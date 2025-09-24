₹7.28 में XUV3XO, ₹8.68 लाख में बोलेरो, ₹10.31 में थार; देखें महिंद्रा की सभी 9 कारों के वैरिएंट की नई कीमतें
महिंद्रा भारतीय बाजार में कुल 9 मॉडल बेचती है। इसमें स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 3XO, XUV 700, XEV 9e, BE 6, XUV 400 EV और मराजो शामिल है। नए टैक्स कटौती का असर इन सभी कारों पर भी देखने को मिला है। जिसके बाद इन्हें खरीदने में लाखों रुपए तक का फायदा मिलने वाला है।
|महिंद्रा XUV 3XO की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|1.2L Turbo Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|MX1
|Rs. 7,99,000
|Rs. 7,28,300
|-Rs. 70,700
|-8.85%
|RevX M
|Rs. 8,94,000
|Rs. 8,14,900
|-Rs. 79,100
|-8.85%
|RevX M (O)
|Rs. 9,44,000
|Rs. 8,60,500
|-Rs. 83,500
|-8.85%
|MX2 Pro
|Rs. 9,54,000
|Rs. 8,69,600
|-Rs. 84,400
|-8.85%
|MX3
|Rs. 9,74,001
|Rs. 8,87,799
|-Rs. 86,202
|-8.85%
|MX3 Pro
|Rs. 9,99,000
|Rs. 9,10,600
|-Rs. 88,400
|-8.85%
|AX5
|Rs. 10,99,000
|Rs. 9,99,900
|-Rs. 99,100
|-9.02%
|1.2L Turbo Petrol-Auto (TC)
|Variant
|Old Price
|New Price
|Difference
|% Change
|MX2 Pro
|Rs. 10,54,000
|Rs. 9,60,800
|-Rs. 93,200
|-8.84%
|MX3
|Rs. 11,40,000
|Rs. 10,39,201
|-Rs. 1,00,799
|-8.84%
|MX3 Pro
|Rs. 11,69,000
|Rs. 10,65,600
|-Rs. 1,03,400
|-8.85%
|AX5
|Rs. 12,49,000
|Rs. 11,38,500
|-Rs. 1,10,500
|-8.85%
|1.2L Turbo Petrol-Manual DI
|Variant
|Old Price
|New Price
|Difference
|% Change
|RevX A
|Rs. 11,79,000
|Rs. 10,74,700
|-Rs. 1,04,300
|-8.85%
|AX5 L
|Rs. 12,62,000
|Rs. 11,50,400
|-Rs. 1,11,600
|-8.84%
|AX7
|Rs. 12,79,500
|Rs. 11,66,300
|-Rs. 1,13,200
|-8.85%
|AX7 L
|Rs. 13,99,000
|Rs. 12,75,301
|-Rs. 1,23,699
|-8.84%
|1.2L Turbo Petrol-Auto (TC) DI
|Variant
|Old Price
|New Price
|Difference
|% Change
|RevX A
|Rs. 12,99,000
|Rs. 11,84,100
|-Rs. 1,14,900
|-8.85%
|AX5 L
|Rs. 13,94,000
|Rs. 12,70,700
|-Rs. 1,23,300
|-8.85%
|AX7
|Rs. 13,99,000
|Rs. 12,75,301
|-Rs. 1,23,699
|-8.84%
|AX7 L
|Rs. 15,79,500
|Rs. 14,39,800
|-Rs. 1,39,700
|-8.84%
|1.5L Turbo Diesel-Manual
|Variant
|Old Price
|New Price
|Difference
|% Change
|MX2
|Rs. 9,99,001
|Rs. 8,94,900
|-Rs. 1,04,101
|-10.42%
|MX2 Pro
|Rs. 10,64,000
