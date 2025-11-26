Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Mahindra BE 6 Formula E Edition Launched At Rs. 23.69 Lakh, check all details
महिंद्रा ने मचाया तहलका! लॉन्च की दुनिया की पहली फॉर्मूला ई-थीम SUV, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और वर्ल्ड क्लास फीचर्स

महिंद्रा ने मचाया तहलका! लॉन्च की दुनिया की पहली फॉर्मूला ई-थीम SUV, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और वर्ल्ड क्लास फीचर्स

संक्षेप:

महिंद्रा ने मार्केट में तहलका मचा दिया है। कंपनी ने दुनिया की पहली फॉर्मूला ई-थीम SUV लॉन्च की है। इसमें फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और वर्ल्ड क्लास फीचर्स मिलते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Wed, 26 Nov 2025 09:48 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

महिंद्रा ने भारतीय मोटरस्पोर्ट इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए दुनिया की पहली फॉर्मूला E-थीम बेस्ड एसयूवी महिंद्रा BE 6 फॉर्मूला ई-एडिशन (Mahindra BE 6 Formula E Edition) लॉन्च कर दी है। FE2 वैरिएंट की कीमत 23.69 लाख और FE3 की 24.49 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह पहली रोड कार है, जो महिंद्रा की फैक्ट्री फॉर्मूला ई टीम महिंद्रा रेसिंग (Mahindra Racing) से इंस्पायर्ड है, जिसने ग्लोबल फॉर्मूला ई-सीजन 11 में 4th रैंक हासिल की थी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:मारुति की इस हैचबैक पर आधे लाख से ज्यादा की छूट, 30 km का है माइलेज

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hyundai Creta EV

Hyundai Creta EV

₹ 18.02 - 24.55 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Harrier EV

Tata Harrier EV

₹ 21.49 - 30.23 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XEV 9e

Mahindra XEV 9e

₹ 21.9 - 31.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Curvv EV

Tata Curvv EV

₹ 17.49 - 22.24 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Punch

Tata Punch

₹ 5.5 - 9.24 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.2 - 24.17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

ारत की पहली फॉर्मूला E-थीम SUV

भारत में मोटरस्पोर्ट कल्चर बेहद तेजी से बढ़ा है। कॉलेज मोटरस्पोर्ट क्लबों से लेकर कैफे लाइव स्क्रीनिंग और लाखों घरों में फॉर्मूला E रेसेज देखे जाने तक, रेसिंग अब लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है। महिंद्रा BE 6 फॉर्मूला ई-एडिशन इसी जुनून को सड़क पर लाने वाला पहला भारतीय कदम है।

बिल्कुल रेस कार जैसा एक्सटीरियर

SUV का हर हिस्सा इलेक्ट्रिक रेस कार वाली एरोडायनामिक फिलॉसफी से इंस्पायर है। इसके मुख्य हाईलाइट्स की बात करें तो इसमें फॉर्मूला ई इंस्पायर्ड अट्रैक्टिव फ्रंट बंपर मिलता है। इसमें ग्लॉस-ब्लैक फिनिश के साथ सर्कुलर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलता है। इसमें फायरस्टॉर्म ऑरेंज मोटरस्पोर्ट एक्सेंट्स मिलता है।

स्पेशल कलर्स

इस ईवी के साथ एवरेस्ट व्हाइट (Everest White), फायरस्टॉर्म ऑरेंज (Firestorm Orange), स्टील्थ ब्लैक (Stealth Black), टैंगो रेड (Tango Red) जैसे कलर ऑप्शन मिलते हैं। इसमें स्पेशल डार्क-टिंटेड R20 अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके साथ ही फायरस्टॉर्म ऑरेंज (Firestorm Orange) ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं। इसमें रियर लिप + रूफ स्पॉइलर्स भी मिलते हैं। इसके अलावा फॉर्मुला ई (Formula E) बैजिंग व डीकल्स (रूफ, फेंडर, बंपर सहित) दिए गए हैं।

