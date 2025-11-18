इस ई-कार की पहली एनिवर्सरी पर महिंद्रा ने दिया बंपर ऑफर, सीधे ₹1.55 लाख की बचत; यहां देखें डिटेल्स

संक्षेप: महिंद्रा ने BE 6 (Mahindra BE 6) और XEV 9e पर धमाकेदार ऑफर दिया है। कंपनी ने इसकी पहली एनिवर्सरी पर पूरे 1.55 लाख तक का ऑफर दिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Tue, 18 Nov 2025 12:42 AM

अगर आप महिंद्रा (Mahindra) की इलेक्ट्रिक SUVs खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये आपके लिए गोल्डन मौका है। महिंद्रा ने BE 6 और XEV 9e की पहली एनिवर्सरी पर 1.55 लाख तक के धमाकेदार बेनिफिट्स का ऐलान किया है। लेकिन, ध्यान रहे कि यह ऑफर सिर्फ पहले 5,000 खरीदारों के लिए है, जिन्हें 20 दिसंबर 2025 से पहले डिलीवरी मिलेगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

30,000 के प्रीमियम एक्सेसरीज पैक

नई BE 6 और XEV 9e ग्राहकों को महिंद्रा (Mahindra) एक 30,000 का एक्सेसरी पैक दे रही है, जिसमें स्टाइल और फंक्शन बढ़ाने वाले एड-ऑन शामिल होंगे।

25,000 तक का कॉर्पोरेट बोनस

अगर आप कॉरपोरेट नौकरी में हैं, तो आपको 25,000 तक का डिस्काउंट मिल सकता है। अमाउंट आपके वैरिएंट व कॉर्पोरेट कैटेगरी पर डिपेंड करेगी।

30,000 का एक्सचेंज / लॉयल्टी बोनस

अगर आपके पास पुरानी कार है, चाहे महिंद्रा (Mahindra) हो या किसी भी ब्रांड की, तो एक्सचेंज करने पर 30,000 का एक्सट्रा फायदा मिलेगा या फिर महिंद्रा (Mahindra) से ही अपग्रेड कर रहे हों, तो लॉयल्टी बोनस भी मिलेगा।

फ्री 7.2 kW होम चार्जर (50,000 की कीमत)

इलेक्ट्रिक SUV के लिए घर पर चार्जिंग सेटअप अब फ्री में मिलेगा। महिंद्रा नए ग्राहकों को 50,000 रुपये की कीमत वाला होम चार्जर बिल्कुल मुफ्त दे रही है।

20,000 के पब्लिक चार्जिंग क्रेडिट्स

चार्जिंग स्टेशनों पर भी लोगों को टेंशन नहीं लेना होगा। महिंद्रा 20,000 रुपये के चार्जिंग क्रेडिट दे रही है, जिन्हें आप देशभर के सपोर्टेड नेटवर्क्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

बैटरी, रेंज और प्लेटफॉर्म

दोनों SUVs महिंद्रा (Mahindra) के INGLO प्लेटफॉर्म पर बनी हैं। इसी पर अगला मॉडल महिंद्रा XEV 9S भी आएगा, जिसकी लॉन्च तारीख 27 नवंबर तय है।

कीमतें और वैरिएंट

महिंद्रा XEV 9e की कीमत 21.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से 30.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इसमें पैक वन (Pack One), पैक टू (Pack Two), पैक थ्री सेलेक्ट (Pack Three Select), पैक थ्री (Pack Three) वैरिएंट मिलते हैं।