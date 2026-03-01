SUV लवर्स की मौज! भारतीय मार्केट में जल्द लॉन्च होंगी महिंद्रा ये 5 धाकड़ कार, लगातार हो रही टेस्टिंग
भारतीय ग्राहकों के बीच महिंद्रा की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अब भारतीय कार मार्केट में महिंद्रा अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। महिंद्रा ने हाल ही में XEV 9S, XUV 7XO और XUV 3XO EV जैसी दमदार गाड़ियां लॉन्च की हैं। इसी क्रम में कंपनी अगले साल तक भारतीय बाजार में 4 से 5 नए मॉडल उतारने की प्लानिंग कर रही है। महिंद्रा के अपकमिंग पोर्टफोलियो में पेट्रोल-डीजल (ICE) इंजन के अलावा इलेक्ट्रिक कारें (EV) भी शामिल हैं। आइए जानते हैं आने वाले दिनों में महिंद्रा की 5 अपकमिंग मोस्ट-अवेटेड एसयूवी के बारे में विस्तार से।
नई महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन
जून 2022 में लॉन्च हुई स्कॉर्पियो-एन को अप्रैल तक एक कॉस्मेटिक अपडेट मिलने की उम्मीद है। इस फेसलिफ्ट मॉडल में नई रेडिएटर ग्रिल, अपडेटेड बंपर और नए 18-इंच के अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे। सबसे बड़ा बदलाव इसके केबिन में होगा जहां अब 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम बड़ा अट्रैक्शन होगा। हालांकि, इसके इंजन और मैकेनिकल परफॉर्मेंस में किसी बदलाव की संभावना नहीं है।
नई महिंद्रा थार
ऑफ-रोडिंग के दीवानों की पहली पसंद 'थार' को साल की तीसरी तिमाही में एक नया अवतार मिलने जा रहा है। नई थार में 'थार रॉक्स' जैसा 6-स्लॉट ग्रिल और सी-शेप्ड DRLs के साथ LED हेडलाइट्स दी जाएंगी। इंटीरियर को और भी प्रीमियम बनाते हुए इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पुश-बटन स्टार्ट और वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर जैसे मॉडर्न फीचर्स जोड़े जा सकते हैं।
महिंद्रा स्कॉर्पियो पिक-अप
महिंद्रा अब लाइफस्टाइल पिक-अप सेगमेंट में भी हाथ आजमाने जा रही है। स्कॉर्पियो-एन पर बेस्ड यह प्रीमियम पिक-अप ट्रक 2026 के अंत तक भारत में लॉन्च हो सकता है। इसमें 18-इंच के बाई-टोन अलॉय व्हील्स, सनरूफ और डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स होंगे। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन होगा जो एडवेंचर और लग्जरी दोनों चाहते हैं।
महिंद्रा विजन.एस
महिंद्रा की 'Vision.S' कॉन्सेप्ट 2027 की पहली छमाही में सड़क पर उतरेगी। यह 4-मीटर से छोटी एसयूवी होगी लेकिन इसका लुक काफी मस्कुलर और दमदार होगा। इसे XUV 3XO से ऊपर के सेगमेंट में रखा जाएगा। नए NU_IQ प्लेटफॉर्म पर बनी यह कार 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो डीजल इंजन विकल्पों के साथ आ सकती है।
महिंद्रा BE.07
इलेक्ट्रिक सेगमेंट में महिंद्रा की मोस्ट-अवेटेड लॉन्चिंग BE.07 होगी। साल 2027 में आने वाली यह C-सेगमेंट इलेक्ट्रिक एसयूवी लगभग 4.6 मीटर लंबी होगी। कंपनी का दावा है कि इसके हाई-रेंज वेरिएंट में एक बार चार्ज करने पर करीब 650 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। यह गाड़ी मॉडर्न स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