|Rs. 9,53,101
|-Rs. 1,10,899
|-10.42%
|MX3
|Rs. 10,99,000
|Rs. 9,84,500
|-Rs. 1,14,500
|-10.42%
|MX3 Pro
|Rs. 11,56,000
|Rs. 10,35,501
|-Rs. 1,20,499
|-10.42%
|AX5
|Rs. 12,19,000
|Rs. 10,92,000
|-Rs. 1,27,000
|-10.42%
|AX7
|Rs. 13,89,000
|Rs. 12,44,299
|-Rs. 1,44,701
|-10.42%
|AX7 L
|Rs. 14,99,001
|Rs. 13,42,800
|-Rs. 1,56,201
|-10.42%
|1.5L Turbo Diesel-Auto (AMT)
|Variant
|Old Price
|New Price
|Difference
|% Change
|MX3
|Rs. 11,95,999
|Rs. 10,71,400
|-Rs. 1,24,599
|-10.42%
|AX5
|Rs. 12,99,000
|Rs. 11,63,701
|-Rs. 1,35,299
|-10.42%
|AX7
|Rs. 14,69,999
|Rs. 13,16,800
|-Rs. 1,53,199
|-10.42%
|महिंद्रा बोलेरो न्यू की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|1.5L Turbo Diesel-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|B2
|Rs. 9,70,001
|Rs. 8,68,101
|-Rs. 1,01,900
|-10.51%
|B4
|Rs. 9,81,400
|Rs. 8,79,000
|-Rs. 1,02,400
|-10.43%
|B6
|Rs. 9,99,900
|Rs. 8,95,600
|-Rs. 1,04,300
|-10.43%
|B6 (O)
|Rs. 10,92,600
|Rs. 9,78,300
|-Rs. 1,14,300
|-10.46%
|महिंद्रा बोलेरो नियो की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|1.5L Turbo Diesel-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|N4
|Rs. 9,96,600
|Rs. 8,92,400
|-Rs. 1,04,200
|-10.46%
|N8
|Rs. 10,65,800
|Rs. 9,54,399
|-Rs. 1,11,401
|-10.45%
|N8
|Rs. 11,49,500
|Rs. 10,29,400
|-Rs. 1,20,100
|-10.45%
|N10 (O)
|Rs. 12,17,500
|Rs. 10,90,300
|-Rs. 1,27,200
|-10.45%
|महिंद्रा बोलेरो नियो प्लस की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|2.2L Turbo Diesel-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|P4 (9S)
|Rs. 11,39,000
|Rs. 10,76,599
|-Rs. 62,401
|-5.48%
|P10 (9S)
|Rs. 12,49,000
|Rs. 11,80,400
|-Rs. 68,600
|-5.49%
|P4 Ambu (5S)
|Rs. 14,05,999
|Rs. 12,90,200
|-Rs. 1,15,799
|-8.24%
|महिंद्रा बोलेरो कैंपर की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|2.5L Turbo Diesel-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|VX
|Rs. 10,10,000
|Rs. 9,22,200
|-Rs. 87,800
|-8.69%
|2WD
|Rs. 10,57,000
|Rs. 9,70,000
|-Rs. 87,000
|-8.23%
|4WD
|Rs. 10,87,000
|Rs. 9,97,699
|-Rs. 89,301
|-8.22%
|ZX
|Rs. 10,93,000
|Rs. 9,99,899
|-Rs. 93,101
|-8.52%
|महिंद्रा बोलेरो पिकअप की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|2.5L Turbo Diesel-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|MS CBC 1.3T
