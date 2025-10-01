Mahindra Auto Records 56000 Sales September 2025 इस कंपनी ने खड़े-खड़े बेच डालीं 56000 से ज्यादा SUVs, इन मॉडल के लिए ग्राहकों ने जमकर लुटाया पैसा, Auto Hindi News - Hindustan
इस कंपनी ने खड़े-खड़े बेच डालीं 56000 से ज्यादा SUVs, इन मॉडल के लिए ग्राहकों ने जमकर लुटाया पैसा

सितंबर 2025 में फेस्टिव सीजन का आना और समय पर GST 2.0-बेस्ड मूल्य में कमी के कारण है। महिंद्रा ने अपने लोकप्रिय SUV लाइनअप में ग्राहकों को GST का महत्वपूर्ण लाभ दिया है, जिससे उनके मॉडल और भी आसान हो गया है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 12:45 PM
महिंद्रा के लिए सितंबर 2025 रिकॉर्ड सेल्स के साथ खत्म हुआ। फेस्टिव सीजन के दौरान कंपनी ने पैसेंजर यूटिलिटी व्हीकल ने सबसे ज्यादा ग्रोथ मिली है। घरेलू निर्माता कंपनी ने घरेलू स्तर पर कुल 56,233 SUV की बिक्री की है, जो पिछले साल इसी महीने की तुलना में 10% की वृद्धि है। वहीं, फाइनेंशियल ईयर 2025 के पहले 6 महीने यानी अप्रैल से सितंबर तक की इस साल अब तक की बिक्री 2,97,570 यूनिट रही है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी अवधि की तुलना में 14% की अच्छी वृद्धि है। कमर्शियल व्हीकल के पोर्टफोलियो में उतार-चढ़ाव देखा गया है क्योंकि दो टन से कम वजन वाले LCV (लाइट कमर्शियल व्हीकल) पिछले महीने 2% घटकर 3,386 यूनिट रह गए।

हालांकि, 2 से 3.5 टन की रेंज में 21% की वृद्धि हुई है, जो 23,342 यूनिट रही। 6 महीने की अवधि में छोटे LCV में 12% की गिरावट आई, जबकि बड़े सेगमेंट में 1,14,176 यूनिट के मुकाबले 12% की वृद्धि हुई। इलेक्ट्रिक वैरिएंट सहित थ्री-व्हीलर सेगमेंट में सितंबर में 30% बढ़कर 13,017 यूनिट हो गई। इससे 53,578 यूनिट पर 32% की ईयरली वृद्धि बनाए रखने में मदद मिली। कंपनी के लिए निर्यात में लगातार वृद्धि जारी रही जिससे कुल बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सितंबर में विदेशी शिपमेंट 43% बढ़कर 4,320 यूनिट हो गया, जबकि छमाही के लिए संचयी निर्यात कुल 20,303 यूनिट तक पहुंच गया, पिछले साल की इसी अवधि में 14,680 यूनिट से 38% अधिक।

सितंबर 2025 में फेस्टिव सीजन का आना और समय पर GST 2.0-बेस्ड मूल्य में कमी के कारण है। महिंद्रा ने अपने लोकप्रिय SUV लाइनअप में ग्राहकों को GST का महत्वपूर्ण लाभ दिया है, जिससे उनके मॉडल और भी आसान हो गया है। कीमतों में कटौती मॉडल के अनुसार अलग-अलग है, बोलेरो और बोलेरो नियो पर कुल 2.56 लाख रुपए का लाभ मिल रहा है, जिसमें 1.27 लाख रुपए की सीधी कटौती के साथ 1.29 लाख रुपए के अतिरिक्त लाभ शामिल हैं।

इसी तरह, XUV 3XO खरीदारों को कुल 2.46 लाख रुपए की सेविंग हो रही है, जबकि थार और इसके रॉक्स वैरिएंट पर क्रमशः 1.55 लाख रुपए और 1.53 लाख रुपए का कम्बाइंड बेनिफिट मिलता है। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो N जैसी SUV पर भी क्रमशः 1.96 लाख रुपए और 2.15 लाख रुपए के कुल लाभ मिल रहे हैं। फ्लैगशिप XUV700 इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जो कम्बाइंट प्राइस में 2.24 लाख रुपए की कटौती और अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है।

