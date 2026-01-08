गिलास का 1 बूंद नहीं गिरा! XUV 7XO की इस टेक्नोलॉजी ने सबको चौंकाया, कई लग्जरी कारों में भी नहीं ये फीचर; जानिए खासियत

संक्षेप: महिंद्रा ने XUV 7XO में दाविंची डैम्पर्स (Davinci Dampers) सस्पेंशन सिस्टम जोड़ा है, जो महिंद्रा XUV 7XO का सबसे बड़ा अपडेट है। इस अपडेट ने यह साबित कर दिया है कि बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस सिर्फ ज्यादा पावर से नहीं, बल्कि स्मार्ट इंजीनियरिंग से भी मिलता है।

जब महिंद्रा (Mahindra) ने XUV 7XO (जो कि असल में XUV700 का फेसलिफ्ट है) लॉन्च की, तो ज्यादातर लोगों को उम्मीद थी कि कंपनी इंजन की पावर और टॉर्क में इजाफा करेगी। लेकिन, महिंद्रा (Mahindra) ने सबको चौंकाते हुए इंजन में कोई बदलाव नहीं किया। इसके बजाय कंपनी ने कार के एक बेहद अहम हिस्से (सस्पेंशन सिस्टम) पर काम किया। इससे XUV 7XO भारत की पहली महिंद्रा (Mahindra) SUV बन गई है, जिसमें नया Davinci Damper आधारित सस्पेंशन टेक्नोलॉजी दी गई है। अगर आप आराम, कंट्रोल और प्रीमियम राइड क्वॉलिटी चाहते हैं, तो XUV 7XO का यह नया सस्पेंशन वाकई में एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है। आइए जरा विस्तार से इसकी खासियत जानते हैं।

सस्पेंशन क्यों होता है इतना जरूरी?

किसी भी कार का राइड कम्फर्ट और हैंडलिंग पूरी तरह उसके सस्पेंशन पर निर्भर करता है। एक अच्छा सस्पेंशन सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि खराब सड़कों पर झटके कम महसूस हों और हाई-स्पीड पर कार स्थिर रहे। मोड़ लेते समय बॉडी रोल कम हो। इसके अलावा केबिन में शोर और वाइब्रेशन कम पहुंचे। इस पूरे सिस्टम में डैम्पर्स (Shock Absorbers) की भूमिका सबसे अहम होती है।

डैंपर (Damper) कैसे काम करता है?

डैम्पर के अंदर एक पिस्टन और हाइड्रोलिक ऑयल होता है। जब कार किसी गड्ढे या स्पीड ब्रेकर से गुजरती है, जो पिस्टन ऊपर-नीचे चलता है और ऑयल छोटे-छोटे वाल्व्स से होकर गुजरता है। मेटल की पतली प्लेट्स (जिन्हें shims कहते हैं) ऑयल के फ्लो को कंट्रोल करती हैं, यही प्रक्रिया झटकों को सोखकर केबिन तक पहुंचने से रोकती है।

फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट डैंपिंग (FDD) क्या होता है?

फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट डैंपिंग (Frequency Dependent Damping -FDD) एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, जिसमें डैम्पर सड़क की स्थिति के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है। लो-स्पीड (खराब सड़क) पर सॉफ्ट और आरामदायक राइड और हाई-स्पीड (हाईवे) पर सख्त और कंट्रोल्ड राइड ऑफर करता है। ये XUV700 में पहले से ही यह टेक्नोलॉजी दी जाती थी।

दाविंची डैम्पर्स क्या है?

सीधे शब्दों में कहें तो दाविंची डैम्पर्स (Davinci Dampers) FDD का एडवांस्ड वर्जन हैं, लेकिन ये सिर्फ नाम बदलने तक सीमित नहीं है।

इनमें क्या अलग है?

इसमें रेगुलर FSD में गोल (circular) शिम स्टैक होता है। दाविंची डैम्पर्स (Davinci Dampers) में अलग-अलग शेप की स्टैगर्ड मेट प्लेट (staggered metal plates) दी गई हैं। इससे राइड कंफर्ट और कंट्रोल को अलग-अलग ट्यून किया जा सकता है।

इसका फायदा क्या होता है?

इसके बेनिफिट की बात करें तो ये कम स्पीड पर कम डैम्पिंग फोर्स के साथ ज्यादा आरामदायक और सॉफ्ट राइड देता है। ये ज्यादा स्पीड पर ज्यादा डैम्पिंग, बेहतर स्टेबिलिटी और हैंडलिंग ऑफर करता है। NVH (Noise, Vibration, Harshness) भी पहले से बेहतर हो जाता है, यानी शहर में आराम और हाईवे पर कंट्रोल दोनों का परफेक्ट बैलेंस मिलता है।

महिंद्रा XUV 7XO का सस्पेंशन सेटअप

XUV 7XO के फ्रंट में McPherson Struts सस्पेंशन सेटअप मिलता है। वहीं, इसके रियर में मल्टी-लिंक सस्पेंशन (Multi-link Suspension) मिलता है। इसमें हाइड्रोलिक बंप स्टॉप (Hydraulic Bump Stops) दिए गए हैं। ये हाइड्रोलिक बंप स्टॉप (hydraulic bump stops) तब काम आते हैं, जब कार पूरी तरह कंप्रेस (compress) या एक्सटेंड (extend) हो जाती है, जिससे केबिन में झटके कम पहुंचते हैं।

सेमी-एक्टिव-सस्पेंशन से सस्ता लेकिन असरदार

महिंद्रा (Mahindra) की इलेक्ट्रिक SUVs जैसे BE.6 में सेमी-एक्टिव-सस्पेंशन (semi-active suspension) दिया गया है, जो काफी महंगा होता है। दाविंची डैम्पर्स (Davinci Damper) आधारित सस्पेंशन पूरी तरह मैकेनिकल है। सेमी-एक्टिव (Semi-active) सिस्टम की तुलना में ये सिर्फ 25–30% लागत में तैयार हो जाता है। ये ज्यादा भरोसेमंद और मेंटेनेंस फ्रेंडली है। यही वजह है कि आने वाले समय में यह टेक्नोलॉजी महिंद्रा (Mahindra) की और गाड़ियों में भी देखने को मिलेगी।