इसमें नाइट ट्रेल (Night Trail) कार्पेट लैंप मिलता है। इसमें रेसिंग थीम लाइटिंग दी गई है। इसमें रूफ व बोनट पर 12-स्ट्राइप ग्राफिक्स मिलते हैं। इसमें लिक्विड-मेटल फिनिश वाली स्किड प्लेट्स और क्लैडिंग दिखाई देती है। एक नजर में यह एक रोड-रेडी इलेक्ट्रिक रेस मशीन लगती है।

इंटीरियर – रेस-कॉकपिट वाला अनुभव

इसके इंटीरियर की बात करें तो इसमें अंदर कदम रखते ही लगता है कि किसी इलेक्ट्रिक रेस कार में बैठ गए हों। कैबिन में फायरस्टॉर्म ऑरेंज थीम मिलती है। फॉर्मूला ई (Formula E) लोगो एम्बॉस्ड डैशबोर्ड, सीट्स और सेंटर कंसोल मिलता है।

इसमें FIA ब्रांडेड सीट बेल्ट, ऑरेंज एक्सेंटेड स्टीयरिंग, कंट्रोलर और दरवाजे दिए गए हैं। इसमें रेस-स्टाइल फ्लैप के साथ स्टार्ट/स्टॉप बटन दी गई है। इसके अलावा एक्सक्लूसिव फॉर्मूला E डिजिटल स्टार्टअप एनीमेशन मिलता है। इसमें इलेक्ट्रिक रेस कार से इंस्पायर नया EV साउंड प्रोफाइल मिलता है। यह सिर्फ एक SUV नहीं, बल्कि यह रोलिंग रेसिंग कोकपिट है।

पहले 999 ग्राहकों को एक्सक्लूसिव रेसिंग रिवार्ड्स

महिंद्रा ने शुरुआती खरीदारों के लिए बेहद आकर्षक उपहार तय किए हैं। ये शुरुआती 999 ग्राहकों को मिलेगा। पहले 3 ग्राहकों के लिए मेगा ग्रैंड प्राइज रखा गया है। महिंद्रा ने भारत के स्टार रेसर और FIA F2 रेस विजेता कुश मैनी को ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है। यह SUV को एक असली रेसिंग पहचान देता है।

लॉन्च टाइमलाइन

इसकी बुकिंग 14 जनवरी 2026 से शुरू होगी। वहीं, इसकी डिलीवरी 14 फरवरी 2026 से शुरू होगी।

महिंद्रा का आधिकारिक बयान

महिंद्रा के प्रेसिडेंट R वेलुसामी ने कहा कि ग्राहकों ने हमें बताया कि BE 6 सिर्फ फ्यूचरिस्टिक नहीं दिखती, बल्कि अंदर बैठते ही रेस कार जैसा एक्सपीरियंस मिलता है। भारत में रेसिंग अब सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल बन चुकी है। फॉर्मूला ई एडिशन (Formula E Edition) इसी जुनून को सेलिब्रेट करती है।

कम्फर्ट और सुविधा

फीचरडिटेल्स
डिस्प्ले12.3-इंच ×2 डुअल सुपर स्क्रीन
ऑडियो16-स्पीकर Harman/Kardon + Dolby Atmos
चिपसेटSnapdragon 8155
कनेक्टिविटीवायरलेस Android Auto/CarPlay + 5G
वॉयरलेस चार्जिंगफ्रंट रो
ऐप्सOTT, सोशल मीडिया, न्यूज़, शॉपिंग प्री-इंस्टॉल्ड
BYODइन-कार अनुभव
कनेक्टेड फीचर्सरिमोट कमांड, केबिन प्री-कूलिंग (Me4U App)
Alexaबिल्ट-इन