|Rs. 9,70,002
|Rs. 9,04,599
|-Rs. 65,403
|-6.74%
|MS CBC 4WD 1.3T
|Rs. 10,02,000
|Rs. 9,35,099
|-Rs. 66,901
|-6.68%
|MS FB 1.3T
|Rs. 10,22,999
|Rs. 9,56,200
|-Rs. 66,799
|-6.53%
|4WD 1.3T
|Rs. 10,32,000
|Rs. 9,58,000
|-Rs. 74,000
|-7.17%
|FB 1.3T
|Rs. 10,33,001
|Rs. 9,62,800
|-Rs. 70,201
|-6.80%
|FB AC 1.3T
|Rs. 10,58,701
|Rs. 9,85,700
|-Rs. 73,001
|-6.90%
|महिंद्रा मराजो की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|1.5L Turbo Diesel-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|M2 7S
|Rs. 14,59,400
|Rs. 14,05,900
|-Rs. 53,500
|-3.67%
|M2 8S
|Rs. 14,59,400
|Rs. 14,05,900
|-Rs. 53,500
|-3.67%
|M4 Plus 7S
|Rs. 15,86,001
|Rs. 15,27,800
|-Rs. 58,201
|-3.67%
|M4 Plus 8S
|Rs. 15,94,200
|Rs. 15,35,700
|-Rs. 58,500
|-3.67%
|M6 Plus 7S
|Rs. 16,92,001
|Rs. 16,30,000
|-Rs. 62,001
|-3.66%
|M6 Plus 8S
|Rs. 17,00,200
|Rs. 16,37,900
|-Rs. 62,300
|-3.66%
|महिंद्रा थार न्यू की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|1.5L Turbo Diesel-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|AX (O) 2WD Hard Top
|Rs. 11,50,001
|Rs. 10,31,600
|-Rs. 1,18,401
|-10.30%
|LX 2WD Hard Top
|Rs. 13,16,000
|Rs. 11,80,600
|-Rs. 1,35,400
|-10.29%
|2.0L Turbo Petrol-Manual
|Variant
|Old Price
|New Price
|Difference
|% Change
|AX (O) 4WD Soft Top
|Rs. 14,49,000
|Rs. 13,65,799
|-Rs. 83,201
|-5.74%
|LX 4WD Hard Top
|Rs. 15,20,000
|Rs. 14,32,800
|-Rs. 87,200
|-5.74%
|2.0L Turbo Petrol-Auto (TC)
|Variant
|Old Price
|New Price
|Difference
|% Change
|LX 2WD Hard Top
|Rs. 14,42,000
|Rs. 13,60,600
|-Rs. 81,400
|-5.64%
|LX 4WD Soft Top
|Rs. 16,65,000
|Rs. 15,69,500
|-Rs. 95,500
|-5.74%
|LX 4WD Hard Top
|Rs. 16,80,000
|Rs. 15,83,600
|-Rs. 96,400
|-5.74%
|2.2L Turbo Diesel-Manual
|Variant
|Old Price
|New Price
|Difference
|% Change
|AX (O) 4WD Soft Top
|Rs. 14,99,000
|Rs. 14,12,900
|-Rs. 86,100
|-5.74%
|AX (O) 4WD Hard Top
|Rs. 15,14,900
|Rs. 14,27,999
|-Rs. 86,901
|-5.74%
|LX 4WD Soft Top
|Rs. 15,90,000
|Rs. 14,98,800
|-Rs. 91,200
|-5.74%
|LX 4WD Hard Top
|Rs. 16,12,000
|Rs. 15,19,500
|-Rs. 92,500
|-5.74%
|2.2L Turbo Diesel-Auto (TC)
|Variant
|Old Price
|New Price
|Difference
|% Change
