh का बैटरी पैक दिया गया है।

इन चारों वैरिएंट्स का आउटपुट 170 kW (231 PS) और 380 Nm है। Pack THREE वैरिएंट में 79 kWh का बैटरी पैक मिलता है। इसमें टॉर्क तो दूसरे वैरिएंट्स जैसा ही है, लेकिन पावर आउटपुट 210 kW (285 PS) ज्यादा है। 59 kWh बैटरी पैक वाले BE 6 वैरिएंट्स की सर्टिफाइड रेंज 548 km (MIDC P1 + P2) है। वहीं, 79 kWh वाले वैरिएंट्स की रेंज 683 km है।

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BE 6 के सभी वैरिएंट्स में एडजस्टेबल रीजेन लेवल, सिंगल पेडल ड्राइव और मल्टी ड्राइव मोड (डिफॉल्ट, रेंज, एवरीडे, रेस और स्नो) जैसे फीचर्स मिलते हैं। BE 6 में किए गए अपडेट्स की वजह से इसकी कीमत थोड़ी बढ़ सकती है। अभी इन मॉडल की एक्स-शोरूम कीमतें 18.90 लाख रुपए से 26.90 लाख रुपए के बीच हैं। अपडेटेड महिंद्रा BE 6, टाटा सिएरा EV, मारुति सुजुकी ई-विटारा और क्रेटा इलेक्ट्रिक जैसी गाड़ियों को टक्कर देती रहेगी।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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