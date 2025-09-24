Mahindra All Models Variant Wise Price List After GST Cuts ₹7.28 में XUV3XO, ₹8.68 लाख में बोलेरो, ₹10.31 में थार; देखें महिंद्रा की सभी 9 कारों के वैरिएंट की नई कीमतें, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Mahindra All Models Variant Wise Price List After GST Cuts

₹7.28 में XUV3XO, ₹8.68 लाख में बोलेरो, ₹10.31 में थार; देखें महिंद्रा की सभी 9 कारों के वैरिएंट की नई कीमतें

महिंद्रा भारतीय बाजार में कुल 9 मॉडल बेचती है। इसमें स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 3XO, XUV 700, XEV 9e, BE 6, XUV 400 EV और मराजो शामिल है। नए टैक्स कटौती का असर इन सभी कारों पर भी देखने को मिला है। जिसके बाद इन्हें खरीदने में लाखों रुपए तक का फायदा मिलने वाला है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 08:53 AM
share Share
Follow Us on
₹7.28 में XUV3XO, ₹8.68 लाख में बोलेरो, ₹10.31 में थार; देखें महिंद्रा की सभी 9 कारों के वैरिएंट की नई कीमतें

22 सितंबर से लागू हुए नए GST 2.0 के बाद सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपने व्हीकल की नई कीमतें जारी कर दी हैं। टैक्स में कटौती के बाद गाड़ियों की कीमतों में बड़ा अंतर आया है। इस लिस्ट में महिंद्रा भी शामिल है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 9 मॉडल बेचती है। इसमें स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 3XO, XUV 700, XEV 9e, BE 6, XUV 400 EV और मराजो शामिल है। नए टैक्स कटौती का असर इन सभी कारों पर भी देखने को मिला है। जिसके बाद इन्हें खरीदने में लाखों रुपए तक का फायदा मिलने वाला है। ऐसे में आप भी महिंद्रा की कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब आपको एक बार इन सभी मॉडल के सभी वैरिएंट की नई कीमतों को देख लेना चाहिए।

महिंद्रा XUV 3XO की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
1.2L Turbo Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
MX1Rs. 7,99,000Rs. 7,28,300-Rs. 70,700-8.85%
RevX MRs. 8,94,000Rs. 8,14,900-Rs. 79,100-8.85%
RevX M (O)Rs. 9,44,000Rs. 8,60,500-Rs. 83,500-8.85%
MX2 ProRs. 9,54,000Rs. 8,69,600-Rs. 84,400-8.85%
MX3Rs. 9,74,001Rs. 8,87,799-Rs. 86,202-8.85%
MX3 ProRs. 9,99,000Rs. 9,10,600-Rs. 88,400-8.85%
AX5Rs. 10,99,000Rs. 9,99,900-Rs. 99,100-9.02%
1.2L Turbo Petrol-Auto (TC)
VariantOld PriceNew PriceDifference% Change
MX2 ProRs. 10,54,000Rs. 9,60,800-Rs. 93,200-8.84%
MX3Rs. 11,40,000Rs. 10,39,201-Rs. 1,00,799-8.84%
MX3 ProRs. 11,69,000Rs. 10,65,600-Rs. 1,03,400-8.85%
AX5Rs. 12,49,000Rs. 11,38,500-Rs. 1,10,500-8.85%
1.2L Turbo Petrol-Manual DI
VariantOld PriceNew PriceDifference% Change
RevX ARs. 11,79,000Rs. 10,74,700-Rs. 1,04,300-8.85%
AX5 LRs. 12,62,000Rs. 11,50,400-Rs. 1,11,600-8.84%
AX7Rs. 12,79,500Rs. 11,66,300-Rs. 1,13,200-8.85%
AX7 LRs. 13,99,000Rs. 12,75,301-Rs. 1,23,699-8.84%
1.2L Turbo Petrol-Auto (TC) DI
VariantOld PriceNew PriceDifference% Change
RevX ARs. 12,99,000Rs. 11,84,100-Rs. 1,14,900-8.85%
AX5 LRs. 13,94,000Rs. 12,70,700-Rs. 1,23,300-8.85%
AX7Rs. 13,99,000Rs. 12,75,301-Rs. 1,23,699-8.84%
AX7 LRs. 15,79,500Rs. 14,39,800-Rs. 1,39,700-8.84%
1.5L Turbo Diesel-Manual
VariantOld PriceNew PriceDifference% Change
MX2Rs. 9,99,001Rs. 8,94,900-Rs. 1,04,101-10.42%
MX2 ProRs. 10,64,000Rs. 9,53,101-Rs. 1,10,899-10.42%
MX3Rs. 10,99,000Rs. 9,84,500-Rs. 1,14,500-10.42%
MX3 ProRs. 11,56,000Rs. 10,35,501-Rs. 1,20,499-10.42%
AX5Rs. 12,19,000Rs. 10,92,000-Rs. 1,27,000-10.42%
AX7Rs. 13,89,000Rs. 12,44,299-Rs. 1,44,701-10.42%
AX7 LRs. 14,99,001Rs. 13,42,800-Rs. 1,56,201-10.42%
1.5L Turbo Diesel-Auto (AMT)
VariantOld PriceNew PriceDifference% Change
MX3Rs. 11,95,999Rs. 10,71,400-Rs. 1,24,599-10.42%
AX5Rs. 12,99,000Rs. 11,63,701-Rs. 1,35,299-10.42%
AX7Rs. 14,69,999Rs. 13,16,800-Rs. 1,53,199-10.42%

