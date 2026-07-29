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Mahindra की बड़ी तैयारी, आ रहीं ये 5 नई दमदार हाइब्रिड SUV, लिस्ट में विजन S भी

By Kumar Prashant Singh
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महिंद्रा आने वाले सालों में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और सीरीज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस कई नई एसयूवी लॉन्च करेगी। इन मॉडलों का मकसद बेहतर माइलेज, कम एमिशन और इलेक्ट्रिक वीइकल जैसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस देना होगा।

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महिंद्रा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर काफी फोकस कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी आने वाले सालों में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और सीरीज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस कई नई एसयूवी लॉन्च करेगी। इन मॉडलों का मकसद बेहतर माइलेज, कम एमिशन और इलेक्ट्रिक वीइकल जैसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस देना होगा। आइए जानते हैं महिंद्रा की आने वाली टॉप 5 हाइब्रिड एसयूवी के बारे में।

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XUV 7XO Strong Hybrid

महिंद्रा XUV 7XO कंपनी की पहली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एसयूवी बन सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस प्रोजेक्ट का इंटरनल कोडनेम W613 है। इसे 2027 में लॉन्च किया जा सकता है। यह एसयूवी मौजूदा ICE (Internal Combustion Engine) प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जिससे इसमें हाइब्रिड सिस्टम इंटीग्रेट करा आसान होगा। इसमें मौजूदा 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है। यह सेटअप बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के साथ जरूरत पड़ने पर केवल इलेक्ट्रिक पावर पर भी कुछ दूरी तय कर सकेगा।

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XEV 9S Series Hybrid

महिंद्रा अपनी नई XEV 9S का सीरीज हाइब्रिड वर्जन भी तैयार कर रही है। इस टेक्नोलॉजी में एसयूवी हमेशा इलेक्ट्रिक मोटर से ही चलेगी, जबकि पेट्रोल इंजन का काम सिर्फ बैटरी को चार्ज करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें 1.2-लीटर या 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन जनरेटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मॉडल के 2028 तक लॉन्च होने की उम्मीद है।

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XEV 9E Series Hybrid

महिंद्रा XEV 9E कूपे एसयूवी भी इसी रेंज-एक्सटेंडर (Series Hybrid) टेक्नोलॉजी के साथ आने की उम्मीद है। इसका इंटरनल कोडनेम W623 बताया जा रहा है। यह एसयूवी भी केवल इलेक्ट्रिक मोटर से चलेगी, जबकि छोटा पेट्रोल इंजन सिर्फ बिजली जेनरेट कर बैटरी चार्ज करेगा। हालांकि, INGLO प्लेटफॉर्म को मूल रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए डिवेलप किया गया है, इसलिए इसमें हाइब्रिड सिस्टम विकसित करना कंपनी के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। इसके भी 2028 तक बाजार में आने की उम्मीद है।

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BE 6 Series Hybrid

महिंद्रा की पॉप्युलर इलेक्ट्रिक SUV BE 6 को भी सीरीज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ लाया जा सकता है। इसमें भी पेट्रोल इंजन व्हील्स को पावर नहीं देगा, बल्कि केवल बैटरी चार्ज करने का काम करेगा। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लंबे सफर के दौरान रेंज एंग्जायटी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। साथ ही ड्राइविंग एक्सपीरियंस पूरी तरह इलेक्ट्रिक एसयूवी जैसा शांत और स्मूद रहेगा। BE 6 Series Hybrid भी 2028 तक लॉन्च हो सकती है।

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Vision S Strong Hybrid

महिंद्रा की अपकमिंग Vision S SUV नई NU_iQ मल्टी-एनर्जी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। यह प्लेटफॉर्म पेट्रोल, इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और आगे आने वाले दूसरी पावरट्रेन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए तैयार किया गया है। Vision S का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक के साथ आ सकता है। यह सेटअप ट्रेडिशनल पेट्रोल एसयूवी के मुकाबले बेहतर माइलेज देगा। Vision S का प्रोडक्शन मॉडल 2027 में लॉन्च होने की संभावना है।

(Photo: Motoring World)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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