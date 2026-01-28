Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Mahindra BE 6 Fire Incident Explained, Company Issues Official Clarification
महिंद्रा ने दी BE 6 इलेक्ट्रिक SUV में आग लगने वाले हादसे पर सफाई, ये बताई एक्सीडेंट की वजह

महिंद्रा ने दी BE 6 इलेक्ट्रिक SUV में आग लगने वाले हादसे पर सफाई, ये बताई एक्सीडेंट की वजह

संक्षेप:

देश के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में महिंद्रा का कद तेजी से बढ़ा है। इसका क्रेडिट उसकी न्यू फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक SUV XEV 9e और BE 6 को जाता है। हालांकि, यूपी के हापुड़ जिले की घटना ने एक बार फिर इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर की सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Jan 28, 2026 09:15 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
लॉन्च की सूचना पाएं
Mahindra XUV900arrow

देश के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में महिंद्रा का कद तेजी से बढ़ा है। इसका क्रेडिट उसकी न्यू फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक SUV XEV 9e और BE 6 को जाता है। हालांकि, यूपी के हापुड़ जिले की घटना ने एक बार फिर इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर की सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दअसल, यहां पर महिंद्रा BE 6 इलेक्ट्रिक SUV में चलते समय अचानक आग लग गई। यह घटना हापुड़ के कुराना टोल प्लाजा के पास हुई, जब यह कार बुलंदशहर से हापुड़ की ओर जा रही थी। हालांकि, अब इस घटना को लेकर कंपनी ने ऑफिशियली एक बयान जारी किया है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं

महिंद्रा BE 6 में आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। ऐसे में अब कंपनी ने इसे लकरे सफाई देती है। कंपनी ने जांच के बाद साफ किया है कि हाई-वोल्टेज बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर आग का कारण नहीं थे और पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ऑन-साइट पर गहन जांच की गई। साथ ही, ऑनबोर्ड सेंसर डेटा और सॉफ्टवेयर डायग्नोस्टिक्स का विश्लेषण भी किया गया। महिंद्रा ने पुष्टि की कि सभी सुरक्षा सिस्टम डिजाइन के अनुसार काम कर रहे थे, जिससे ड्राइवर और यात्री सुरक्षित और बिना किसी चोट के गाड़ी से बाहर निकल सके।

ये भी पढ़ें:महिंद्रा थार खरीदने अब लगेगी लंबी लाइन! 31 जनवरी तक ₹2 लाख का डिस्काउंट

महिंद्रा का ऑफिशियल स्टेटमेंट
महिंद्रा BE 6 गाड़ी से जुड़ी हाल की घटना के बारे में पता चला है। मौके पर की गई पूरी जांच, ऑनबोर्ड सेंसर डेटा और सॉफ्टवेयर डायग्नोस्टिक्स के आधार पर, हम पुष्टि करते हैं कि EV बैटरी और मोटर पूरी तरह से ठीक हैं और उन पर कोई असर नहीं पड़ा है। क्वालिटी और सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

ये भी पढ़ें:हुंडई के लिए ₹6.90 लाख की इस CNG कार का चला जादू, 49464 लोगों ने खरीद डाला

इस घटना के निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैं

• सभी सुरक्षा सिस्टम डिजाइन के अनुसार काम कर रहे थे। ड्राइवर और गाड़ी में बैठे सभी लोग सुरक्षित रूप से गाड़ी से बाहर निकल गए और उन्हें कोई चोट नहीं आई है।

• टायर के ज्यादा तापमान का अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद सुरक्षा उपाय एक्टिवेट हो गए। इनमें गाड़ी की स्पीड कम करना और सिस्टम को बंद करना शामिल था, जिससे गाड़ी सुरक्षित रूप से रुक गई।

• बाहरी सोर्स से ज्यादा गर्मी के तनाव के बावजूद, हाई वोल्टेज बैटरी को कोई नुकसान नहीं हुआ और वह पूरी तरह से काम कर रही है। बैटरी हेल्थ पैरामीटर और अलग-अलग सेल वोल्टेज तय लिमिट के अंदर हैं और मोटर ठीक है।

• गाड़ी के डेटा से पता चलता है कि बार-बार टायर प्रेशर अलर्ट जारी होने के बावजूद, गाड़ी को 10 मिनट से ज्यादा समय तक लगभग 60 km/h की स्पीड से पूरी तरह से पंक्चर पिछले दाहिने टायर पर चलाया गया था।

• ऑनबोर्ड सेंसर से पता चलता है कि ESP और TCS सिस्टम पंक्चर पिछले दाहिने टायर के व्हील स्पिन को कंट्रोल करने के लिए एक्टिव रूप से काम कर रहे थे। पंक्चर टायर और सड़क की सतह के बीच ज्यादा घर्षण के कारण पिछले दाहिने पहिए के ज्यादा तापमान का अलर्ट ट्रिगर हुआ था।

• आसपास के लोगों द्वारा बनाए गए वीडियो फुटेज के विश्लेषण से पुष्टि होती है कि आग पिछले दाहिने टायर के रबर से लगी थी, जिससे घटना का मूल कारण पता चलता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Mahindra

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।