फुल चार्ज पर करीब 600 km दौड़ेगी महिंद्रा की यह SUV, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट; जानिए कब होगी लॉन्च

देसी कार निर्माता कंपनी महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक SUV रेंज को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। कंपनी अपनी 'बॉर्न इलेक्ट्रिक' फैमिली के एक और नए मॉडल को लॉन्च करने के लिए तैयार है।

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देसी कार निर्माता कंपनी महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक SUV रेंज को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। कंपनी अपनी 'बॉर्न इलेक्ट्रिक' फैमिली के एक और नए मॉडल को लॉन्च करने के लिए तैयार है। हाल ही में महिंद्रा की अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार 'BE 07' को भारत की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। पहली बार एक कांसेप्ट के रूप में पेश की गई यह गाड़ी अब प्रोडक्शन के बेहद करीब लग रही है। हालांकि, कार पूरी तरह से कवर था। इसके साइज और लुक को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मार्केट में मौजूद कई बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को कड़ी टक्कर देगी।

BE 6 के ऊपर होगी पोजिशन यह नई इलेक्ट्रिक SUV महिंद्रा के पोर्टफोलियो में पहले से मौजूद BE 6 के ऊपर पोजिशन की जाएगी। टेस्टिंग के दौरान दिखे मॉडल से साफ पता चलता है कि इसका साइज BE 6 से काफी बड़ा है। कंपनी ने इसे एक पारंपरिक SUV का डिजाइन दिया है। यह लुक उन ग्राहकों को काफी पसंद आ सकता है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और दमदार परफॉर्मेंस तो चाहते हैं। इसके सीधे और ऊंचे डिजाइन की वजह से रोड प्रेजेंस काफी शानदार होने वाली है।

कुछ ऐसी दिखेगी ईवी गाड़ी के फ्रंट लुक की बात करें तो भारी कैमफ्लाज के कारण डिटेल्स पूरी तरह साफ नहीं हैं। हालांकि, उम्मीद है कि इसमें महिंद्रा की सिग्नेचर सी-शेप वाली LED डेटाइम रनिंग लाइट्स देखने को मिलेंगी। इसके ठीक नीचे हेडलैंप्स दिए जा सकते हैं। गाड़ी का फ्रंट बम्पर काफी मस्कुलर नजर आ रहा है, जिसमें नीचे की तरफ एयर इनटेक्स दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल पर नजर डालें तो इसमें फ्लश-फिटिंग पॉप-आउट डोर हैंडल्स और बड़े अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गाड़ी में बिना फ्रेम वाले दरवाजे दिए गए हैं।

इंटीरियर भी होगा दमदार कंपनी ने अभी तक इसके इंटीरियर का खुलासा नहीं किया है। माना जा रहा है कि BE 07 में महिंद्रा का नया प्रीमियम ईवी केबिन थीम मिलेगा। इसके डैशबोर्ड पर कई बड़ी स्क्रीन्स देखने को मिल सकती हैं। फीचर्स के तौर पर इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और 360-डिग्री कैमरा मिल सकता है। इसके अलावा वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, पैनोरमिक ग्लास रूफ और एक प्रीमियम ऑडियो सिस्टम भी इसका हिस्सा होंगे।