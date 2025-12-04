Hindustan Hindi News
Mahindra BE 6 Rs 2.50 Lakh Discounts December 2025
एक झटके में ₹2.50 लाख सस्ती हो गई महिंद्रा की ये इलेक्ट्रिक SUV, सिंगल चार्ज पर 682km भरेगी फर्टाता

एक झटके में ₹2.50 लाख सस्ती हो गई महिंद्रा की ये इलेक्ट्रिक SUV, सिंगल चार्ज पर 682km भरेगी फर्टाता

संक्षेप:

महिंद्रा ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली BE 6 इलेक्ट्रिक SUV पर ईयरएंड डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने BE 6 पर 2.50 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। डिस्काउंट वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग रहेगा।

Thu, 4 Dec 2025 03:50 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
महिंद्रा ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली BE 6 इलेक्ट्रिक SUV पर ईयरएंड डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने BE 6 पर 2.50 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। डिस्काउंट वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग रहेगा। इनमें कंज्यूमर स्कीम, लॉयल्टी/एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट फायदे और कुछ मामलों में कॉम्प्लिमेंट्री PPF और एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज भी शामिल हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 19.40 लाख से 27.40 लाख रुपए तक हैं। ऐसे में आप इस महीने इस इलेक्ट्रिक SUV को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको एक बार इसके वैरिएंट के हिसाब से डिस्काउंट को जरूर देख लेना चाहिए।

महिंद्रा BE 6 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

कंपनी का दावा है कि 79kWh बैटरी पैक वाली BE 6 ईवी 682km तक जा सकती है। ये ईवी ऑटो कार इंडिया के टेस्ट में 449km की एवरेज रेंज ही दे पाई। वहीं 59kWh वैरिएंट की क्लेम्ड रेंज 535km है। चार्जिंग को लेकर BE 6 काफी फ्लेक्सिबल है। AC चार्जर (11kW) से इसे 6-8 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा DC फास्ट चार्जर (140/175kW) से इसको सिर्फ 20 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:महिंद्रा ने इस इलेक्ट्रिक SUV को कर दिया ₹3.80 लाख सस्ता, कीमत सिर्फ इतनी रह गई

SUV में दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं। इसमें 59kWh और 79kWh का बैटरी ऑप्शन मिलता है। खास बात यह है कि महिंद्रा इसमें लाइफटाइम वारंटी (पहले प्राइवेट ओनर के लिए) दे रही है। इसमें मिलने वाला 59kWh वैरिएंट 231hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। वहीं, 79kWh वाला वैरिएंट 286hp की पावर जेनरेट करता है। दोनों ही वैरिएंट में 380Nm का टॉर्क जेनरेट करने की पावर है।

ये भी पढ़ें:क्रेटा से सीधा मुकाबला करने नई SUV लॉन्च; 360° कैमरा और ADAS की सेफ्टी मिलेगी

महिंद्रा ने इसमें टेक्नोलॉजी का पूरा तड़का लगाया है। इसमें पैनोरमिक ग्लास रूफ + एंबियंट लाइटिंग मिलती है। इसके अलावा इस ईवी में 12.3-इंच का टचस्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। इसके साथ ही 16-स्पीकर वाला हर्मन कार्डॉन साउंड सिस्टम लगा हुआ है। इसमें 360° कैमरा, डुअल वायरलेस चार्जर, ADAS लेवल 2 जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और बहुत कुछ मिलता है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

