गजब हो गया! मात्र 135 सेकंड में 683 km रेंज वाली EV की सभी यूनिट्स सोल्ड आउट; जानिए खासियत
महिंद्रा ने अपने Freedom_NU इवेंट में BE 6 Batman Edition लॉन्च करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। जैसे ही इसकी बुकिंग शुरू हुई, मात्र 135 सेकंड में सभी यूनिट्स सोल्ड आउट हो गईं।
महिंद्रा ने अपने Freedom_NU इवेंट में BE 6 Batman Edition लॉन्च करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। शुरुआत में इस इलेक्ट्रिक SUV के सिर्फ 300 यूनिट्स बनाने का प्लान था लेकिन जबरदस्त डिमांड को देखते हुए कंपनी ने प्रोडक्शन बढ़ाकर 999 यूनिट्स कर दिया। खास बात यह रही कि जैसे ही इसकी बुकिंग शुरू हुई, मात्र 135 सेकंड में सभी यूनिट्स सोल्ड आउट हो गईं। यह लिमिटेड एडिशन महिंद्रा ने वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के साथ मिलकर तैयार किया है और इसका डिजाइन हॉलीवुड की सुपरहिट The Dark Knight Trilogy से इंस्पायर्ड है।
कुछ ऐसी है डिजाइन
महिंद्रा की नई BE 6 बैटमेन एडिशन का एक्सटीरियर देखने लायक है। पूरी बॉडी पर कस्टम सैटिन ब्लैक फिनिश दी गई है जो दूर से ही प्रीमियम लुक देती है। इसके साथ Alchemy Gold में पेंटेड सस्पेंशन और ब्रेक कैलिपर्स का कॉन्ट्रास्ट इसे और भी दमदार बनाता है। जबकि 20-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स, फ्रंट डोर पर कस्टम Batman डेकल्स और पीछे की तरफ लगी “BE 6 × The Dark Knight” बैजिंग इसे भीड़ में अलग पहचान देती है।
धांसू हैं ईवी के फीचर्स
महिंद्रा की इस ईवी का इंटीरियर लग्जरी और सिनेमैटिक दोनों फील देता है। डैशबोर्ड पर Brushed Gold plaque में यूनिक नंबर के साथ चारकोल लेदर इंस्ट्रूमेंट पैनल पर गोल्ड हाइलाइट नजर आती है। जबकि सीटें सुएड और लेदर मिक्स हैं जिनमें गोल्ड सिलाई और बैट emblem की डिटेलिंग है। स्टीयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, कंट्रोल कनेक्टर और Boost बटन पर भी बैट लोगो छुपा है। कार ऑन करते ही इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर बैटमैन थीम वाला वेलकम ऐनिमेशन शुरू हो जाता है।
683 किमी का मिलेगा रेंज
अगर पावरट्रेन की बात करें तो ईवी में 79 kWh का पावरफुल बैटरी पैक दिया गया है जो फुल चार्ज पर 683 किमी तक की रेंज का दावा करता है। जबकि रियल वर्ल्ड कंडीशन में एसी ऑन होने पर भी यह 500 किमी से ज्यादा आराम से चल सकती है। लिमिटेड एडिशन होने के कारण इसका एक्सक्लूसिव डिजाइन और फीचर्स इसे बेहद खास बनाते हैं।