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra Thar ROXX

Mahindra Thar ROXX

₹ 12.99 - 23.09 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Hector

MG Hector

₹ 14.5 - 23.84 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Creta

Hyundai Creta

₹ 11.11 - 20.92 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.99 - 25.42 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Victoris

Maruti Suzuki Victoris

₹ 10.5 - 19.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV700

Mahindra XUV700

₹ 14.49 - 25.89 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
महिंद्रा बोलेरो न्यू की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
1.5L Turbo Diesel-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
B2Rs. 9,70,001Rs. 8,68,101-Rs. 1,01,900-10.51%
B4Rs. 9,81,400Rs. 8,79,000-Rs. 1,02,400-10.43%
B6Rs. 9,99,900Rs. 8,95,600-Rs. 1,04,300-10.43%
B6 (O)Rs. 10,92,600Rs. 9,78,300-Rs. 1,14,300-10.46%
महिंद्रा बोलेरो नियो की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
1.5L Turbo Diesel-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
N4Rs. 9,96,600Rs. 8,92,400-Rs. 1,04,200-10.46%
N8Rs. 10,65,800Rs. 9,54,399-Rs. 1,11,401-10.45%
N8Rs. 11,49,500Rs. 10,29,400-Rs. 1,20,100-10.45%
N10 (O)Rs. 12,17,500Rs. 10,90,300-Rs. 1,27,200-10.45%
महिंद्रा बोलेरो नियो प्लस की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
2.2L Turbo Diesel-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
P4 (9S)Rs. 11,39,000Rs. 10,76,599-Rs. 62,401-5.48%
P10 (9S)Rs. 12,49,000Rs. 11,80,400-Rs. 68,600-5.49%
P4 Ambu (5S)Rs. 14,05,999Rs. 12,90,200-Rs. 1,15,799-8.24%
महिंद्रा बोलेरो कैंपर की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
2.5L Turbo Diesel-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
VXRs. 10,10,000Rs. 9,22,200-Rs. 87,800-8.69%
2WDRs. 10,57,000Rs. 9,70,000-Rs. 87,000-8.23%
4WDRs. 10,87,000Rs. 9,97,699-Rs. 89,301-8.22%
ZXRs. 10,93,000Rs. 9,99,899-Rs. 93,101-8.52%
महिंद्रा बोलेरो पिकअप की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
2.5L Turbo Diesel-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
MS CBC 1.3TRs. 9,70,002Rs. 9,04,599-Rs. 65,403-6.74%
MS CBC 4WD 1.3TRs. 10,02,000Rs. 9,35,099-Rs. 66,901-6.68%
MS FB 1.3TRs. 10,22,999Rs. 9,56,200-Rs. 66,799-6.53%
4WD 1.3TRs. 10,32,000Rs. 9,58,000-Rs. 74,000-7.17%
FB 1.3TRs. 10,33,001Rs. 9,62,800-Rs. 70,201-6.80%
