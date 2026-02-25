Hindustan Hindi News
महिंद्रा का नया धमाका... नई B07 इलेक्ट्रिक कार की लॉन्च डेट का किया खुलासा, सिंगल चार्ज पर 679Km रेंज!

Feb 25, 2026 04:55 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
महिंद्रा ने कन्फर्म किया है कि उसकी अगली इलेक्ट्रिक SUV कैलेंडर ईयर 2027 में लॉन्च की जाएगी। इस कार का कोडनेम B07 है। यह अनाउंसमेंट कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO (ऑटो और फार्म सेक्टर) राजेश जेजुरिकर ने हाल ही में एक अर्निंग्स एनालिस्ट कॉल के दौरान की।

महिंद्रा ने कन्फर्म किया है कि उसकी अगली इलेक्ट्रिक SUV कैलेंडर ईयर 2027 में लॉन्च की जाएगी। इस कार का कोडनेम B07 है। यह अनाउंसमेंट कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO (ऑटो और फार्म सेक्टर) राजेश जेजुरिकर ने हाल ही में एक अर्निंग्स एनालिस्ट कॉल के दौरान की। अपकमिंग B07 के BE.07 कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होने की उम्मीद है, जिसे पहली बार अगस्त 2022 में दिखाया गया था। तब महिंद्रा ने 5 बॉर्न इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट XUV.e8, XUV.e9, BE.05, BE.07 और BE.09 पेश किए थे।

3 बॉर्न EV पहले से ही सेल पर

2022 में दिखाए गए 5 कॉन्सेप्ट में से महिंद्रा पहले ही तीन प्रोडक्शन मॉडल लॉन्च कर चुका है। BE.05 मार्केट में BE6 के तौर पर आया, जबकि XUV.e8 XEV 9S और XUV.e9 XEV 9e के तौर पर आया। BE6 और XEV 9e सबसे पहले लॉन्च हुए और XEV 9S हाल ही में लाइनअप में शामिल हुआ है। इन मॉडल्स ने महिंद्रा के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो के लिए एक मजबूत शुरुआत दी है। सिर्फ 10 महीनों में BE6 और XEV 9e ने कुल मिलाकर 41,000 यूनिट्स की बिक्री पार कर ली है। XEV 9S के जुड़ने के साथ, महिंद्रा अपने EV वॉल्यूम को और बढ़ाना चाहता है।

अर्निंग्स कॉल के दौरान, राजेश जेजुरिकर ने कन्फर्म किया कि अगली बॉर्न इलेक्ट्रिक SUV, जिसका कोडनेम B07 है वो कैलेंडर ईयर 2027 में आएगी। उन्होंने साफ किया कि B07 एक इंटरनल कोडनेम है। इसके प्रोडक्शन मॉडल का नाम शायद अलग होगा। उनके मुताबिक, यह SUV जिसे पहले महिंद्रा के 2022 बॉर्न इलेक्ट्रिक शोकेस के दौरान विज़ुअल प्रीव्यू में दिखाया गया था, मौजूदा तीन इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स के अलावा 'बहुत बड़ा वॉल्यूम ड्राइवर' होने की उम्मीद है। इसलिए FY27 के लिए महिंद्रा के EV स्केल-अप प्लान BE6, XEV 9e, XEV 9S और आने वाली B07 के आसपास बने हैं।

INGLO प्लेटफॉर्म पर होगी तैयार

B07 के BE.07 कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन होने की उम्मीद है। दूसरी बॉर्न इलेक्ट्रिक SUVs की तरह, इसमें महिंद्रा का खास INGLO प्लेटफॉर्म होगा, जो एडवांस्ड बैटरी पैक, हाई-परफॉर्मेंस मोटर और नेक्स्ट-जेनरेशन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। पहले सामने आए डिजाइन पेटेंट से पता चलता है कि प्रोडक्शन-स्पेक BE.07 काफी हद तक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जैसा ही है। स्पोर्टियर BE6 की तुलना में BE.07 में ज्यादा ट्रेडिशनल SUV का लुक है, जिसका स्टांस ज्यादा सीधा है और सरफेस ज्यादा साफ हैं। इसमें खास C-शेप के LED हेडलैंप और टेल-लैंप हैं। हालांकि, थोड़ा कम एंगुलर ट्रीटमेंट के साथ।

डायमेंशन के हिसाब से कॉन्सेप्ट की लंबाई लगभग 4,565 mm, चौड़ाई 1,900 mm और ऊंचाई 1,660 mm थी। वहीं, व्हीलबेस 2,775 mm था। इससे B07, BE6 और मारुति ईविटारा, हुंडई क्रेटा EV और टाटा सिएरा EV जैसे कॉम्पिटिटर से ऊपर, लेकिन महिंद्रा के लाइनअप में बड़े XEV 9e और XEV 9S से नीचे होगी।

टेक पैकेज से लैस होगी कार
प्रोडक्शन मॉडल के इंटीरियर की डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं, BE.07 कॉन्सेप्ट में एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक केबिन दिखाया गया था। डैशबोर्ड पर एक चौड़ा, ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट था, जिसे एक बड़े पैनोरमिक सनरूफ और कम से कम फिजिकल बटन से पूरा किया गया था। टच और हैप्टिक-बेस्ड कंट्रोल्स डिजाइन फिलॉसफी के सेंटर थे। BE6 और XEV मॉडल्स के साथ महिंद्रा के मौजूदा एग्जीक्यूशन को देखते हुए, B07 में अपने टेक पैकेज के हिस्से के तौर पर एडवांस्ड कनेक्टिविटी फीचर्स, ADAS, बड़े डिजिटल डिस्प्ले और ओवर-द-एयर अपडेट्स मिलने की उम्मीद है।

बड़ा बैटरी पैक मिलने की उम्मीद
बैटरी ऑप्शन्स के मामले में अपकमिंग B07 में महिंद्रा की मौजूदा बॉर्न इलेक्ट्रिक SUVs जैसी ही स्ट्रैटेजी फॉलो करने की उम्मीद है। वैरिएंट के आधार पर इसे 59 kWh या बड़े 79 kWh बैटरी पैक के साथ ऑफर किए जाने की उम्मीद है। इसकी रेंज 679Km है। जबकि, रियल-वर्ल्ड ड्राइविंग रेंज 500Km से ज्यादा होने की उम्मीद है, जो इसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV स्पेस में कॉम्पिटिटिव बनाती है। इसके परफॉर्मेंस के आंकड़े भी अच्छे रहने की उम्मीद है। इसका पावर आउटपुट लगभग 230 PS और टॉर्क लगभग 400 Nm होने की संभावना है। इससे B07 को क्लास-लीडिंग एक्सेलरेशन और परफॉर्मेंस देने में मदद मिलेगी।

