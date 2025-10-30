Hindustan Hindi News
महिंद्रा BE 6 पैक वन डीलरशिप पर पहुंचने लगी, जल्द शुरू होगी इसकी डिलीवरी; फुल चार्ज पर 683Km रेंज

संक्षेप: महिंद्रा BE 6 इलेक्ट्रिक SUV में बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन मिलता है। BE 6 पांच ट्रिम्स में मिलती है, जिसमें पैक वन, पैक वन अबव, पैक टू, पैक थ्री सेलेक्ट और पैक थ्री शामिल हैं। इसमें 59 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो कंपनी के दावे मुकाबिक सिंगल चार्ज पर 557Km की रेंज देती है।

Thu, 30 Oct 2025 03:10 PM
देश के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में महिंद्रा का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है। उसकी BE 6 और XEV 9e लॉन्च के बाद से ही ग्राहकों को काफी पसंद आ रही हैं। ऐसे में कंपनी इन कारों को लगातार नए वर्जन के साथ अपडेट भी कर रही है। अब कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कन्फर्म किया है कि उसने BE 6 पैक वन वैरिएंट पूरे भारत में डीलरशिप पर पहुंचना शुरू कर दिया है। यह इस बात का संकेत है कि कस्टमर को इसकी डिलीवरी जल्द ही शुरू की जाएगी।

ये भी पढ़ें:मार्केट में धाक जमाने आ गई ये नई छोटी इलेक्ट्रिक कार, फुल चार्ज पर 180Km दौड़ेगी
BE 6 पैक वन के फीचर्स की डिटेल
इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले
वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले
6-स्पीकर साउंड सिस्टम
क्रूज कंट्रोल
रियर वेंट के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप
कौन से फीचर्स नहीं मिलेंगे
वेंटिलेटेड सीटें
हेड-अप डिस्प्ले (HUD)
डुअल-जोन ऑटो AC
16-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम
NFC चाबी
BE 6 के सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट
6 एयरबैग
इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
सेंसर के साथ रियर पार्किंग कैमरा
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)
रेन-सेंसिंग वाइपर
7 एयरबैग
360-डिग्री कैमरा
फ्रंट पार्किंग सेंसर
लेवल-2 ADAS
Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
