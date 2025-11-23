भरोसा हो तो ऐसा! 4 लाख लोगों ने खरीदी ₹7.28 वाली ये SUV, सब इसकी सेफ्टी के कायल; लग्जरी कार वाले सारे फीचर मिलेंगे

संक्षेप: महिंद्रा 3XO और XUV300 की मार्केट में बंपर डिमांड है। इन दोनों SUVs ने 7 साल की बिक्री में 4 लाख यूनिट की सेल पार कर ली है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

महिंद्रा की पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV लाइनअप XUV300 और उसकी नई अवतार XUV 3XO ने भारत में 4 लाख यूनिट्स की शानदार बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। यह माइलस्टोन महिंद्रा ने 7 साल से भी कम समय में हासिल किया है। खास बात यह है कि पिछले केवल 19 महीनों में ही 1.57 लाख यूनिट्स बिकीं, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है। अक्टूबर 2025 महिंद्रा के लिए दोहरी सफलता लेकर आया है।

इन दोनों SUVs की व्होलसेल बिक्री 71,624 यूनिट (ऑल-टाइम हाई) रही। वहीं, 3XO की रिकॉर्ड मासिक बिक्री 12,237 यूनिट्स तक पहुच गई। इसमें 3XO के लॉन्च ने ग्रोथ को और ऊपर बढ़ाया, जो FY2025 XUV300/3XO के लिए अब तक का बेस्ट साल रहा।

FY2025 में 1,00,905 यूनिट्स की सेल हुई, जो 84% की जबरदस्त YoY ग्रोथ थी। XUV 3XO अप्रैल 2024 में लॉन्च हुई और तुरंत ही कंपनी की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV (Scorpio के बाद) बन गई। FY2026 में स्थिति थोड़ी बदली और 3XO अब महिंद्रा लाइनअप में चौथे स्थान पर है, लेकिन इसकी मार्केट पर पकड़ मजबूत बनी हुई है।

इनकी कुल बिक्री 4,06,569 यूनिट्स (फरवरी 2019 - अक्टूबर 2025) रही। सिर्फ 3XO की बिक्री 1,57,542 यूनिट्स तक पहुंच गई। इसमें 3XO का कुल कॉन्ट्रिब्यूशन 39% रहा। अक्टूबर की रिकॉर्ड बिक्री से साफ पता चलता है कि आने वाले महीनों में ये SUV और तेजी से चलेगी।

क्यों XUV 3XO बनी लोगों की फेवरेट?

सबसे किफायती महिंद्रा SUV की कीमत 7.28 लाख से शुरू होती है। XUV 3XO अपनी कीमत के हिसाब से फीचर्स और परफॉर्मेंस में जबर्दस्त वैल्यू देती है।

दमदार इंजन विकल्प

इसमें दमदार इंजन विकल्प मिलता है। इस एसयूवी के साथ 1.2L TCMPFi टर्बो पेट्रोल इंजन (111hp की पावर) और 1.2L TGDi टर्बो पेट्रोल (131hp) मिलता है। इसके अलावा 1.5L का डीजल (117hp) विकल्प भी मिलता है। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों विकल्प मौजूद हैं।इसके माइलेज की बात करें तो इसमें 17.96kmpl - 21.2 kmpl का माइलेज देखने को मिलता है।

12 लाख रुपये से कम की पहली SUV

महिंद्रा ने 3XO में डॉल्बी एटमॉस (Dolby Atmos) दिया, जिससे यह सेगमेंट में सबसे बेहतर इन-कार ऑडियो एक्सपीरियंस देने वाली SUV बन गई। यह फीचर REVX A, AX5L, AX7, AX7L वैरिएंट्स में उपलब्ध है। इसमें 5-स्टार भारत NCAP सेफ्टी मिलती है। 3XO ने 5-स्टार रेटिंग हासिल की और सेगमेंट में सबसे सुरक्षित SUVs में शामिल हो गई।

मुख्य सेफ्टी फीचर्स

इसके मुख्य सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग, 3-पॉइंट सीटबेल्ट (सभी सीटों पर), ISOFIX, 360° कैमरा + ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ADAS लेवल 2- AEB, LDW, LKA, ESC और ऑल-डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। सब-4-मीटर SUV सेगमेंट भारत में सबसे हॉट कैटेगरी है।