|LX 4WD Soft Top
|Rs. 17,29,000
|Rs. 16,29,800
|-Rs. 99,200
|-5.74%
|LX 4WD Hard Top
|Rs. 17,62,000
|Rs. 16,60,900
|-Rs. 1,01,100
|-5.74%
|महिंद्रा थार रॉक्स की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|2.0L Turbo Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|MX1 2WD
|Rs. 12,99,000
|Rs. 12,25,100
|-Rs. 73,900
|-5.69%
|MX5 2WD
|Rs. 16,69,999
|Rs. 15,75,000
|-Rs. 94,999
|-5.69%
|2.0L Turbo Petrol-Auto (TC)
|Variant
|Old Price
|New Price
|Difference
|% Change
|MX3 2WD
|Rs. 15,29,000
|Rs. 14,42,000
|-Rs. 87,000
|-5.69%
|MX5 2WD
|Rs. 18,19,000
|Rs. 17,15,600
|-Rs. 1,03,400
|-5.68%
|AX7L 2WD
|Rs. 20,69,000
|Rs. 19,51,300
|-Rs. 1,17,700
|-5.69%
|2.2L Turbo Diesel-Manual
|Variant
|Old Price
|New Price
|Difference
|% Change
|MX1 2WD
|Rs. 14,29,000
|Rs. 13,47,700
|-Rs. 81,300
|-5.69%
|MX3 2WD
|Rs. 16,29,000
|Rs. 15,36,400
|-Rs. 92,600
|-5.68%
|AX3L 2WD
|Rs. 17,29,000
|Rs. 16,30,700
|-Rs. 98,300
|-5.69%
|MX5 2WD
|Rs. 17,29,000
|Rs. 16,30,700
|-Rs. 98,300
|-5.69%
|MX5 4WD Mocha
|Rs. 19,39,000
|Rs. 18,28,700
|-Rs. 1,10,300
|-5.69%
|MX5 4WD
|Rs. 19,39,000
|Rs. 18,28,700
|-Rs. 1,10,300
|-5.69%
|AX7L 2WD
|Rs. 19,79,000
|Rs. 18,66,500
|-Rs. 1,12,500
|-5.68%
|AX7L 4WD
|Rs. 21,89,000
|Rs. 20,64,501
|-Rs. 1,24,499
|-5.69%
|AX7L 4WD Mocha
|Rs. 21,89,000
|Rs. 20,64,500
|-Rs. 1,24,500
|-5.69%
|2.2L Turbo Diesel-Auto (TC)
|Variant
|Old Price
|New Price
|Difference
|% Change
|MX3 2WD
|Rs. 17,79,000
|Rs. 16,77,800
|-Rs. 1,01,200
|-5.69%
|MX5 2WD
|Rs. 18,79,000
|Rs. 17,72,100
|-Rs. 1,06,900
|-5.69%
|AX5L 2WD
|Rs. 19,29,000
|Rs. 18,19,299
|-Rs. 1,09,701
|-5.69%
|AX7L 2WD
|Rs. 21,29,000
|Rs. 19,99,901
|-Rs. 1,29,099
|-6.06%
|2.2L Turbo Diesel-Auto (TC) - 175PS
|Variant
|Old Price
|New Price
|Difference
|% Change
|AX5L 4WD
|Rs. 21,39,000
|Rs. 20,17,400
|-Rs. 1,21,600
|-5.68%
|AX5L 4WD Mocha
|Rs. 21,39,000
|Rs. 20,17,400
|-Rs. 1,21,600
|-5.68%
|AX7L 4WD
|Rs. 23,39,000
|Rs. 22,06,000
|-Rs. 1,33,000
|-5.69%
|AX7L 4WD Mocha
|Rs. 23,39,000
|Rs. 22,05,999
|-Rs. 1,33,001
|-5.69%
|महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|2.2L Turbo Diesel-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|S 7S (Side Facing)
|Rs. 13,76,999
|Rs. 12,97,700