FB AC 1.3TRs. 10,58,701Rs. 9,85,700-Rs. 73,001-6.90%
महिंद्रा मराजो की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
1.5L Turbo Diesel-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
M2 7SRs. 14,59,400Rs. 14,05,900-Rs. 53,500-3.67%
M2 8SRs. 14,59,400Rs. 14,05,900-Rs. 53,500-3.67%
M4 Plus 7SRs. 15,86,001Rs. 15,27,800-Rs. 58,201-3.67%
M4 Plus 8SRs. 15,94,200Rs. 15,35,700-Rs. 58,500-3.67%
M6 Plus 7SRs. 16,92,001Rs. 16,30,000-Rs. 62,001-3.66%
M6 Plus 8SRs. 17,00,200Rs. 16,37,900-Rs. 62,300-3.66%
महिंद्रा थार न्यू की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
1.5L Turbo Diesel-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
AX (O) 2WD Hard TopRs. 11,50,001Rs. 10,31,600-Rs. 1,18,401-10.30%
LX 2WD Hard TopRs. 13,16,000Rs. 11,80,600-Rs. 1,35,400-10.29%
2.0L Turbo Petrol-Manual
VariantOld PriceNew PriceDifference% Change
AX (O) 4WD Soft TopRs. 14,49,000Rs. 13,65,799-Rs. 83,201-5.74%
LX 4WD Hard TopRs. 15,20,000Rs. 14,32,800-Rs. 87,200-5.74%
2.0L Turbo Petrol-Auto (TC)
VariantOld PriceNew PriceDifference% Change
LX 2WD Hard TopRs. 14,42,000Rs. 13,60,600-Rs. 81,400-5.64%
LX 4WD Soft TopRs. 16,65,000Rs. 15,69,500-Rs. 95,500-5.74%
LX 4WD Hard TopRs. 16,80,000Rs. 15,83,600-Rs. 96,400-5.74%
2.2L Turbo Diesel-Manual
VariantOld PriceNew PriceDifference% Change
AX (O) 4WD Soft TopRs. 14,99,000Rs. 14,12,900-Rs. 86,100-5.74%
AX (O) 4WD Hard TopRs. 15,14,900Rs. 14,27,999-Rs. 86,901-5.74%
LX 4WD Soft TopRs. 15,90,000Rs. 14,98,800-Rs. 91,200-5.74%
LX 4WD Hard TopRs. 16,12,000Rs. 15,19,500-Rs. 92,500-5.74%
2.2L Turbo Diesel-Auto (TC)
VariantOld PriceNew PriceDifference% Change
LX 4WD Soft TopRs. 17,29,000Rs. 16,29,800-Rs. 99,200-5.74%
LX 4WD Hard TopRs. 17,62,000Rs. 16,60,900-Rs. 1,01,100-5.74%
महिंद्रा थार रॉक्स की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
2.0L Turbo Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
MX1 2WDRs. 12,99,000Rs. 12,25,100-Rs. 73,900-5.69%
MX5 2WDRs. 16,69,999Rs. 15,75,000-Rs. 94,999-5.69%
2.0L Turbo Petrol-Auto (TC)
VariantOld PriceNew PriceDifference% Change
MX3 2WDRs. 15,29,000Rs. 14,42,000-Rs. 87,000-5.69%
MX5 2WDRs. 18,19,000Rs. 17,15,600-Rs. 1,03,400-5.68%
AX7L 2WDRs. 20,69,000Rs. 19,51,300-Rs. 1,17,700-5.69%
2.2L Turbo Diesel-Manual
VariantOld PriceNew PriceDifference% Change
MX1 2WDRs. 14,29,000Rs. 13,47,700-Rs. 81,300-5.69%
