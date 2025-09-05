इन 2 इलेक्ट्रिक SUVs पर टूटे लोग, 150 दिन में 20,000 से ज्यादा ग्राहकों ने खरीदा; इससे 1 किमी. चलने का खर्च मात्र ₹1

महिंद्रा की BE 6 और XEV 9e ने 5 महीने में ही 20,000 यूनिट की बिक्री हासिल की है। भारतीय बाजार में इन दोनों EVs की बंपर डिमांड है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

महिंद्रा ने भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में एक नया इतिहास रच दिया है। कंपनी की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी BE 6 और XEV 9e ने लॉन्च के सिर्फ 5 महीनों में 20,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। इन दोनों मॉडलों ने अब तक भारतीय सड़कों पर 9.3 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की है, जो EV पर ग्राहकों के भरोसे का बड़ा सबूत है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

EV को लेकर बदल रही सोच

अब तक भारत में EVs को सिर्फ शहरों में छोटी दूरी की यात्रा के लिए उपयुक्त माना जाता था। लेकिन BE 6 और XEV 9e ने इस धारणा को बदल दिया है। ये दोनों SUVs INGLO प्लेटफॉर्म पर बनी हैं। ये 500+ किमी. की रियल-वर्ल्ड रेंज देती है। इसको DC फास्ट चार्जिंग से सिर्फ 20 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। यानी अब लंबी हाईवे जर्नी भी EV से बिना किसी चिंता के की जा सकती है।

स्पेस और फैमिली कम्फर्ट

इसमें फ्लैट-फ्लोर आर्किटेक्चर और लंबा व्हीलबेस मिलता है, जो फैमिली के लिए ज्यादा स्पेस प्रदान करता है। इसके अलावा इसमें बड़ा बूट और फ्रंक दिखाई देता है, जो लंबी ट्रिप्स के लिए ज्यादा सामान रखने की सुविधा देता है। इसके साथ ही मसमें 5-लिंक इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन और इंडियन रोड्स के हिसाब से ट्यूनिंग दी गई है, जो स्मूद और आरामदायक सफर के लिए बेस्ट है।

पावर और परफॉर्मेंस

महिंद्रा ने इन इलेक्ट्रिक SUVs को सिर्फ किफायती ही नहीं बल्कि हाई-परफॉर्मेंस भी बनाया है, जो 282bhp की पावर और 380 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। ये एसयूवी 0-100 km/h की स्पीड सिर्फ 6.7 सेकेंड में पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड 200 km/h से ज्यादा है।

लेवल 2+ ADAS फीचर्स से लैस

इसमें रीयर-व्हील-ड्राइव सिस्टम दिया गया है, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस और भी मजेदार कर देता है। इसमें बेहतरीन टेक्नोलॉजी, ट्रिपल-स्क्रीन कॉकपिट, 16-स्पीकर, 1400W ऑडियो सिस्टम, सेल्फ-पार्किंग और लेवल 2+ ADAS फीचर्स मिलते हैं।

रनिंग कॉस्ट 1.1/km

इसकी रनिंग कॉस्ट 1.1/km (जबकि पेट्रोल/डीजल SUVs में करीब 9/km) की है। इसमें 5 साल में 12 लाख से 13 लाख रुपये तक की बचत देखने को मिलती है। साथ ही EV लोन पर 1.5 लाख तक की टैक्स छूट और कई राज्यों में रोड टैक्स माफी भी है।

भारत के EV SUV युग का नया चैप्टर