इस शहर में हुई महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन की डिलीवरी, पहले 16 लोगों को मिली कार; जानिए इस ईवी की खासियत

मुंबई में महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन (Batman Edition) की डिलीवरी शुरू हो गई है। हाल ही में एक इवेंट के दौरान इसकी पहली 16 यूनिट ग्राहकों को सौंपी गई है। आइए इस ईवी की खासियत जानते हैं।

महिंद्रा ने आखिरकार अपनी बेहद खास BE 6 बैटमैन एडिशन (Batman Edition) की डिलीवरी शुरू कर दी है। मुंबई में आयोजित एक हाई-प्रोफाइल इवेंट में इस लिमिटेड एडिशन इलेक्ट्रिक SUV की पहली 16 यूनिट्स ग्राहकों को सौंपी गईं। इवेंट में 100 से ज्यादा मेहमान मौजूद रहे, वहीं एक्टर्स सनी सिंह और आकांक्षा सिंह ने ग्लैमर का तड़का लगाया। आइए जरा विस्तार से इस ईवी की खासियत जानते हैं।

इवेंट की खासियत

बच्चों के लिए बैटमैन (Batman) थीम वाले फन गेम्स और एक्टिविटीज रखी गईं। ग्राहकों को Warner Bros. का एक्सक्लूसिव बैटमैन (Batman) हैम्पर गिफ्ट किया गया। सिर्फ 300 यूनिट्स ही बनी हैं, यानी ये SUV बेहद कलेक्टेबल है।

दमदार डिजाइन – जैसे बैटमैन की कार

इसके एक्सटीरियर की बात करें तो ये स्टेन ब्लैक (Satin Black) पेंट और खास बैटमैन (Batman) डेकल्स में आता है। इसके साइड और रियर पर BE 6 × The Dark Knight” बैजिंग मिलती है। इसमें R20 अलॉय व्हील्स और Alchemy Gold फिनिश सस्पेंशन मिलता है।इसमें हब कैप्स, विंडोज और रियर ग्लास पर Bat एमब्लेम्स मिलता है। इसमें मिलने वाला इंफिन्टी रूफ और नाइट ट्रेल कार्पेट लैम्प्स ने SUV को और प्रीमियम बना दिया है।

लग्जरी के साथ इसमें सुपरहीरो (Superhero) वाला कैबिन (Cabin) मिलता है। इसकी सीट्स पर Suede और लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ गोल्ड स्टिचिंग मिलती है। इसके डैशबोर्ड पर लिमिटेड एडिशन (Limited Edition) नंबरिंग वाली प्लेट मिलती है। इसके गोल्ड फिनिश वाला स्टीयरिंग व्हील, EPB और In-Touch कंट्रोलर मिलता है। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में बैटमैन (Batman) एनीमेशन और की-फॉब पर बैट-थीम डिजाइन मिलती है। यहां तक कि बूस्ट (Boost) बटन भी बैटमैन स्टाइल में दिया गया है।

पावर और परफॉर्मेंस

महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन पैक थ्री (Batman Edition Pack Three) वैरिएंट पर बेस्ड है, जिसमें बड़ा 79 kWh बैटरी पैक मिलता है। इसमें मिलने वाला मोटर 285 bhp की पावर और 380 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसकी रेंज 682 km (क्लेम्ड) की है।

इसके चार्जिंग टाइम की बात करें तो ये ईवी 20 फीसद से 80 फीसद तक सिर्फ 20 मिनट (175 kW DC फास्ट चार्जर) में हो जाती है। इसका स्टैंडर्ड 59 kWh वैरिएंट 230 bhp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है, लेकिन टॉर्क वही 380 Nm का रहता है।