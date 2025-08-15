आ गया महिंद्रा BE 6 का बैटमैन अवतार, चाहकर भी 300 से ज्यादा लोग इसे नहीं खरीद पाएंगे; इतनी है कीमत

महिंद्रा ने BE 6 का बैटमैन एडिशन लॉन्च कर दिया है। इस ईवी को चाहकर भी 300 से ज्यादा लोग नहीं खरीद पाएंगे। कंपनी ने इसकी कीमत 27.79 लाख (एक्स-शोरूम) रखी है।

महिंद्रा ने भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में एक बेहद खास और कलेक्टर-फोकस्ड इलेक्ट्रिक SUV पेश की है, जिसका नाम महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन (Mahindra BE 6 Batman Edition) है। वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ग्लोबल कंज़्यूमर प्रोडक्ट्स के साथ कोलैबरेशन में बनी ये लिमिटेड-रन कार क्रिस्टोफर नोलन (Christopher Nolan) की द डार्क नाइट ट्रिलोजी (The Dark Knight Trilogy) से इंस्पायर्ड है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

कीमत क्या है?

भारत में इसके लिमिटेड एडिशन (सिर्फ 300 यूनिट) ही पेश किए गए हैं। इसकी कीमत 27.79 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है।

इस कार को एक्सक्लूसिव स्टेन ब्लैक (Exclusive Satin Black) पेंट स्कीम के साथ पेश किया गया है। इस ईवी को डोर्स पर कस्टम बैटमैन (Batman) डेकल मिलता है। इसमें 20-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें एल्केमी गोल्ड (Alchemy Gold) कलर में पेंटेड सस्पेंशन और ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं।

इस एडिशन में बैटमैन के सिग्नेचर टच मिलते हैं। इसमें हब कैप, क्वार्टर पैनल, रियर बंपर, विंडोज, रियर विंडस्क्रीन और इंफिन्टी रूफ (Infinity Roof) पर बैट Emblem मिलता है। इसके रियर डोर क्लैडिंग पर बैटमैन एडिशन (Batman Edition) सिग्नेचर स्टिकर मिलता है।

इंटीरियर में लग्जरी + फैन फील

इसमें चारकोल लेदर इंस्ट्रूमेंट पैनल दिया गया है। इसके साथ Suede लेदर अपहोल्स्ट्री विथ गोल्ड सेपिया स्टिचिंग मिलती है। इसमें गोल्ड एक्सेंट्स, स्टीयरिंग व्हील, इन टच कंट्रोलर (In-Touch Controller), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक सिस्टम मिलता है। इसमें सीट्स, बूस्ट बटन और इंटीरियर डिटेल्स पर उभरा हुआ बैट का साइन मिलता है। डैशबोर्ड पर पिनस्ट्राइप ग्राफिक + बैटमैन वेलकम एनिमेशन इन इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले दिया गया है। इसका एक्सटीरियर साउंड प्रोफाइल भी बैटमैन थीम पर है।



बुकिंग और डिलीवरी इस ईवी के बुकिंग की बात करें तो इसकी बुकिंग 23 अगस्त 2025 से शुरू होगी। वहीं, इसकी डिलीवरी 20 सितंबर 2025 से (इंटरनेशनल बैटमैन डे के मौके पर) शुरू होगी।