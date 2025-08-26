यूरोप में एंट्री करने की तैयारी कर रही महिंद्रा BE 6 और XEV 9e, जानिए क्या है कंपनी की प्लानिंग
महिंद्रा ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कारों BE 6 और XEV 9e के साथ भारतीय बाजार में जबरदस्त सफलता हासिल की है। हाल ही में लॉन्च हुई BE 6 Batman Edition तो सिर्फ 135 सेकंड में ही पूरी तरह बिक गई जिसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। घरेलू बाजार में यह कामयाबी हासिल करने के बाद अब महिंद्रा यूरोपियन मार्केट में अपनी EV को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। हालांकि, यूरोप में एंट्री करना आसान नहीं होगा क्योंकि यहां पहले से ही जर्मन, फ्रेंच और अन्य यूरोपियन ब्रांड्स का दबदबा है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।
ग्लोबल मार्केट में पहले से मौजूदगी
महिंद्रा का फायदा यह है कि उसकी पहले से ग्लोबल मौजूदगी है। कंपनी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मिडिल ईस्ट, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में कारोबार कर रही है। हाल ही में BE 6 और XEV 9e को नेपाल में भी लॉन्च किया गया है। यूरोप में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यूके के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) है। इसके अलावा, महिंद्रा का डिजाइन स्टूडियो भी यूके में मौजूद है जो कंपनी को नए बाजारों के हिसाब से डिजाइन और फीचर्स कस्टमाइज करने में मदद करेगा।
बन गई है एक टीम
रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिंद्रा ने यूरोप एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए एक डेडिकेटेड टीम भी बना ली है। उम्मीद है कि BE 6 और XEV 9e के कुछ खास वैरिएंट्स यूके में उतारे जाएंगे। यूरोपियन बाजार में EV की मांग बढ़ने वाली है क्योंकि EU ने 2035 तक सभी नई कारों और वैन से जीरो-एमिशन का लक्ष्य तय किया है। इसी तरह, यूके चाहता है कि 2030 तक उसकी कुल कार सेल्स में से 80 पर्सेंट इलेक्ट्रिक कारें हों।
क्या है कंपनी की प्लानिंग
भविष्य की योजनाओं में महिंद्रा का NU_IQ प्लेटफॉर्म भी अहम भूमिका निभाएगा। यह मल्टी-एनर्जी प्लेटफॉर्म है जो ICE, हाइब्रिड और EV सभी पावरट्रेन को सपोर्ट करता है। कंपनी पहले ही साफ कर चुकी है कि यह प्लेटफॉर्म Euro NCAP, Australian NCAP और Bharat NCAP जैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है। बता दें कि शुरुआत यूके से होगी, जहां EV बाजार फिलहाल सबसे मजबूत दिख रहा है।
