महिंद्रा ने दी BE 6 इलेक्ट्रिक SUV में आग लगने वाले हादसे पर सफाई, ये बताई एक्सीडेंट की वजह

देश के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में महिंद्रा का कद तेजी से बढ़ा है। इसका क्रेडिट उसकी न्यू फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक SUV XEV 9e और BE 6 को जाता है। हालांकि, यूपी के हापुड़ जिले की घटना ने एक बार फिर इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर की सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दअसल, यहां पर महिंद्रा BE 6 इलेक्ट्रिक SUV में चलते समय अचानक आग लग गई। यह घटना हापुड़ के कुराना टोल प्लाजा के पास हुई, जब यह कार बुलंदशहर से हापुड़ की ओर जा रही थी। हालांकि, अब इस घटना को लेकर कंपनी ने ऑफिशियली एक बयान जारी किया है।

महिंद्रा BE 6 में आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। ऐसे में अब कंपनी ने इसे लकरे सफाई देती है। कंपनी ने जांच के बाद साफ किया है कि हाई-वोल्टेज बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर आग का कारण नहीं थे और पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ऑन-साइट पर गहन जांच की गई। साथ ही, ऑनबोर्ड सेंसर डेटा और सॉफ्टवेयर डायग्नोस्टिक्स का विश्लेषण भी किया गया। महिंद्रा ने पुष्टि की कि सभी सुरक्षा सिस्टम डिजाइन के अनुसार काम कर रहे थे, जिससे ड्राइवर और यात्री सुरक्षित और बिना किसी चोट के गाड़ी से बाहर निकल सके।

महिंद्रा का ऑफिशियल स्टेटमेंट

महिंद्रा BE 6 गाड़ी से जुड़ी हाल की घटना के बारे में पता चला है। मौके पर की गई पूरी जांच, ऑनबोर्ड सेंसर डेटा और सॉफ्टवेयर डायग्नोस्टिक्स के आधार पर, हम पुष्टि करते हैं कि EV बैटरी और मोटर पूरी तरह से ठीक हैं और उन पर कोई असर नहीं पड़ा है। क्वालिटी और सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

इस घटना के निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैं • सभी सुरक्षा सिस्टम डिजाइन के अनुसार काम कर रहे थे। ड्राइवर और गाड़ी में बैठे सभी लोग सुरक्षित रूप से गाड़ी से बाहर निकल गए और उन्हें कोई चोट नहीं आई है।

• टायर के ज्यादा तापमान का अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद सुरक्षा उपाय एक्टिवेट हो गए। इनमें गाड़ी की स्पीड कम करना और सिस्टम को बंद करना शामिल था, जिससे गाड़ी सुरक्षित रूप से रुक गई।

• बाहरी सोर्स से ज्यादा गर्मी के तनाव के बावजूद, हाई वोल्टेज बैटरी को कोई नुकसान नहीं हुआ और वह पूरी तरह से काम कर रही है। बैटरी हेल्थ पैरामीटर और अलग-अलग सेल वोल्टेज तय लिमिट के अंदर हैं और मोटर ठीक है।

• गाड़ी के डेटा से पता चलता है कि बार-बार टायर प्रेशर अलर्ट जारी होने के बावजूद, गाड़ी को 10 मिनट से ज्यादा समय तक लगभग 60 km/h की स्पीड से पूरी तरह से पंक्चर पिछले दाहिने टायर पर चलाया गया था।

• ऑनबोर्ड सेंसर से पता चलता है कि ESP और TCS सिस्टम पंक्चर पिछले दाहिने टायर के व्हील स्पिन को कंट्रोल करने के लिए एक्टिव रूप से काम कर रहे थे। पंक्चर टायर और सड़क की सतह के बीच ज्यादा घर्षण के कारण पिछले दाहिने पहिए के ज्यादा तापमान का अलर्ट ट्रिगर हुआ था।