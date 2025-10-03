बड़े बदलाव के साथ भारत में लॉन्च हुई 3-डोर महिंद्रा थार, कीमत ₹10 लाख से भी कम; जानिए कितनी बदल गई SUV
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भारतीय ग्राहकों के लिए अपनी पॉपुलर एसयूवी 3-डोर थार को नए अंदाज में पेश कर दिया है। बता दें कि कंपनी ने नई थार को 9.99 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भारतीय ग्राहकों के लिए अपनी पॉपुलर एसयूवी 3-डोर थार को नए अंदाज में पेश कर दिया है। बता दें कि कंपनी ने नई थार को 9.99 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है। इस अपडेटेड थार में स्टाइल और कम्फर्ट दोनों पर खास ध्यान दिया गया है। बाहर से इसे टू-टोन ग्रिल और नए बंपर के साथ एक फ्रेश लुक मिला है। वहीं, अंदर ऑल-ब्लैक डैशबोर्ड, नया स्टीयरिंग और रियर AC वेंट जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं। सबसे खास अपग्रेड है 26.03 सेमी का बड़ा HD टचस्क्रीन सिस्टम जो ऑफ-रोडिंग के दौरान रियल-टाइम डेटा दिखाने वाले फीचर्स से लैस है।
क्या-क्या बदला बाहर से?
नई थार में अब टू-टोन ग्रिल और डुअल-टोन बंपर दिया गया है जिससे इसका लुक और मॉडर्न लगता है। हालांकि, लाइटिंग सिस्टम और 18-इंच अलॉय व्हील्स पहले जैसे ही हैं। कलर ऑप्शन भी बढ़ाए गए हैं और अब ग्राहक इसे 6 शेड्स में चुन सकते हैं जिनमें नए टैंगो रेड और बैटलशिप ग्रे खास अट्रैक्शन हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra Scorpio Classic
₹ 13.77 - 17.72 लाख
Hyundai Creta
₹ 10.73 - 20.92 लाख
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.25 - 22.06 लाख
Force Motors Gurkha
₹ 16.75 - 18 लाख
Mahindra Marazzo
₹ 14.59 - 17 लाख
Tata Curvv
₹ 9.66 - 18.85 लाख
कैसा है नया केबिन?
नई थार में अंदर की तरफ अब ऑल-ब्लैक डैशबोर्ड लेआउट और नया स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिससे केबिन प्रीमियम फील देता है। वहीं, सेकेंड रो में अब रियर AC वेंट्स मिलते हैं। जबकि ड्राइवर के लिए स्लाइडिंग आर्मरेस्ट और ऑटोमैटिक वर्जन में डेड पेडल जोड़ा गया है। पावर विंडो स्विच अब डोर पैड्स पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। साथ ही रियर कैमरा, रियर वॉश और वाइपर और इंटरनली ऑपरेटेड फ्यूल लिड जैसी सुविधाएं भी जुड़ गई हैं।
नई इंफोटेनमेंट स्क्रीन
अब नई थार में 26.03 सेमी का HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसमें एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले सपोर्ट है। इसके साथ ही टाइप-C चार्जिंग पोर्ट्स, टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम और Adventure Stats Gen II जैसे फीचर्स दिए गए हैं जो ऑफ-रोड ड्राइविंग के दौरान रियल-टाइम डेटा दिखाते हैं।
इंजन ऑप्शंस और वैरिएंट्स
नई थार में पुराने पावरफुल इंजन ऑप्शन जारी हैं। इसमें 2.0L mStallion टर्बो पेट्रोल (150hp तक), 2.2L mHawk डीजल (130hp) और D117 CRDe डीजल (117hp) मिलते हैं। गाड़ी 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आती है और इसमें RWD और 4X4 दोनों ड्राइवट्रेन ऑप्शन दिए गए हैं।
ट्रिम्स और फीचर्स
थार को AXT और LXT ट्रिम्स में लॉन्च किया गया है। बेस AXT वैरिएंट 9.99 लाख रुपये से शुरू होता है। इसमें डुअल एयरबैग्स, ESP, हिल-होल्ड असिस्ट, ABS के साथ नया डैशबोर्ड डिजाइन मिलता है। वहीं, LXT वेरिएंट में अलॉय व्हील्स, क्रूज कंट्रोल, एडवेंचर स्टैट्स, रियर कैमरा और 6 स्पीकर वाला बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।