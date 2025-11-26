महिंद्रा ने मचाया तहलका! लॉन्च की दुनिया की पहली फॉर्मूला ई-थीम SUV, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और वर्ल्ड क्लास फीचर्स

संक्षेप: महिंद्रा ने मार्केट में तहलका मचा दिया है। कंपनी ने दुनिया की पहली फॉर्मूला ई-थीम SUV लॉन्च की है। इसमें फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और वर्ल्ड क्लास फीचर्स मिलते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Wed, 26 Nov 2025 09:48 PM

महिंद्रा ने भारतीय मोटरस्पोर्ट इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए दुनिया की पहली फॉर्मूला E-थीम बेस्ड एसयूवी महिंद्रा BE 6 फॉर्मूला ई-एडिशन (Mahindra BE 6 Formula E Edition) लॉन्च कर दी है। FE2 वैरिएंट की कीमत 23.69 लाख और FE3 की 24.49 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह पहली रोड कार है, जो महिंद्रा की फैक्ट्री फॉर्मूला ई टीम महिंद्रा रेसिंग (Mahindra Racing) से इंस्पायर्ड है, जिसने ग्लोबल फॉर्मूला ई-सीजन 11 में 4th रैंक हासिल की थी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ारत की पहली फॉर्मूला E-थीम SUV

भारत में मोटरस्पोर्ट कल्चर बेहद तेजी से बढ़ा है। कॉलेज मोटरस्पोर्ट क्लबों से लेकर कैफे लाइव स्क्रीनिंग और लाखों घरों में फॉर्मूला E रेसेज देखे जाने तक, रेसिंग अब लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है। महिंद्रा BE 6 फॉर्मूला ई-एडिशन इसी जुनून को सड़क पर लाने वाला पहला भारतीय कदम है।

बिल्कुल रेस कार जैसा एक्सटीरियर

SUV का हर हिस्सा इलेक्ट्रिक रेस कार वाली एरोडायनामिक फिलॉसफी से इंस्पायर है। इसके मुख्य हाईलाइट्स की बात करें तो इसमें फॉर्मूला ई इंस्पायर्ड अट्रैक्टिव फ्रंट बंपर मिलता है। इसमें ग्लॉस-ब्लैक फिनिश के साथ सर्कुलर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलता है। इसमें फायरस्टॉर्म ऑरेंज मोटरस्पोर्ट एक्सेंट्स मिलता है।

स्पेशल कलर्स

इस ईवी के साथ एवरेस्ट व्हाइट (Everest White), फायरस्टॉर्म ऑरेंज (Firestorm Orange), स्टील्थ ब्लैक (Stealth Black), टैंगो रेड (Tango Red) जैसे कलर ऑप्शन मिलते हैं। इसमें स्पेशल डार्क-टिंटेड R20 अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके साथ ही फायरस्टॉर्म ऑरेंज (Firestorm Orange) ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं। इसमें रियर लिप + रूफ स्पॉइलर्स भी मिलते हैं। इसके अलावा फॉर्मुला ई (Formula E) बैजिंग व डीकल्स (रूफ, फेंडर, बंपर सहित) दिए गए हैं।

इसमें नाइट ट्रेल (Night Trail) कार्पेट लैंप मिलता है। इसमें रेसिंग थीम लाइटिंग दी गई है। इसमें रूफ व बोनट पर 12-स्ट्राइप ग्राफिक्स मिलते हैं। इसमें लिक्विड-मेटल फिनिश वाली स्किड प्लेट्स और क्लैडिंग दिखाई देती है। एक नजर में यह एक रोड-रेडी इलेक्ट्रिक रेस मशीन लगती है।

इंटीरियर – रेस-कॉकपिट वाला अनुभव

इसके इंटीरियर की बात करें तो इसमें अंदर कदम रखते ही लगता है कि किसी इलेक्ट्रिक रेस कार में बैठ गए हों। कैबिन में फायरस्टॉर्म ऑरेंज थीम मिलती है। फॉर्मूला ई (Formula E) लोगो एम्बॉस्ड डैशबोर्ड, सीट्स और सेंटर कंसोल मिलता है।

इसमें FIA ब्रांडेड सीट बेल्ट, ऑरेंज एक्सेंटेड स्टीयरिंग, कंट्रोलर और दरवाजे दिए गए हैं। इसमें रेस-स्टाइल फ्लैप के साथ स्टार्ट/स्टॉप बटन दी गई है। इसके अलावा एक्सक्लूसिव फॉर्मूला E डिजिटल स्टार्टअप एनीमेशन मिलता है। इसमें इलेक्ट्रिक रेस कार से इंस्पायर नया EV साउंड प्रोफाइल मिलता है। यह सिर्फ एक SUV नहीं, बल्कि यह रोलिंग रेसिंग कोकपिट है।

