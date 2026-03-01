SUV लवर्स की मौज! भारतीय मार्केट में जल्द लॉन्च होंगी महिंद्रा ये 5 धाकड़ कार, लगातार हो रही टेस्टिंग

Mar 01, 2026 10:19 am IST

भारतीय ग्राहकों के बीच महिंद्रा की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अब भारतीय कार मार्केट में महिंद्रा अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। महिंद्रा ने हाल ही में XEV 9S, XUV 7XO और XUV 3XO EV जैसी दमदार गाड़ियां लॉन्च की हैं। इसी क्रम में कंपनी अगले साल तक भारतीय बाजार में 4 से 5 नए मॉडल उतारने की प्लानिंग कर रही है। महिंद्रा के अपकमिंग पोर्टफोलियो में पेट्रोल-डीजल (ICE) इंजन के अलावा इलेक्ट्रिक कारें (EV) भी शामिल हैं। आइए जानते हैं आने वाले दिनों में महिंद्रा की 5 अपकमिंग मोस्ट-अवेटेड एसयूवी के बारे में विस्तार से।

नई महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन जून 2022 में लॉन्च हुई स्कॉर्पियो-एन को अप्रैल तक एक कॉस्मेटिक अपडेट मिलने की उम्मीद है। इस फेसलिफ्ट मॉडल में नई रेडिएटर ग्रिल, अपडेटेड बंपर और नए 18-इंच के अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे। सबसे बड़ा बदलाव इसके केबिन में होगा जहां अब 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम बड़ा अट्रैक्शन होगा। हालांकि, इसके इंजन और मैकेनिकल परफॉर्मेंस में किसी बदलाव की संभावना नहीं है।

नई महिंद्रा थार ऑफ-रोडिंग के दीवानों की पहली पसंद 'थार' को साल की तीसरी तिमाही में एक नया अवतार मिलने जा रहा है। नई थार में 'थार रॉक्स' जैसा 6-स्लॉट ग्रिल और सी-शेप्ड DRLs के साथ LED हेडलाइट्स दी जाएंगी। इंटीरियर को और भी प्रीमियम बनाते हुए इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पुश-बटन स्टार्ट और वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर जैसे मॉडर्न फीचर्स जोड़े जा सकते हैं।

महिंद्रा स्कॉर्पियो पिक-अप महिंद्रा अब लाइफस्टाइल पिक-अप सेगमेंट में भी हाथ आजमाने जा रही है। स्कॉर्पियो-एन पर बेस्ड यह प्रीमियम पिक-अप ट्रक 2026 के अंत तक भारत में लॉन्च हो सकता है। इसमें 18-इंच के बाई-टोन अलॉय व्हील्स, सनरूफ और डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स होंगे। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन होगा जो एडवेंचर और लग्जरी दोनों चाहते हैं।

महिंद्रा विजन.एस महिंद्रा की 'Vision.S' कॉन्सेप्ट 2027 की पहली छमाही में सड़क पर उतरेगी। यह 4-मीटर से छोटी एसयूवी होगी लेकिन इसका लुक काफी मस्कुलर और दमदार होगा। इसे XUV 3XO से ऊपर के सेगमेंट में रखा जाएगा। नए NU_IQ प्लेटफॉर्म पर बनी यह कार 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो डीजल इंजन विकल्पों के साथ आ सकती है।