MX3 2WDRs. 16,29,000Rs. 15,36,400-Rs. 92,600-5.68%
AX3L 2WDRs. 17,29,000Rs. 16,30,700-Rs. 98,300-5.69%
MX5 2WDRs. 17,29,000Rs. 16,30,700-Rs. 98,300-5.69%
MX5 4WD MochaRs. 19,39,000Rs. 18,28,700-Rs. 1,10,300-5.69%
MX5 4WDRs. 19,39,000Rs. 18,28,700-Rs. 1,10,300-5.69%
AX7L 2WDRs. 19,79,000Rs. 18,66,500-Rs. 1,12,500-5.68%
AX7L 4WDRs. 21,89,000Rs. 20,64,501-Rs. 1,24,499-5.69%
AX7L 4WD MochaRs. 21,89,000Rs. 20,64,500-Rs. 1,24,500-5.69%
2.2L Turbo Diesel-Auto (TC)
VariantOld PriceNew PriceDifference% Change
MX3 2WDRs. 17,79,000Rs. 16,77,800-Rs. 1,01,200-5.69%
MX5 2WDRs. 18,79,000Rs. 17,72,100-Rs. 1,06,900-5.69%
AX5L 2WDRs. 19,29,000Rs. 18,19,299-Rs. 1,09,701-5.69%
AX7L 2WDRs. 21,29,000Rs. 19,99,901-Rs. 1,29,099-6.06%
2.2L Turbo Diesel-Auto (TC) - 175PS
VariantOld PriceNew PriceDifference% Change
AX5L 4WDRs. 21,39,000Rs. 20,17,400-Rs. 1,21,600-5.68%
AX5L 4WD MochaRs. 21,39,000Rs. 20,17,400-Rs. 1,21,600-5.68%
AX7L 4WDRs. 23,39,000Rs. 22,06,000-Rs. 1,33,000-5.69%
AX7L 4WD MochaRs. 23,39,000Rs. 22,05,999-Rs. 1,33,001-5.69%
महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
2.2L Turbo Diesel-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
S 7S (Side Facing)Rs. 13,76,999Rs. 12,97,700-Rs. 79,299-5.76%
S 9S (Side Facing)Rs. 13,99,599Rs. 13,19,599-Rs. 80,000-5.72%
S11 7S (Side Facing)Rs. 17,71,998Rs. 16,70,499-Rs. 1,01,499-5.73%
S11 7S (Captain Chair)Rs. 17,71,998Rs. 16,70,499-Rs. 1,01,499-5.73%
महिंद्रा स्कॉर्पियो N की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
2.0L Turbo Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
Z2 (E)Rs. 13,99,200Rs. 13,20,200-Rs. 79,000-5.65%
Z4 (E)Rs. 15,77,000Rs. 14,87,999-Rs. 89,001-5.64%
Z8SRs. 17,57,999Rs. 16,58,800-Rs. 99,199-5.64%
Z8TRs. 20,29,000Rs. 19,14,500-Rs. 1,14,500-5.64%
Z8T CarbonRs. 20,49,000Rs. 19,33,300-Rs. 1,15,700-5.65%
Z8L ADASRs. 21,35,000Rs. 19,99,900-Rs. 1,35,100-6.33%
Z8L Carbon ADASRs. 21,55,000Rs. 20,33,399-Rs. 1,21,601-5.64%
Z8L 6 Seater ADASRs. 21,59,999Rs. 20,38,100-Rs. 1,21,899-5.64%
2.0L Turbo Petrol-Auto (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
Z4Rs. 17,39,001Rs. 16,40,800-Rs. 98,201-5.65%
Z8SRs. 19,05,999Rs. 17,98,400-Rs. 1,07,599-5.65%
Z8TRs. 21,71,000Rs. 20,48,500-Rs. 1,22,500-5.64%
Z8T CarbonRs. 21,91,000Rs. 20,67,299-Rs. 1,23,701-5.65%
Z8L ADASRs. 22,77,001Rs. 21,48,501-Rs. 1,28,500-5.64%