|-Rs. 79,299
|-5.76%
|S 9S (Side Facing)
|Rs. 13,99,599
|Rs. 13,19,599
|-Rs. 80,000
|-5.72%
|S11 7S (Side Facing)
|Rs. 17,71,998
|Rs. 16,70,499
|-Rs. 1,01,499
|-5.73%
|S11 7S (Captain Chair)
|Rs. 17,71,998
|Rs. 16,70,499
|-Rs. 1,01,499
|-5.73%
|महिंद्रा स्कॉर्पियो N की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|2.0L Turbo Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|Z2 (E)
|Rs. 13,99,200
|Rs. 13,20,200
|-Rs. 79,000
|-5.65%
|Z4 (E)
|Rs. 15,77,000
|Rs. 14,87,999
|-Rs. 89,001
|-5.64%
|Z8S
|Rs. 17,57,999
|Rs. 16,58,800
|-Rs. 99,199
|-5.64%
|Z8T
|Rs. 20,29,000
|Rs. 19,14,500
|-Rs. 1,14,500
|-5.64%
|Z8T Carbon
|Rs. 20,49,000
|Rs. 19,33,300
|-Rs. 1,15,700
|-5.65%
|Z8L ADAS
|Rs. 21,35,000
|Rs. 19,99,900
|-Rs. 1,35,100
|-6.33%
|Z8L Carbon ADAS
|Rs. 21,55,000
|Rs. 20,33,399
|-Rs. 1,21,601
|-5.64%
|Z8L 6 Seater ADAS
|Rs. 21,59,999
|Rs. 20,38,100
|-Rs. 1,21,899
|-5.64%
|2.0L Turbo Petrol-Auto (TC)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|Z4
|Rs. 17,39,001
|Rs. 16,40,800
|-Rs. 98,201
|-5.65%
|Z8S
|Rs. 19,05,999
|Rs. 17,98,400
|-Rs. 1,07,599
|-5.65%
|Z8T
|Rs. 21,71,000
|Rs. 20,48,500
|-Rs. 1,22,500
|-5.64%
|Z8T Carbon
|Rs. 21,91,000
|Rs. 20,67,299
|-Rs. 1,23,701
|-5.65%
|Z8L ADAS
|Rs. 22,77,001
|Rs. 21,48,501
|-Rs. 1,28,500
|-5.64%
|Z8L 6 Seater ADAS
|Rs. 22,95,999
|Rs. 21,66,399
|-Rs. 1,29,600
|-5.64%
|Z8L Carbon ADAS
|Rs. 22,97,000
|Rs. 21,67,300
|-Rs. 1,29,700
|-5.65%
|2.2L Turbo Diesel-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|Z2 (E)
|Rs. 14,49,001
|Rs. 13,67,201
|-Rs. 81,800
|-5.65%
|Z4 (E)
|Rs. 16,21,000
|Rs. 15,29,500
|-Rs. 91,500
|-5.64%
|Z4 4WD (E)
|Rs. 18,35,000
|Rs. 17,31,400
|-Rs. 1,03,600
|-5.65%
|Z6
|Rs. 17,24,999
|Rs. 16,27,600
|-Rs. 97,399
|-5.65%
|Z8 S
|Rs. 18,56,000
|Rs. 17,51,200
|-Rs. 1,04,800
|-5.65%
|Z8
|Rs. 19,67,000
|Rs. 18,56,001
|-Rs. 1,10,999
|-5.64%
|Z8T
|Rs. 20,69,000
|Rs. 19,52,200
|-Rs. 1,16,800
|-5.65%
|Z8T Carbon
|Rs. 20,89,000
|Rs. 19,71,099
|-Rs. 1,17,901
|-5.64%
|Z8L ADAS
|Rs. 21,75,001
|Rs. 20,52,001
|-Rs. 1,23,000
|-5.66%
|Z8L Carbon ADAS
|Rs. 21,95,000
|Rs. 20,70,200
|-Rs. 1,24,800
|-5.69%
|Z8L 6 Seater ADAS
|Rs. 22,12,001
|Rs. 20,87,101
|-Rs. 1,24,900
|-5.65%
