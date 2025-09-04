135 सेकंड में 'आउट ऑफ स्टॉक' होने वाली इस कार का बढ़ गया वेटिंग पीरियड, बुकिंग के 150 दिन बाद मिलेगी!

कंपनी के पोर्टफोलियो में 3 इलेक्ट्रिक मॉडल हैं। जिसमें उसकी नई नवेली BE 6 पर सितंबर में 5 महीने (150 दिन) तक का वेटिंग चल रहा है। वहीं, देश के कुछ शहरों में इसकी डिलवरी 2 महीने (60 दिन) के अंदर मिल जाएगी। BE 6 लॉन्च के बाद से ही ये कंपनी के लिए हाई सेलिंग वाला मॉडल बन चुकी है।

महिंद्रा ने अपनी इलेक्ट्रिक कारों के लिए सितंबर के वेटिंग पीरियड को जारी कर दिया है। कंपनी के पोर्टफोलियो में 3 इलेक्ट्रिक मॉडल हैं। जिसमें उसकी नई नवेली BE 6 पर सितंबर में 5 महीने (150 दिन) तक का वेटिंग चल रहा है। वहीं, देश के कुछ शहरों में इसकी डिलवरी 2 महीने (60 दिन) के अंदर मिल जाएगी। BE 6 लॉन्च के बाद से ही ये कंपनी के लिए हाई सेलिंग वाला मॉडल बन चुकी है। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कंपनी ने इसका नया बैटमैन एडिशन भी लॉन्च किया है। जिसकी सभी यूनिट्स महज 135 सेकंड में बुक हो गईं थीं। बता दें कि इसक इलेक्ट्रिक SUV की शुरुआती कीमत 18.90 लाख रुपए से शुरू है। चलिए सबसे पहले देश के टॉप-20 शहरों में इसका वेटिंग पीरियड जानते हैं।

महिंद्रा BE 6 का वेटिंग पीरियड सितंबर 2025 सिटी वेटिंग सिटी वेटिंग नई दिल्ली 2-3 महीने कोलकाता 2-3 महीने बेंगलुरु 2-3 महीने ठाणे 2-3 महीने मुंबई 4-5 महीने सूरत 2-3 महीने हैदराबाद 2-3 महीने गाजियाबाद 2-3 महीने पुणे 2-3 महीने चंडीगढ़ 2-3 महीने चेन्नई 2-3 महीने कोयंबटूर 2-3 महीने जयपुर 2-3 महीने पटना 2-3 महीने अहमदाबाद 2-3 महीने फरीदाबाद 2-3 महीने गुड़गांव 2-3 महीने इंदौर 2-3 महीने लखनऊ 2-3 महीने नोएडा 2-3 महीने

महिंद्रा BE 6 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस कंपनी का दावा है कि 79kWh बैटरी पैक वाली BE 6 ईवी 682km तक जा सकती है। ये ईवी ऑटो कार इंडिया के टेस्ट में 449km की एवरेज रेंज ही दे पाई। वहीं 59kWh वैरिएंट की क्लेम्ड रेंज 535km है। चार्जिंग को लेकर BE 6 काफी फ्लेक्सिबल है। AC चार्जर (11kW) से इसे 6-8 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा DC फास्ट चार्जर (140/175kW) से इसको सिर्फ 20 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है।

SUV में दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं। इसमें 59kWh और 79kWh का बैटरी ऑप्शन मिलता है। खास बात यह है कि महिंद्रा इसमें लाइफटाइम वारंटी (पहले प्राइवेट ओनर के लिए) दे रही है। इसमें मिलने वाला 59kWh वैरिएंट 231hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। वहीं, 79kWh वाला वैरिएंट 286hp की पावर जेनरेट करता है। दोनों ही वैरिएंट में 380Nm का टॉर्क जेनरेट करने की पावर है।