Z8L 6 Seater ADASRs. 22,95,999Rs. 21,66,399-Rs. 1,29,600-5.64%
Z8L Carbon ADASRs. 22,97,000Rs. 21,67,300-Rs. 1,29,700-5.65%
2.2L Turbo Diesel-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
Z2 (E)Rs. 14,49,001Rs. 13,67,201-Rs. 81,800-5.65%
Z4 (E)Rs. 16,21,000Rs. 15,29,500-Rs. 91,500-5.64%
Z4 4WD (E)Rs. 18,35,000Rs. 17,31,400-Rs. 1,03,600-5.65%
Z6Rs. 17,24,999Rs. 16,27,600-Rs. 97,399-5.65%
Z8 SRs. 18,56,000Rs. 17,51,200-Rs. 1,04,800-5.65%
Z8Rs. 19,67,000Rs. 18,56,001-Rs. 1,10,999-5.64%
Z8TRs. 20,69,000Rs. 19,52,200-Rs. 1,16,800-5.65%
Z8T CarbonRs. 20,89,000Rs. 19,71,099-Rs. 1,17,901-5.64%
Z8L ADASRs. 21,75,001Rs. 20,52,001-Rs. 1,23,000-5.66%
Z8L Carbon ADASRs. 21,95,000Rs. 20,70,200-Rs. 1,24,800-5.69%
Z8L 6 Seater ADASRs. 22,12,001Rs. 20,87,101-Rs. 1,24,900-5.65%
Z8T 4WDRs. 22,80,001Rs. 21,51,300-Rs. 1,28,701-5.64%
Z8L 4WDRs. 23,85,999Rs. 22,51,300-Rs. 1,34,699-5.65%
Z8T 4WD CarbonRs. 23,00,000Rs. 21,70,200-Rs. 1,29,800-5.64%
Z8L 4WD CarbonRs. 24,06,000Rs. 22,70,100-Rs. 1,35,900-5.65%
2.2L Turbo Diesel-Auto (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
Z4Rs. 17,86,000Rs. 16,85,200-Rs. 1,00,800-5.64%
Z6Rs. 18,91,000Rs. 17,84,300-Rs. 1,06,700-5.64%
Z8SRs. 19,56,000Rs. 18,45,600-Rs. 1,10,400-5.64%
Z8Rs. 21,22,000Rs. 19,99,900-Rs. 1,22,100-5.75%
Z8TRs. 22,18,000Rs. 20,92,801-Rs. 1,25,199-5.64%
Z8T CarbonRs. 22,38,000Rs. 21,11,700-Rs. 1,26,300-5.64%
Z8L ADASRs. 23,24,000Rs. 21,93,000-Rs. 1,31,000-5.64%
Z8L CarbonRs. 23,44,000Rs. 22,11,701-Rs. 1,32,299-5.64%
Z8L 6 SeaterRs. 23,47,999Rs. 22,15,499-Rs. 1,32,500-5.64%
Z8T 4WDRs. 24,36,000Rs. 22,98,500-Rs. 1,37,500-5.64%
Z8T 4WD CarbonRs. 24,56,000Rs. 23,17,400-Rs. 1,38,600-5.64%
Z8L 4WDRs. 25,42,001Rs. 23,98,500-Rs. 1,43,501-5.65%
Z8L 4WD CarbonRs. 25,62,000Rs. 24,17,399-Rs. 1,44,601-5.64%
महिंद्रा XUV 700 की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
2.0L Turbo Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
MX 7SRs. 14,49,001Rs. 13,65,800-Rs. 83,201-5.74%
MX (E) 7SRs. 14,99,000Rs. 14,12,900-Rs. 86,100-5.74%
AX5 S 7SRs. 16,88,999Rs. 15,92,100-Rs. 96,899-5.74%
AX5 Select (E) 7SRs. 17,38,998Rs. 16,39,200-Rs. 99,798-5.74%
AX5 7SRs. 18,33,998Rs. 17,28,800-Rs. 1,05,198-5.74%
AX5 (E) 7SRs. 18,83,999Rs. 17,76,000-Rs. 1,07,999-5.73%
AX7 7SRs. 19,49,000Rs. 18,37,299-Rs. 1,11,701-5.73%
AX7 6SRs. 19,68,999Rs. 18,56,100-Rs. 1,12,899-5.73%
