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महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक SUV का इंटीरियर लीक, पूरे डैशबोर्ट पर मिलेगी स्क्रीन;15 अगस्त को होगी लॉन्च

By Narendra Jijhontiya
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अभी BE 6 में स्टैंडर्ड तौर पर डुअल-स्क्रीन सेटअप मिलता है, जो निचले ट्रिम्स में भी जारी रहेगा। ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप शायद सिर्फ Sporteq में ही मिलेगा। पहले आए टीजर में सीटों और डैशबोर्ड के लिए एक नया ब्लैक-एंड-टैन कलर स्कीम भी दिखाया गया था।

Mahindra BE 6 Sporteq interior leaked
महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक SUV का इंटीरियर लीक
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महिंद्रा के लिए हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त का दिन काफी खास रहने वाला है। दरअसल, 15 अगस्त को पूरी तरह से सामने आने से पहले, महिंद्रा BE 6 Sporteq की खास फोटोज देखी हैं, जिनसे पता चलता है कि इस नए ट्रिम के अंदर क्या-क्या मिलेगा। महिंद्रा ने इस हफ्ते की शुरुआत में Sporteq का टीजर दिखाया था, लेकिन बहुत कम जानकारी दी थी। जैसा कि पहले बताया गया था, Sporteq वर्जन में पैसेंजर के लिए एक डिस्प्ले मिलेगा, जिससे इसका तीन-स्क्रीन वाला सेटअप पूरा हो जाएगा। ऐसा ही सेटअप महिंद्रा XEV 9e और XEV 9S में भी देखा गया है।

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अभी BE 6 में स्टैंडर्ड तौर पर डुअल-स्क्रीन सेटअप मिलता है, जो निचले ट्रिम्स में भी जारी रहेगा। ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप शायद सिर्फ Sporteq में ही मिलेगा। पहले आए टीजर में सीटों और डैशबोर्ड के लिए एक नया ब्लैक-एंड-टैन कलर स्कीम भी दिखाया गया था। हालांकि, ये हिस्से ज्यादातर छिपे हुए थे। नई स्पाई तस्वीरों से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यह कलर स्कीम सिर्फ डैशबोर्ड और सीटों पर ही नहीं, बल्कि दरवाजों के अंदरूनी हिस्सों (डोर कार्ड्स) पर भी इस्तेमाल की गई है।

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एक और बड़ा बदलाव डैशबोर्ड का नया डिजाइन है, जिसमें ड्राइवर के चारों ओर बना हेलो जैसा लूप हटा दिया गया है। मौजूदा डिजाइन में एक एर्गोनॉमिक कमी थी, क्योंकि इसमें दूसरे कप होल्डर के लिए बहुत कम जगह बचती थी। हालांकि, स्पाई फोटोज से पता चलता है कि अब एक और कप होल्डर जोड़ दिया गया है। हेलो लूप की वजह से पैसेंजर की तरफ से वायरलेस चार्जर और USB टाइप-C पोर्ट तक पहुंचना भी मुश्किल होता था, एक ऐसी समस्या जिसे हमने अपने BE 6 रिव्यू में नोट किया था। इन बदलावों से शायद यह समस्या भी हल हो जाएगी।

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उम्मीद है कि BE 6 Sporteq काफी हद तक रेगुलर मॉडल जैसा ही रहेगा। यह देखना बाकी है कि क्या यह 59kWh और 79kWh दोनों बैटरी पैक के साथ उपलब्ध होगा या टॉप-स्पेक ट्रिम होने के नाते सिर्फ बड़ी बैटरी के साथ आएगा। दोनों वर्जन में पीछे की तरफ इलेक्ट्रिक मोटर लगी है जो 286hp और 380Nm तक की पावर देती है, जबकि बड़ी बैटरी के साथ एक बार चार्ज करने पर 682km तक की रेंज मिलने की बात कही जा रही है।

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BE 6 में पहले से ही कई फीचर्स हैं। ये अपडेट टाटा सिएरा EV और हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक जैसी मिडसाइज SUV की टक्कर में इसकी अपील को और बढ़ा सकते हैं। महिंद्रा BE 6 की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतें 18.90 लाख से 26.90 लाख रुपए के बीच हैं। इन अपडेट्स के साथ इसकी कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। तुलना के लिए, सिएरा EV की कीमत 18.79 लाख से 25.99 लाख रुपए के बीच है, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक की कीमत 18.03 लाख से 23.67 लाख रुपए के बीच है।

फोटो क्रेडिट: autocarindia

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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