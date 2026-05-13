683Km रेंज, 5-स्टार सेफ्टी, गजब का डिजाइन; एक झटके में ₹2 लाख सस्ती हो गई ये इलेक्ट्रिक कार
अपने लॉन्च के बाद से ही ये इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में शानदार प्रदर्शन कर रही है। सेगमेंट में अपनी रेंज और फीचर्स की दम पर इस इलेक्ट्रिक SUV का दनादन ग्राहक मिल रहे हैं। इस महीने कंपनी इस इलेक्ट्रिक कार पर 2 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट दे रही है। कंपनी अप्रैल में भी इस पर इतना ही डिस्काउंट दे रही थी।
महिंद्रा इस महीने (मई 2026) अपनी जिन कारों पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रही उसमें उसकी BE 6 इलेक्ट्रिक SUV भी शामिल है। अपने लॉन्च के बाद से ही ये इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में शानदार प्रदर्शन कर रही है। सेगमेंट में अपनी रेंज और फीचर्स की दम पर इस इलेक्ट्रिक SUV का दनादन ग्राहक मिल रहे हैं। इस महीने कंपनी इस इलेक्ट्रिक कार पर 2 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट दे रही है। ये डिस्काउंट कार के मॉडल ईयर 2025 पर मिलेगा। कंपनी अप्रैल में भी इस पर इतना ही डिस्काउंट दे रही थी। इस डिस्काउंट के चलते इसकी सेल्स में इजाफा भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि BE 6 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 18.90 लाख रुपए है। वहीं, सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 683Km तक है।
महिंद्रा BE 6 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
कंपनी का दावा है कि 79kWh बैटरी पैक वाली BE 6 ईवी 682km तक जा सकती है। ये ईवी ऑटो कार इंडिया के टेस्ट में 449km की एवरेज रेंज ही दे पाई। वहीं 59kWh वैरिएंट की क्लेम्ड रेंज 535km है। चार्जिंग को लेकर BE 6 काफी फ्लेक्सिबल है। AC चार्जर (11kW) से इसे 6-8 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा DC फास्ट चार्जर (140/175kW) से इसको सिर्फ 20 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है।
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Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
Hyundai Creta EV
₹ 18.02 - 24.55 लाख
Tata Harrier EV
₹ 21.49 - 30.23 लाख
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
MG ZS EV
₹ 17.99 - 20.5 लाख
SUV में दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं। इसमें 59kWh और 79kWh का बैटरी ऑप्शन मिलता है। खास बात यह है कि महिंद्रा इसमें लाइफटाइम वारंटी (पहले प्राइवेट ओनर के लिए) दे रही है। इसमें मिलने वाला 59kWh वैरिएंट 231hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। वहीं, 79kWh वाला वैरिएंट 286hp की पावर जेनरेट करता है। दोनों ही वैरिएंट में 380Nm का टॉर्क जनरेट करने की पावर है।
महिंद्रा ने इसमें टेक्नोलॉजी का पूरा तड़का लगाया है। इसमें पैनोरमिक ग्लास रूफ + एंबियंट लाइटिंग मिलती है। इसके अलावा इस ईवी में 12.3-इंच का टचस्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। इसके साथ ही 16-स्पीकर वाला हर्मन कार्डॉन साउंड सिस्टम लगा हुआ है। इसमें 360° कैमरा, डुअल वायरलेस चार्जर, ADAS लेवल 2 जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और बहुत कुछ मिलता है।
भारत NCAP में महिंद्रा BE 6 का जनवरी 2025 में क्रैश टेस्ट किया गया था। इस क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसे एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 32 में से 31.97 पॉइंट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। यानी ये बड़ों के साथ बच्चों के लिए भी पूरी तरह सेफ है। बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के दौरान इसकी 16,313 यूनिट बिकी थीं।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म की मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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