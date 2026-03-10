बुकिंग शुरू होते ही इस ई-कार पर टूटे लोग, मात्र 7 मिनट में इसकी सारी यूनिट सेल;

Mar 10, 2026 10:38 pm IST

महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन की 999 यूनिट सिर्फ 7 मिनट में सोल्ड आउट हो गईं। इस लिमिटेड एडिशन इलेक्ट्रिक SUV की एक्स-शोरूम कीमत ₹28.49 लाख रखी गई है। यह कीमत इसके पहले लॉन्च प्राइस से ₹70,000 ज्यादा है।

भारतीय ऑटो बाजार में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और इसी का ताजा उदाहरण महिंद्रा BE 6 (Mahindra BE 6) का खास एडिशन है। महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) ने बताया है कि BE 6 बैटमैन एडिशन (BE 6 Batman Edition) की सभी 999 यूनिट्स सिर्फ 7 मिनट के अंदर बुक हो गईं। जी हां, जैसे ही बुकिंग शुरू हुई, ग्राहकों ने इसे हाथों हाथ खरीद लिया। इस लिमिटेड एडिशन इलेक्ट्रिक SUV की एक्स-शोरूम कीमत ₹28.49 लाख रखी गई है। दिलचस्प बात यह है कि यह कीमत इसके पहले लॉन्च प्राइस से ₹70,000 ज्यादा है। कंपनी ने इसे दोबारा लॉन्च इसलिए किया, क्योंकि ग्राहकों की तरफ से इसकी काफी डिमांड आ रही थी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

बैटमैन से इंस्पायर खास डिजाइन

महिंद्रा BE 6 (Mahindra BE 6) का यह खास एडिशन मशहूर सुपरहीरो बैटमैन (Batman) से प्रेरित है। इसमें कई यूनिक डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं। इसमें बैटमैन (Batman) थीम वाले स्पेशल ग्राफिक्स मिलते हैं। इसमें डार्क थीम वाले कॉस्मेटिक अपग्रेड मिलते हैं। इसमें एक्सक्लूसिव स्टाइलिंग एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। इसमें टॉप-स्पेक वैरिएंट पर आधारित डिजाइन देखने को मिलती है। इन बदलावों की वजह से यह SUV देखने में और भी ज्यादा स्पोर्टी और फ्यूचरिस्टिक लगती है।

दमदार बैटरी और परफॉर्मेंस

इस लिमिटेड एडिशन SUV में 79kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है, जो दमदार परफॉर्मेंस और लंबी रेंज देने के लिए तैयार किया गया है। हालांकि, कंपनी ने इस एडिशन में मैकेनिकल बदलाव नहीं किए हैं, लेकिन डिजाइन और एक्सक्लूसिविटी इसे खास बनाती है।

10 अप्रैल से शुरू होंगी डिलीवरी

कंपनी के मुताबिक, अब इस स्पेशल एडिशन की सभी यूनिट्स पूरी तरह बुक हो चुकी हैं। ग्राहकों को इसकी डिलीवरी 10 अप्रैल से शुरू की जाएगी।