AX7 Ebony 7SRs. 19,64,000Rs. 18,51,401-Rs. 1,12,599-5.73%
AX7 Ebony 6SRs. 19,83,999Rs. 18,70,300-Rs. 1,13,699-5.73%
2.0L Turbo Petrol-Auto (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
AX5 Select 7SRs. 18,64,000Rs. 17,57,100-Rs. 1,06,900-5.73%
AX5 7SRs. 19,93,999Rs. 18,79,700-Rs. 1,14,299-5.73%
AX7 7SRs. 20,98,999Rs. 19,78,701-Rs. 1,20,298-5.73%
AX7 6SRs. 21,19,000Rs. 19,97,600-Rs. 1,21,400-5.73%
AX7 Luxury 7SRs. 23,18,999Rs. 21,86,200-Rs. 1,32,799-5.73%
AX7 Luxury 6SRs. 23,39,000Rs. 22,05,000-Rs. 1,34,000-5.73%
AX7 Ebony 7SRs. 21,14,001Rs. 19,92,900-Rs. 1,21,101-5.73%
AX7 Ebony 6SRs. 21,34,000Rs. 20,11,699-Rs. 1,22,301-5.73%
AX7 L Ebony 7SRs. 23,33,999Rs. 22,00,299-Rs. 1,33,700-5.73%
AX7 L Ebony 6SRs. 23,53,999Rs. 22,19,200-Rs. 1,34,799-5.73%
2.2L Turbo Diesel-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
MX 7SRs. 14,99,000Rs. 14,13,000-Rs. 86,000-5.74%
MX (E) 7SRs. 15,49,000Rs. 14,60,100-Rs. 88,900-5.74%
AX5 Select 7SRs. 17,73,997Rs. 16,72,300-Rs. 1,01,697-5.73%
AX5 7SRs. 19,03,999Rs. 17,94,799-Rs. 1,09,200-5.74%
AX7 7SRs. 19,98,999Rs. 18,84,400-Rs. 1,14,599-5.73%
AX7 6SRs. 20,19,000Rs. 19,03,300-Rs. 1,15,700-5.73%
AX7 Luxury 7SRs. 22,24,000Rs. 20,96,600-Rs. 1,27,400-5.73%
AX7 Luxury 6SRs. 22,49,000Rs. 21,20,200-Rs. 1,28,800-5.73%
AX7 Ebony 7SRs. 20,13,999Rs. 18,98,600-Rs. 1,15,399-5.73%
AX7 Ebony 6SRs. 20,33,999Rs. 19,17,400-Rs. 1,16,599-5.73%
AX7 L Ebony 7SRs. 22,39,000Rs. 21,10,699-Rs. 1,28,301-5.73%
AX7 L Ebony 6SRs. 22,64,000Rs. 21,34,300-Rs. 1,29,700-5.73%
2.2L Turbo Diesel-Auto (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
AX5 Select 7SRs. 19,23,999Rs. 18,13,701-Rs. 1,10,298-5.73%
AX5 7SRs. 20,63,999Rs. 19,45,700-Rs. 1,18,299-5.73%
AX7 7SRs. 21,68,999Rs. 20,44,700-Rs. 1,24,299-5.73%
AX7 6SRs. 21,89,000Rs. 20,63,600-Rs. 1,25,400-5.73%
AX7 4WD 7SRs. 22,89,000Rs. 21,57,900-Rs. 1,31,100-5.73%
AX7 Luxury 6SRs. 24,18,999Rs. 22,80,499-Rs. 1,38,500-5.73%
AX7 Luxury 4WD 7SRs. 24,99,000Rs. 23,56,900-Rs. 1,42,100-5.69%
AX7 Ebony 6SRs. 22,04,000Rs. 20,77,700-Rs. 1,26,300-5.73%
AX7 Ebony 4WD 7SRs. 23,04,000Rs. 21,72,000-Rs. 1,32,000-5.73%
AX7 Luxury Ebony 6SRs. 24,34,000Rs. 22,94,600-Rs. 1,39,400-5.73%
AX7 Luxury Ebony 4WD 7SRs. 25,14,000Rs. 23,71,000-Rs. 1,43,000-5.69%
Mahindra Mahindra Bolero Mahindra XUV700 अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।