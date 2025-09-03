मुंबई की सकड़ों पर दौड़ती दिखी ये कार, 135 सेकंड में बुक हो गईं थी सारी यूनिट; 20 सितंबर से शुरू होगी डिलीवरी

महिंद्रा ने शुरुआत में 300 यूनिट्स की बुकिंग की थी और बाद में हाई डिमांड के चलते इसे बढ़ाकर 999 यूनिट्स कर दिया। इसके बावजूद, सभी यूनिट्स सिर्फ 135 सेकंड में बुक हो गईं। महिंद्रा ने कहा है कि फ्यूचर में अन्य SUVs के ऐसे और भी स्पेशल एडिशन लॉन्च किए जा सकते हैं।

महिंद्रा के इलेक्ट्रिक INGLO प्लेटफॉर्म ने BE 6 और XEV 9e जैसे प्रभावशाली प्रोडक्ट को तैयार किया है। बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए महिंद्रा ने हाल ही में BE 6 बैटमैन एडिशन लॉन्च किया है। यह दुनिया की पहली कमर्शियली तौर से उपलब्ध बैटमैन से प्रेरित SUV है। डिलीवरी शुरू होने से पहले, BE 6 बैटमैन एडिशन को मुंबई में देखा गया है। महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन की पूरी बुकिंग हो चुकी है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 27.79 लाख रुपए तय की गई है।

महिंद्रा ने शुरुआत में 300 यूनिट्स की बुकिंग की थी और बाद में हाई डिमांड के चलते इसे बढ़ाकर 999 यूनिट्स कर दिया। इसके बावजूद, सभी यूनिट्स सिर्फ 135 सेकंड में बुक हो गईं। महिंद्रा ने कहा है कि फ्यूचर में अन्य SUVs के ऐसे और भी स्पेशल एडिशन लॉन्च किए जा सकते हैं। डिलीवरी 20 सितंबर से शुरू होगी और उससे पहले HAVOC VLOGS के वीडियो में BE 6 बैटमैन एडिशन को मुंबई की सड़कों पर दौड़ते हुए देखा जा सकता है।

रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों पर BE 6 बैटमैन एडिशन को दौड़ते हुए देखना और भी रोमांचक होगा। जैसे-जैसे मैट-ब्लैक बॉडीवर्क आसपास के अंधेरे में घुल-मिलता है, SUV के शार्प लाइटिंग एलिमेंट्स इसकी दमदार उपस्थिति सुनिश्चित करते हैं। इसके बड़े 20-इंच के एलॉय व्हील्स इसे बैटमोबाइल के अनुभव के और भी करीब लाते हैं।

आसपास की रोशनी की धारियां सुनहरे रंग के सस्पेंशन और ब्रेक कैलिपर्स जैसी खास खूबियों को उजागर करेंगी। डार्क नाइट ट्रिलॉजी से प्रेरित, BE 6 बैटमैन एडिशन में हब कैप, फ्रंट क्वार्टर पैनल, रियर बंपर, विंडो और रियर विंडशील्ड पर बैट का प्रतीक चिन्ह भी है। SUV में डार्क नाइट ट्रिलॉजी बैट के प्रतीक चिन्ह के साथ एक इन्फिनिटी रूफ है। एक और खासियत है डार्क नाइट ट्रिलॉजी बैट के प्रतीक चिन्ह वाले कार्पेट लैंप।