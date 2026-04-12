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महिंद्रा फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी, आ रहीं 5 नई SUV, लिस्ट में Thar का फेसलिफ्ट भी

Apr 12, 2026 08:31 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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महिंद्रा अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करने वाला है। अपडेट में आपको स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट, नई थार के साथ स्कॉर्पियो-N पिकअप ट्रक और BE07 जैसे नए प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। आइए डीटेल में जानते हैं कंपनी के इन प्रोडकट्स के बारे में।

महिंद्रा फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी, आ रहीं 5 नई SUV, लिस्ट में Thar का फेसलिफ्ट भी

महिंद्रा (Mahindra) की गाड़ियों को पसंद करने वाले बायर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी इस साल और अगले साल अपने पोर्टफोलियो में नए मॉडल्स के साथ फेसलिफ्ट्स को ऐड करने वाली है। इनमें सबकी चहेती स्कॉर्पियो-N के फेसलिफ्ट के साथ स्कॉर्पियो-N पिकअप ट्रक और नई थार भी शामिल हैं। साथ ही कंपनी अपनी नई ईवी भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। आइए डीटेल में जानते हैं महिंद्रा के इन अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में।

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Mahindra Thar Facelift

3-डोर महिंद्रा थार को पिछले साल अक्टूबर में अपडेट किया गया था, लेकिन इसके डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए थे। इस साल की तीसरी तिमाही में कंपनी इसके फेसलिफ्ट को ला सकती है। फेसलिफ्ट वर्जन में यह काफी हद तक बड़ी महिंद्रा थार रॉक्स जैसी दिख सकती है। फेसलिफ्ट थार में आपको C-शेप LED डेटाइम रनिंग लाइट के साथ LED हेडलैंप्स मिलेंगे। साथ ही कंपनी इसमें 19 इंच के अलॉय वील्स भी ऑफर कर सकती है। थार फेसलिफ्ट के इंजन और ट्रांसमिशन में किसी बदलाव की संभावना बेहद कम है।

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Mahindra Scorpio-N Facelift

स्कॉर्पियो-N को महिंद्रा ने जून 2022 में लॉन्च किया था। अब कंपनी इसे इस साल फेसलिफ्ट देने वाली है। स्कॉर्पियो-N का फेसलिफ्ट वर्जन अगस्त में मार्केट में एंट्री कर सकता है। फेसलिफ्ट में आपको हेडलैंप्स और टेल लैंप्स का रिफ्रेश्ड डिजाइन देखने को मिलेगा। फ्रंट में कंपनी नए डिजाइन के ग्रिल और अपडेटेड बम्पर देने वाली है। स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट के इंटीरियर में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इन सबके अलावा फेसलिफ्ट स्कॉर्पियो-N 18 इंच के फ्रेश डिजाइन वाले अलॉय वील्स से लैस होगी।

Photo: Gaadiwaadi

Mahindra Scorpio-N Pickup Truck

2026 के एंड में आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन के अपडेटेड वर्जन पर बेस्ड एक पिकअप ट्रक देखने को मिल सकता है। कंपनी इस नए पिकअप ट्रक को खासतौर से एक्सपोर्ट के लिए डिवेलप कर रही है। इसे डोमेस्टिक मार्केट में कम वॉल्यूम में सेल वाले लाइफस्टाइल प्रोड्कट के तौर पर लॉन्च किया जा सकता है।

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Mahindra BE 7/BE.07

कंपनी BE.07 को पहले अक्टूबर 2026 में लॉन्च करने वाली थी, लेकिम इसके कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन अपने शेड्यूल से थोड़ा पीछे चल रहा है। महिंद्रा ने हाल ही में इसके रोड-रेडी मॉडल की टेस्टिंग को शुरू किया है। उम्मीद की जा रही है कि इसे 2027 में महिंद्रा BE 7 के नाम से लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी इस मॉडल को दो सिंगल-मोटर रियर-वील ड्राइव वेरिएंट में लॉन्च कर सकती है। एक में 228 hp/380 Nm का मोटर और 59 kWh का LFP बैटरी पैक होगा। वहीं, दूसरे में 282 hp/380 Nm का मोटर और 79 kWh का बैटरी पैक होगा। बेस वेरिएंट एक बार चार्ज करने पर लगभग 530 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करेगा। जबकि, इसका टॉप वेरिएंट एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 650 किलोमीटर तक चलेगा।

Photo: Cardekho
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Mahindra Vision S

पिछले साल शोकेस की गई महिंद्रा विजन.S कॉन्सेप्ट को 2027 की शुरुआत में प्रोडक्शन मॉडल के तौर पर लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी के NU_IQ मोनोकोक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड यह मॉडल महिंद्रा XUV 3XO से ऊपर के सेगमेंट की एक कॉम्पैक्ट SUV होगी। इसका बाहरी डिजाइन पहले से काफी रगेड होगा। यह टेक्नोलॉजिकली भी काफी अडवांस्ड होगी। महिंद्रा इसे पेट्रोल और डीजल वेरिएंट में लॉन्च कर सकती है। वहीं, कुछ समय बाद इसका पेट्रोल-इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वेरिएंट भी आ सकता है।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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