पहले 999 ग्राहकों को एक्सक्लूसिव रेसिंग रिवार्ड्स

महिंद्रा ने शुरुआती खरीदारों के लिए बेहद आकर्षक उपहार तय किए हैं। ये शुरुआती 999 ग्राहकों को मिलेगा। पहले 3 ग्राहकों के लिए मेगा ग्रैंड प्राइज रखा गया है। महिंद्रा ने भारत के स्टार रेसर और FIA F2 रेस विजेता कुश मैनी को ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है। यह SUV को एक असली रेसिंग पहचान देता है।

लॉन्च टाइमलाइन

इसकी बुकिंग 14 जनवरी 2026 से शुरू होगी। वहीं, इसकी डिलीवरी 14 फरवरी 2026 से शुरू होगी।

महिंद्रा का आधिकारिक बयान

महिंद्रा के प्रेसिडेंट R वेलुसामी ने कहा कि ग्राहकों ने हमें बताया कि BE 6 सिर्फ फ्यूचरिस्टिक नहीं दिखती, बल्कि अंदर बैठते ही रेस कार जैसा एक्सपीरियंस मिलता है। भारत में रेसिंग अब सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल बन चुकी है। फॉर्मूला ई एडिशन (Formula E Edition) इसी जुनून को सेलिब्रेट करती है।

कम्फर्ट और सुविधा फीचर डिटेल्स डिस्प्ले 12.3-इंच ×2 डुअल सुपर स्क्रीन ऑडियो 16-स्पीकर Harman/Kardon + Dolby Atmos चिपसेट Snapdragon 8155 कनेक्टिविटी वायरलेस Android Auto/CarPlay + 5G वॉयरलेस चार्जिंग फ्रंट रो ऐप्स OTT, सोशल मीडिया, न्यूज़, शॉपिंग प्री-इंस्टॉल्ड BYOD इन-कार अनुभव कनेक्टेड फीचर्स रिमोट कमांड, केबिन प्री-कूलिंग (Me4U App) Alexa बिल्ट-इन

सेफ्टी फीचर डिटेल्स कैमरा 360-डिग्री कैमरा मॉनिटर ब्लाइंड व्यू मॉनिटर एयरबैग 6 बॉडी हाई-स्टिफनेस बॉडीशेल ब्रेक ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक + ब्रेक-बाय-वायर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक बूस्टर उपलब्ध ड्राइवर ड्रोज़िनेस डिटेक्शन उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक उपलब्ध पार्किंग सेंसर फ्रंट व रियर TPMS इंडिविजुअल टायर प्रेशर डिस्प्ले

डिजाइन फीचर डिटेल्स रूफ फिक्स्ड ग्लास इन्फिनिटी रूफ लोगो फ्रंट इल्यूमिनेटेड लोगो बंपर नया सिग्नेचर फ्रंट बंपर हेडलैम्प सर्कुलर प्रोजेक्टर हेडलैम्प टेल लैम्प LED व्हील स्टाइलिश R19 अलॉय स्पॉइलर स्पोर्टी रियर रूफ़ + बूट स्पॉइलर इंटीरियर सॉफ्ट-रैप्ड, फायरस्टॉर्म ऑरेंज थीम सीट लेदरेट + Suede अपहोल्स्ट्री डीकल्स रेस-इंस्पायर्ड ग्राफिक्स स्पेशल बैज फायरस्टॉर्म ऑरेंज FIA Formula E एडिशन स्टार्ट/स्टॉप फ्लैप रेस-कार इंस्पायर्ड स्किड प्लेट्स फ्रंट + रियर साइड क्लैडिंग स्पोर्टी टो-हुक फ्रंट व रियर ब्रेक कैलिपर फायरस्टॉर्म ऑरेंज एक्सटीरियर स्पोर्टी डिटेलिंग एनीमेशन Formula-E इंस्पायर्ड कस्टम स्टार्टअप सीट ब्रांडिंग FIA बैजिंग विंडशील्ड ब्रांडिंग “Mahindra Formula E” डोर पैनल Translucent डोर इंसर्ट

फीचर डिटेल बैटरी पैक 79 kWh सुपरफास्ट चार्जिंग 20% से 80%: सिर्फ 20 मिनट (180 kW DC चार्जर) पावर 210 kW (सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ) इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग वैरिएबल गियर रेशियो के साथ टर्निंग सर्कल 10 मीटर ड्राइविंग मोड्स मल्टीपल मोड + बूस्ट मोड रीजनरेशन मल्टी-स्टेप सिंगल-पेडल ड्राइव वन-टच ऑपरेशन साउंड SonicSuite वर्चुअल इंजन ध्वनियाँ सस्पेंशन iLink फ्रंट + 5-लिंक रियर तकनीक MTV-CL टेक्नोलॉजी, फ्रीक्वेंसी-डिपेंडेंट डैम्पिंग टायर लो रोलिंग रेज़िस्टेंस + NVH रिडक्शन क्रूज़ कंट्रोल उपलब्ध

भारत की सबसे रेसिंग-इंस्पायर्ड इलेक्ट्रिक SUV