सेफ्टी

फीचरडिटेल्स
कैमरा360-डिग्री कैमरा
मॉनिटरब्लाइंड व्यू मॉनिटर
एयरबैग6
बॉडीहाई-स्टिफनेस बॉडीशेल
ब्रेकऑल-व्हील डिस्क ब्रेक + ब्रेक-बाय-वायर
इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक बूस्टरउपलब्ध
ड्राइवर ड्रोज़िनेस डिटेक्शनउपलब्ध
इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेकउपलब्ध
पार्किंग सेंसरफ्रंट व रियर
TPMSइंडिविजुअल टायर प्रेशर डिस्प्ले

डिजाइन

फीचरडिटेल्स
रूफफिक्स्ड ग्लास इन्फिनिटी रूफ
लोगोफ्रंट इल्यूमिनेटेड लोगो
बंपरनया सिग्नेचर फ्रंट बंपर
हेडलैम्पसर्कुलर प्रोजेक्टर हेडलैम्प
टेल लैम्पLED
व्हीलस्टाइलिश R19 अलॉय
स्पॉइलरस्पोर्टी रियर रूफ़ + बूट स्पॉइलर
इंटीरियरसॉफ्ट-रैप्ड, फायरस्टॉर्म ऑरेंज थीम
सीटलेदरेट + Suede अपहोल्स्ट्री
डीकल्सरेस-इंस्पायर्ड ग्राफिक्स
स्पेशल बैजफायरस्टॉर्म ऑरेंज FIA Formula E एडिशन
स्टार्ट/स्टॉप फ्लैपरेस-कार इंस्पायर्ड
स्किड प्लेट्सफ्रंट + रियर
साइड क्लैडिंगस्पोर्टी
टो-हुकफ्रंट व रियर
ब्रेक कैलिपरफायरस्टॉर्म ऑरेंज
एक्सटीरियरस्पोर्टी डिटेलिंग
एनीमेशनFormula-E इंस्पायर्ड कस्टम स्टार्टअप
सीट ब्रांडिंगFIA बैजिंग
विंडशील्ड ब्रांडिंग“Mahindra Formula E”
डोर पैनलTranslucent डोर इंसर्ट
फीचरडिटेल
बैटरी पैक79 kWh
सुपरफास्ट चार्जिंग20% से 80%: सिर्फ 20 मिनट (180 kW DC चार्जर)
पावर210 kW (सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ)
इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंगवैरिएबल गियर रेशियो के साथ
टर्निंग सर्कल10 मीटर
ड्राइविंग मोड्समल्टीपल मोड + बूस्ट मोड
रीजनरेशनमल्टी-स्टेप
सिंगल-पेडल ड्राइववन-टच ऑपरेशन
साउंडSonicSuite वर्चुअल इंजन ध्वनियाँ
सस्पेंशनiLink फ्रंट + 5-लिंक रियर
तकनीकMTV-CL टेक्नोलॉजी, फ्रीक्वेंसी-डिपेंडेंट डैम्पिंग
टायरलो रोलिंग रेज़िस्टेंस + NVH रिडक्शन
क्रूज़ कंट्रोलउपलब्ध
ये भी पढ़ें:मारुति की इस हैचबैक पर आधे लाख से ज्यादा की छूट, 30 km का है माइलेज

भारत की सबसे रेसिंग-इंस्पायर्ड इलेक्ट्रिक SUV

महिंद्रा BE 6 फॉर्मूला ई एडिशन (Mahindra BE 6 Formula E Edition) सिर्फ एक और इलेक्ट्रिक SUV नहीं, यह उन भारतीय मोटरस्पोर्ट फैंस के लिए है, जो दिल से रेसिंग को जीते हैं। शानदार लुक्स, रेस-ग्रेड इंटीरियर और एक्सक्लूसिव फॉर्मूला ई (Formula E) थीम इसे भारत की सबसे यूनिक EV SUV बनाते हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Mahindra Electric Car

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।