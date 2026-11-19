महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार नए मॉडल पर काम कर रही है। इसे देखते हुए कंपनी के Born Electric प्लेटफॉर्म पर एक नई इलेक्ट्रिक SUV तैयार की जा रही है।

टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई महिंद्रा की नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV

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Mahindra BE 07

महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार नए मॉडल पर काम कर रही है। इसे देखते हुए कंपनी के Born Electric प्लेटफॉर्म पर एक नई इलेक्ट्रिक SUV तैयार की जा रही है। इसे फिलहाल BE 07 नाम से जाना जा रहा है। इस SUV को पहले 5-सीटर माना जा रहा था। लेकिन अब सामने आई नई तस्वीरों से पता चला है कि यह 7-सीटर हो सकती है। खास बात यह है कि पहली बार इसके केबिन और तीसरी रो की सीटों की झलक देखने को मिली है। महिंद्रा BE 07 को जून, 2027 तक लॉन्च होने वाले कंपनी के चार नए प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। आइए जानते हैं इस 7-सीटर ईवी के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।

टेस्टिंग के दौरान दिखी SUV महिंद्रा BE 07 को चेन्नई में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसकी नई तस्वीरें Team-BHP के एक सदस्य ने शेयर की हैं। गाड़ी पूरी तरह से कवर थी, लेकिन इसका डिजाइन और आकार देखकर साफ है कि यह BE 07 ही है। कंपनी काफी समय से इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की टेस्टिंग कर रही है। इससे पहले भी इसकी कई तस्वीरें और वीडियो सामने आ चुके हैं। हालांकि, इस बार सामने आई तस्वीरों में इसके केबिन की झलक मिली है। पीछे की तरफ तीसरी रो की सीटें दिखाई दे रही हैं।

कुछ ऐसी होगी एसयूवी की डिजाइन महिंद्रा BE 07 का डिजाइन बॉक्सी होगा इसके आगे C-शेप की LED DRL और उनके ठीक नीचे LED हेडलैंप दिए जाएंगे। इस एसयूवी की लंबाई 4,565mm, चौड़ाई 1,900mm और ऊंचाई 1,660mm होगी। जबकि इसका व्हीलबेस 2,775mm होगा। इसमें बड़ा फ्रंट बंपर, एक्टिव एयर फ्लैप और बोनट या ग्रिल पर चमकता हुआ महिंद्रा लोगो मिल सकता है।

मिलेगा एयरोडायनामिक अलॉय व्हील दूसरी ओर एसयूवी के साइड में एयरोडायनामिक अलॉय व्हील, बिना फ्रेम वाले दरवाजे और बाहर की तरफ निकलने वाले खास डोर हैंडल दिए जा सकते हैं। जबकि पीछे की तरफ C-शेप के LED टेललैंप, कनेक्टेड LED लाइट बार, रूफ रेल, शार्क फिन एंटीना और स्पॉइलर मिलने की उम्मीद है।

केबिन में मिलेंगे तीन डिस्प्ले महिंद्रा BE 07 का केबिन भी काफी प्रीमियम हो सकता है। इसमें डैशबोर्ड पर तीन स्क्रीन वाला सेटअप मिलेगा। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक सीटें, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), 360-डिग्री कैमरा और सीटों में मेमोरी फंक्शन जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। आगे की सीटों में वेंटिलेशन की सुविधा भी मिल सकती है। एसयूवी में पैनोरमिक सनरूफ या ग्लास रूफ, अलग-अलग ड्राइव मोड और लेवल-2 ADAS मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इसमें तीनों रो के लिए AC वेंट दिए जा सकते हैं।