|Z8T 4WD
|Rs. 22,80,001
|Rs. 21,51,300
|-Rs. 1,28,701
|-5.64%
|Z8L 4WD
|Rs. 23,85,999
|Rs. 22,51,300
|-Rs. 1,34,699
|-5.65%
|Z8T 4WD Carbon
|Rs. 23,00,000
|Rs. 21,70,200
|-Rs. 1,29,800
|-5.64%
|Z8L 4WD Carbon
|Rs. 24,06,000
|Rs. 22,70,100
|-Rs. 1,35,900
|-5.65%
|2.2L Turbo Diesel-Auto (TC)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|Z4
|Rs. 17,86,000
|Rs. 16,85,200
|-Rs. 1,00,800
|-5.64%
|Z6
|Rs. 18,91,000
|Rs. 17,84,300
|-Rs. 1,06,700
|-5.64%
|Z8S
|Rs. 19,56,000
|Rs. 18,45,600
|-Rs. 1,10,400
|-5.64%
|Z8
|Rs. 21,22,000
|Rs. 19,99,900
|-Rs. 1,22,100
|-5.75%
|Z8T
|Rs. 22,18,000
|Rs. 20,92,801
|-Rs. 1,25,199
|-5.64%
|Z8T Carbon
|Rs. 22,38,000
|Rs. 21,11,700
|-Rs. 1,26,300
|-5.64%
|Z8L ADAS
|Rs. 23,24,000
|Rs. 21,93,000
|-Rs. 1,31,000
|-5.64%
|Z8L Carbon
|Rs. 23,44,000
|Rs. 22,11,701
|-Rs. 1,32,299
|-5.64%
|Z8L 6 Seater
|Rs. 23,47,999
|Rs. 22,15,499
|-Rs. 1,32,500
|-5.64%
|Z8T 4WD
|Rs. 24,36,000
|Rs. 22,98,500
|-Rs. 1,37,500
|-5.64%
|Z8T 4WD Carbon
|Rs. 24,56,000
|Rs. 23,17,400
|-Rs. 1,38,600
|-5.64%
|Z8L 4WD
|Rs. 25,42,001
|Rs. 23,98,500
|-Rs. 1,43,501
|-5.65%
|Z8L 4WD Carbon
|Rs. 25,62,000
|Rs. 24,17,399
|-Rs. 1,44,601
|-5.64%
|महिंद्रा XUV 700 की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|2.0L Turbo Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|MX 7S
|Rs. 14,49,001
|Rs. 13,65,800
|-Rs. 83,201
|-5.74%
|MX (E) 7S
|Rs. 14,99,000
|Rs. 14,12,900
|-Rs. 86,100
|-5.74%
|AX5 S 7S
|Rs. 16,88,999
|Rs. 15,92,100
|-Rs. 96,899
|-5.74%
|AX5 Select (E) 7S
|Rs. 17,38,998
|Rs. 16,39,200
|-Rs. 99,798
|-5.74%
|AX5 7S
|Rs. 18,33,998
|Rs. 17,28,800
|-Rs. 1,05,198
|-5.74%
|AX5 (E) 7S
|Rs. 18,83,999
|Rs. 17,76,000
|-Rs. 1,07,999
|-5.73%
|AX7 7S
|Rs. 19,49,000
|Rs. 18,37,299
|-Rs. 1,11,701
|-5.73%
|AX7 6S
|Rs. 19,68,999
|Rs. 18,56,100
|-Rs. 1,12,899
|-5.73%
|AX7 Ebony 7S
|Rs. 19,64,000
|Rs. 18,51,401
|-Rs. 1,12,599
|-5.73%
|AX7 Ebony 6S
|Rs. 19,83,999
|Rs. 18,70,300
|-Rs. 1,13,699
|-5.73%
|2.0L Turbo Petrol-Auto (TC)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|AX5 Select 7S
|Rs. 18,64,000
|Rs. 17,57,100
|-Rs. 1,06,900
|-5.73%
|AX5 7S
|Rs. 19,93,999
|Rs. 18,79,700
|-Rs. 1,14,299
|-5.73%
|AX7 7S
|Rs. 20,98,999
|Rs. 19,78,701
