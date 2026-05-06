महिंद्रा की बड़ी तैयारी, ला रहा 16 नई गाड़ियां, लिस्ट में फेसलिफ्ट के साथ नए मॉडल भी

महिंद्रा एक के बाद अपनी 16 नई कारें लॉन्च करने वाला है। इनमें 10 नई ICE कारों के साथ 6 नई EV होंगे। ये सभी वीइकल 2031 तक लॉन्च होंगे। यह कन्फर्म हो गया है कि ICE रेंज के लिए 10 नए नेमप्लेट और एक मिड-साइकिल प्रोडक्ट रिफ्रेश होगा।

कार मार्केट में महिंद्रा बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी एक के बाद अपनी 16 नई कारें लॉन्च करने वाला है। इनमें 10 नई ICE कारों के साथ 6 नई EV होंगे। ये सभी वीइकल 2031 तक लॉन्च होंगे। यह कन्फर्म हो गया है कि ICE रेंज के लिए 10 नए नेमप्लेट और एक मिड-साइकिल प्रोडक्ट रिफ्रेश होगा। जबकि, EV फैमिली में नए प्रोडक्ट और मिड-साइकिल रिफ्रेश दोनों शामिल होंगे।

सबसे पहले आएगा स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक का फेसलिफ्ट कंपनी अपनी स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक का फेसलिफ्ट लाने वाली है। कंपनी इन दोनों प्रोडक्ट्स को 15 अगस्त के इवेंट में लॉन्च कर सकती है। पिछले सालों में से महिंद्रा हर साल इस इवेंट में एक नया प्रोडक्ट या एक नई टेक्नोलॉजी को शोकेस करता है। साल के आखिर कंपनी थार का ला सकती है, जिसमें रॉक्स एसयूवी से मिलते-जुलते फीचर्स देखने को मिल सकते हैं।

आएगा विजन S कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन रेडी वर्जन कंपनी के पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा बदलाव 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में होने की उम्मीद है, जब महिंद्रा अपने पहले NU_IQ प्रोडक्ट को शोकेस करेगी। उम्मीद की जा रही है कि यह विजन S कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन रेडी वर्जन होगा। इसे कॉम्पैक्ट और सब-कॉम्पैक्ट दोनों वर्जन में शोकेस किया जाएगा। यह नेक्स्ट की स्कॉर्पियो रेंज का बेस बन सकता है।

आ सकता है बोलेरो और नियो का नेक्स्ट जेनरेशन अगले चार सालों में, हमें विजन X, विजन टी और विजन एक्सटी के प्रोडक्शन रेडी वर्जन देखने को मिलेंगे। इनमें विजन एक्स और विजन टी के कॉम्पैक्ट और सब-कॉम्पैक्ट वर्जन शामिल हो सकते हैं। जबकि, विजन एसएक्स स्कॉर्पियो एन पर बेस्ड पिकअप ट्रक का एक छोटा वेरिएंट हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी बोलेरो और नियो का नेक्स्ट जेनरेशन वर्जन भी ला सकती है।

EV पोर्टफोलियो में भी होगा बदलाव महिंद्रा की EV फैमिली के बारे में अभी पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल, कंपनी के पास BE6, XEV 9e और XEV 9S मॉडल हैं। 2027 की शुरुआत में इनमें XUV3XO EV भी शामिल हो जाएगी। इनके बाद Vision S और Vision X के EV वर्जन भी लॉन्च होने की उम्मीद है। कंपनी ने पहले 2030 तक सात नए मॉडल लॉन्च करने की घोषणा की थी, लेकिन अब कंपनी ने इस लिस्ट में से एक मॉडल कम कर दिया है। यह कदम ग्लोबल लेवल पर EV की मांग में गिरावट के कारण लिया गया हो सकता है।