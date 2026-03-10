Hindustan Hindi News
बुकिंग शुरू होते ही इस ई-कार पर टूटे लोग, मात्र 7 मिनट में इसकी सारी यूनिट सेल;

Mar 10, 2026 10:38 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन की 999 यूनिट सिर्फ 7 मिनट में सोल्ड आउट हो गईं। इस लिमिटेड एडिशन इलेक्ट्रिक SUV की एक्स-शोरूम कीमत ₹28.49 लाख रखी गई है। यह कीमत इसके पहले लॉन्च प्राइस से ₹70,000 ज्यादा है। 

बुकिंग शुरू होते ही इस ई-कार पर टूटे लोग, मात्र 7 मिनट में इसकी सारी यूनिट सेल;

भारतीय ऑटो बाजार में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और इसी का ताजा उदाहरण महिंद्रा BE 6 (Mahindra BE 6) का खास एडिशन है। महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) ने बताया है कि BE 6 बैटमैन एडिशन (BE 6 Batman Edition) की सभी 999 यूनिट्स सिर्फ 7 मिनट के अंदर बुक हो गईं। जी हां, जैसे ही बुकिंग शुरू हुई, ग्राहकों ने इसे हाथों हाथ खरीद लिया। इस लिमिटेड एडिशन इलेक्ट्रिक SUV की एक्स-शोरूम कीमत ₹28.49 लाख रखी गई है। दिलचस्प बात यह है कि यह कीमत इसके पहले लॉन्च प्राइस से ₹70,000 ज्यादा है। कंपनी ने इसे दोबारा लॉन्च इसलिए किया, क्योंकि ग्राहकों की तरफ से इसकी काफी डिमांड आ रही थी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति की कार खरीदने का है प्लान? मार्केट में जल्द आ रहे ये 3 शानदार मॉडल

बैटमैन से इंस्पायर खास डिजाइन

महिंद्रा BE 6 (Mahindra BE 6) का यह खास एडिशन मशहूर सुपरहीरो बैटमैन (Batman) से प्रेरित है। इसमें कई यूनिक डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं। इसमें बैटमैन (Batman) थीम वाले स्पेशल ग्राफिक्स मिलते हैं। इसमें डार्क थीम वाले कॉस्मेटिक अपग्रेड मिलते हैं। इसमें एक्सक्लूसिव स्टाइलिंग एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। इसमें टॉप-स्पेक वैरिएंट पर आधारित डिजाइन देखने को मिलती है। इन बदलावों की वजह से यह SUV देखने में और भी ज्यादा स्पोर्टी और फ्यूचरिस्टिक लगती है।

दमदार बैटरी और परफॉर्मेंस

इस लिमिटेड एडिशन SUV में 79kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है, जो दमदार परफॉर्मेंस और लंबी रेंज देने के लिए तैयार किया गया है। हालांकि, कंपनी ने इस एडिशन में मैकेनिकल बदलाव नहीं किए हैं, लेकिन डिजाइन और एक्सक्लूसिविटी इसे खास बनाती है।

10 अप्रैल से शुरू होंगी डिलीवरी

कंपनी के मुताबिक, अब इस स्पेशल एडिशन की सभी यूनिट्स पूरी तरह बुक हो चुकी हैं। ग्राहकों को इसकी डिलीवरी 10 अप्रैल से शुरू की जाएगी।

ये भी पढ़ें:मारुति की कार खरीदने का है प्लान? मार्केट में जल्द आ रहे ये 3 शानदार मॉडल

सिर्फ 7 मिनट में 999 यूनिट्स सोल्ड आउट होना इस बात का संकेत है कि भारतीय ग्राहकों के बीच इलेक्ट्रिक SUV और लिमिटेड एडिशन कारों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। महिंद्रा (Mahindra BE 6) का बैटमैन एडिशन (Batman Edition) इसी ट्रेंड का एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है।

ये भी पढ़ें:सस्ती EV से लेकर नई 7-सीटर तक! मार्केट में धूम मचाने आ रहीं मारुति की ये 4 कारें
Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