|-Rs. 1,20,298
|-5.73%
|AX7 6S
|Rs. 21,19,000
|Rs. 19,97,600
|-Rs. 1,21,400
|-5.73%
|AX7 Luxury 7S
|Rs. 23,18,999
|Rs. 21,86,200
|-Rs. 1,32,799
|-5.73%
|AX7 Luxury 6S
|Rs. 23,39,000
|Rs. 22,05,000
|-Rs. 1,34,000
|-5.73%
|AX7 Ebony 7S
|Rs. 21,14,001
|Rs. 19,92,900
|-Rs. 1,21,101
|-5.73%
|AX7 Ebony 6S
|Rs. 21,34,000
|Rs. 20,11,699
|-Rs. 1,22,301
|-5.73%
|AX7 L Ebony 7S
|Rs. 23,33,999
|Rs. 22,00,299
|-Rs. 1,33,700
|-5.73%
|AX7 L Ebony 6S
|Rs. 23,53,999
|Rs. 22,19,200
|-Rs. 1,34,799
|-5.73%
|2.2L Turbo Diesel-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|MX 7S
|Rs. 14,99,000
|Rs. 14,13,000
|-Rs. 86,000
|-5.74%
|MX (E) 7S
|Rs. 15,49,000
|Rs. 14,60,100
|-Rs. 88,900
|-5.74%
|AX5 Select 7S
|Rs. 17,73,997
|Rs. 16,72,300
|-Rs. 1,01,697
|-5.73%
|AX5 7S
|Rs. 19,03,999
|Rs. 17,94,799
|-Rs. 1,09,200
|-5.74%
|AX7 7S
|Rs. 19,98,999
|Rs. 18,84,400
|-Rs. 1,14,599
|-5.73%
|AX7 6S
|Rs. 20,19,000
|Rs. 19,03,300
|-Rs. 1,15,700
|-5.73%
|AX7 Luxury 7S
|Rs. 22,24,000
|Rs. 20,96,600
|-Rs. 1,27,400
|-5.73%
|AX7 Luxury 6S
|Rs. 22,49,000
|Rs. 21,20,200
|-Rs. 1,28,800
|-5.73%
|AX7 Ebony 7S
|Rs. 20,13,999
|Rs. 18,98,600
|-Rs. 1,15,399
|-5.73%
|AX7 Ebony 6S
|Rs. 20,33,999
|Rs. 19,17,400
|-Rs. 1,16,599
|-5.73%
|AX7 L Ebony 7S
|Rs. 22,39,000
|Rs. 21,10,699
|-Rs. 1,28,301
|-5.73%
|AX7 L Ebony 6S
|Rs. 22,64,000
|Rs. 21,34,300
|-Rs. 1,29,700
|-5.73%
|2.2L Turbo Diesel-Auto (TC)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|AX5 Select 7S
|Rs. 19,23,999
|Rs. 18,13,701
|-Rs. 1,10,298
|-5.73%
|AX5 7S
|Rs. 20,63,999
|Rs. 19,45,700
|-Rs. 1,18,299
|-5.73%
|AX7 7S
|Rs. 21,68,999
|Rs. 20,44,700
|-Rs. 1,24,299
|-5.73%
|AX7 6S
|Rs. 21,89,000
|Rs. 20,63,600
|-Rs. 1,25,400
|-5.73%
|AX7 4WD 7S
|Rs. 22,89,000
|Rs. 21,57,900
|-Rs. 1,31,100
|-5.73%
|AX7 Luxury 6S
|Rs. 24,18,999
|Rs. 22,80,499
|-Rs. 1,38,500
|-5.73%
|AX7 Luxury 4WD 7S
|Rs. 24,99,000
|Rs. 23,56,900
|-Rs. 1,42,100
|-5.69%
|AX7 Ebony 6S
|Rs. 22,04,000
|Rs. 20,77,700
|-Rs. 1,26,300
|-5.73%
|AX7 Ebony 4WD 7S
|Rs. 23,04,000
|Rs. 21,72,000
|-Rs. 1,32,000
|-5.73%
|AX7 Luxury Ebony 6S
|Rs. 24,34,000
|Rs. 22,94,600
|-Rs. 1,39,400
|-5.73%
|AX7 Luxury Ebony 4WD 7S
|Rs. 25,14,000
|Rs. 23,71,000
|-Rs. 1,43,000
|-5.69%
