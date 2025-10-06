mahindra 3-door thar 2025 complete variant-wise prices and features जानिए नई महिंद्रा 3-डोर थार के वैरिएंट वाइज कीमत और फीचर्स की पूरी डिटेल्स, कीमत ₹9.99 लाख से शुरू, Auto Hindi News - Hindustan
जानिए नई महिंद्रा 3-डोर थार के वैरिएंट वाइज कीमत और फीचर्स की पूरी डिटेल्स, कीमत ₹9.99 लाख से शुरू

देसी कार निर्माता महिंद्रा (Mahindra) ने हाल में ही भारतीय मार्केट में अपनी पॉपुलर ऑफ-रोड एसयूवी 3-डोर थार का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है। नई थार में मामूली स्टाइलिंग अपडेट, नई फीचर्स, कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी और नए कलर ऑप्शंस शामिल किए गए हैं।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 12:00 PM
जानिए नई महिंद्रा 3-डोर थार के वैरिएंट वाइज कीमत और फीचर्स की पूरी डिटेल्स, कीमत ₹9.99 लाख से शुरू

देसी कार निर्माता महिंद्रा (Mahindra) ने हाल में ही भारतीय मार्केट में अपनी पॉपुलर ऑफ-रोड एसयूवी 3-डोर थार का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है। नई थार में मामूली स्टाइलिंग अपडेट, नई फीचर्स, कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी और नए कलर ऑप्शंस शामिल किए गए हैं। इस बार थार की डिजाइन में मामूली बदलाव हुए हैं। हालांकि, फीचर्स और सेफ्टी के मामले में बड़े अपग्रेड देखने को मिलते हैं। बता दें कि भारतीय मार्केट में नई महिंद्रा थार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये से लेकर 16.25 लाख रुपये तक है। आइए जानते हैं महिंद्रा 3-डोर थार के वैरिएंट वाइज फीचर्स और कीमत के बारे में विस्तार से।

अब लुक्स और भी शानदार

अगर लुक्स की बात करें तो नई थार में नया डिजाइन किया गया ग्रिल और ड्यूल-टोन बंपर दिया गया है। हालांकि, सिग्नेचर सर्कुलर हेडलैम्प्स, LED DRLs, फ्रंट फॉग लैंप्स, 18-इंच अलॉय व्हील्स और LED टेललैंप्स वैसे ही बने हुए हैं। कंपनी ने इसमें दो नए कलर, बैटलशिप ग्रे और टैंगो रेड भी शामिल किए हैं। जबकि पुराने शेड्स जैसे डीप फॉरेस्ट, रेड रेज, एवेरेस्ट व्हाइट, स्टेल्थ ब्लैक और डीप ग्रे भी बरकरार हैं। इस तरह नए कलर ऑप्शन के साथ थार अब और ज्यादा स्टाइलिश नजर आती है।

वैरिएंटइंजनड्राइवट्रेनकीमत रुपये में
AXT MT1.5 L DieselRWD9.99 lakh
LXT MT1.5 L DieselRWD12.19 lakh
LXT AT2.0 L PetrolRWD13.99 lakh
LXT 4WD MT / AT2.0 L Petrol / 2.2 L Diesel4WD14.69 – 16.99 lakh

धांसू है एसयूवी का इंटीरियर

इंटीरियर की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा बदलाव ऑल-न्यू ब्लैक थीम डैशबोर्ड और 10.24-इंच का बड़ा HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसके अलावा सेंटर कंसोल में स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, नया स्टीयरिंग व्हील, रियर AC वेंट्स और वन-टच पावर विंडो दिए गए हैं। ग्राहकों की डिमांड को देखते हुए अब इसमें A-पिलर एंट्री असिस्ट हैंडल और इंटरनली ऑपरेटेड फ्यूल लिड भी जोड़े गए हैं। साथ ही, रियर पैसेंजर के लिए वॉशर और वाइपर का फीचर भी जोड़ा गया है। यह सब अपडेट थार को पहले से कहीं ज्यादा कंफर्टेबल और प्रैक्टिकल बनाते हैं।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन

सेफ्टी के मामले में भी 2025 महिंद्रा थार फेसलिफ्ट को और मजबूत किया गया है। इसमें रियर-व्यू कैमरा, ESP विद रोलओवर मिटिगेशन, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल और बिल्ट-इन रोल-केज के साथ थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट्स दिए गए हैं। वहीं, इंजन लाइनअप पहले जैसा ही है जिसमें 2.0L टर्बो पेट्रोल (152bhp), 1.5L टर्बो डीजल (119bhp) और 2.2L टर्बो डीजल (132bhp) शामिल है। इसे 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन में खरीदा जा सकता है।

यहां जानिए वैरिएंट वाइज फीचर्स

AXT वैरिएंट

आइकोनिक हेडलैम्प्स और LED टेल लैंप्स

R16 स्टील व्हील्स

नया डैशबोर्ड और स्टेयरिंग व्हील

रियर AC वेंट्स के साथ स्लाइडिंग आर्मरेस्ट

हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

विनाइल अपहोल्स्ट्री

ए-पिलर एंट्री असिस्ट हैंडल

डोर-माउंटेड पावर विंडो

इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल (RWD)

रिमोट कीलेस एंट्री

इंटर्नली ऑपरेटेड फ्यूल लिड

रियर पार्किंग सेंसर

डुअल एयरबैग्स, ESP विद रोल-ओवर मिटिगेशन

हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल

ABS विद EBD और ब्रेक असिस्ट

रियर डेमिस्टर

LXT वैरिएंट:

R18 डीप सिल्वर एलॉय व्हील्स (थार ब्रांडिंग)

फ्रंट फॉग लैंप्स विद DRLs

डुअल-टोन फ्रंट और रियर बम्पर

मोल्डेड साइड फुटस्टेप्स

फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री

इलेक्ट्रिक ड्राइवलाइन डिसकनेक्ट (4WD वेरिएंट्स)

26.03 सेंटीमीटर HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट विद Android Auto & Apple CarPlay

4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स

स्टेयरिंग-माउंटेड ऑडियो और फोन कंट्रोल्स

Adventure Stats Gen II विद ऑफ-रोड डेटा

रियर-व्यू कैमरा

क्रूज़ कंट्रोल

इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs

रियर वाइपर और वॉशर

Tyretronics (TPMS) और Tyre Direction Monitoring System (TDMS)

Mahindra Thar Roxx Auto News Hindi

