इस कंपनी ने 1 दिन में 600+ इलेक्ट्रिक कार बेच दीं; इतनी हुंडई, किआ पूरे महीने में नहीं बेच पाईं; ये टाटा या MG नहीं

Mar 20, 2026 10:35 am IST

कंपनी ने एक ही दिन में देशभर में 600 से ज्यादा इलेक्ट्रिक SUVs की डिलीवरी देकर एक शानदार माइल स्टोन हासिल किया है। कंपनी ने इस जानकारी को ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल के जरिए शेयर किया है। बता दें कि महिंद्रा का भारतीय बाजार में मुकाबला टाटा मोटर्स, एमीजी मोटर्स, किआ, हुंडई और मारुति से होता है।

देश के SUV सेगमेंट में महिंद्रा का एक तरफा राज चल रहा है। वो मारुति, हुंडई और टाटा जैसी कंपनियों को इस सेगमेंट में पीछे छोड़ चुकी है। दूसरी तरफ, कंपनी इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में भी शानदार प्रदर्शन कर ही है। दरअसल, कंपनी ने एक ही दिन में देशभर में 600 से ज्यादा इलेक्ट्रिक SUVs की डिलीवरी देकर एक शानदार माइल स्टोन हासिल किया है। कंपनी ने इस जानकारी को ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल के जरिए शेयर किया है।

महिंद्रा द्वारा शेयर किए गए क्रिएटिव में कई फोटोज का एक कलेक्शन दिखाया गया है, जिसमें लोग अलग-अलग डीलरशिप पर अपनी महिंद्रा e-SUV की डिलीवरी लेते हुए दिख रहे हैं। पोस्टर पर लिखा है, 'एक दिन में 600+ e-SUV डिलीवर हुईं। भारत के लिए त्योहारों की एक जोरदार शुरुआत।' भारत में वसंत के त्योहारों की शुरुआत अभी-अभी हुई है। महिंद्रा की यह शानदार डिलीवरी हिंदू नववर्ष के पहले दिन की।

अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, 600 से ज्यादा 'इलेक्ट्रिक ओरिजिन' SUV अपने-अपने ओनर्स तक पहुंच चुकी हैं। 'इलेक्ट्रिक ओरिजिन' रेंज में अब XEV 9e, XEV 9e Cinelux, XEV 9S, BE6 और BE6 FE (फॉर्मूला E) शामिल हैं। ये सभी इलेक्ट्रिक SUV INGLO प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं। कार बनाने वाली कंपनी दो और इलेक्ट्रिक SUV XUV400 और XUV 3XO EV भी बेचती हैं।

खास बात यह है कि महिंद्रा ने एक ही दिन में हुंडई और किआ जैसे विदेशी ब्रांडों की पूरे महीने की बिक्री से भी ज्यादा EV बेच दीं। उदाहरण के लिए, हुंडई ने फरवरी 2026 में सिर्फ 341 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचीं, जबकि इसी दौरान किआ ने 377 यूनिट बेचीं। इस शानदार डिलीवरी इवेंट ने वियतनाम की विनफास्ट के फरवरी के बिक्री आंकड़ों को भी पीछे छोड़ दिया, जिसे भारत में सबसे तेजी से बढ़ते EV ब्रांडों में से एक माना जाता है। वियतनाम की इस कार कंपनी ने फरवरी में 421 यूनिट की बिक्री दर्ज की थी।

महिंद्रा की 'इलेक्ट्रिक ओरिजिन' रेंज

BE6 और XEV 9e भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध होने वाली पहली 'इलेक्ट्रिक ओरिजिन' SUV थीं। इन्हें नवंबर 2024 में पेश किया गया था और ये EV ग्राहकों के बीच तेजी से पॉपुलर हो गईं। एक साल बाद, BE6 फॉर्मूला E (BE6 FE) को XEV 9S के साथ पेश किया गया, जो महिंद्रा की पहली तीन-रो वाली इलेक्ट्रिक SUV है।