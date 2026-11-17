धोनी ने IPL यानी इंडियन प्रीमियम लीग से भी संन्यास ले लिया है। वो IPL में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेलते थे। हालांकि, वो कंपनी के मेंटर बने रहेंगे। धोनी को शानदार क्रिकेट के साथ उनकी कार और बाइक कलेक्शन के लिए भी जाना जाता है।

भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों की लिस्ट में महेंद्र सिंह धोनी का नाम सबसे ऊपर आता है। धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके थे। अब उन्होंने IPL यानी इंडियन प्रीमियम लीग से भी संन्यास ले लिया है। धोनी IPL में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेलते थे। हालांकि, वो कंपनी के मेंटर बने रहेंगे। धोनी को शानदार क्रिकेट के साथ उनकी कार और बाइक कलेक्शन के लिए भी जाना जाता है। दरअसल, उनके गैराज में लग्जरी कारों से लेकर कई विंटेज कार और मोटरसाइकिल खड़ी हैं। चलिए आपको इन्हीं के बारे में डिटेल से बताते हैं।

धोनी का विंटेज कलेक्शन

धोनी के पास कई विंटेज और क्लासिक कारों का कलेक्शन है। इसमें रोल्स-रॉयस सिल्वर शैडो (सीरीज 1), 1980 रोल्स-रॉयस सिल्वर रेथ II, 1973/1974 पोंटिएक फायरबर्ड ट्रांस एम, 1969 फोर्ड मस्टैंग 429 फास्टबैक, हिंदुस्तान मोटर्स एम्बेसडर और 1971 लैंड रोवर सीरीज 3 शामिल हैं। इन कारों की कीमतों से जुड़ी कोई डिटेल सामने नहीं आई है। हालांकि, कई बार धोनी इन कारों को सड़क पर लेकर निकल जाते हैं।

धोनी की SUV कलेक्शन

धोनी के पास एक तरफ जहां कई विंटेज कार हैं, तो दूसरी तरफ उनके गैराज में कई दमदार SUVs भी खड़ी हैं। इसमें जीप ग्रैंड चेरोकी ट्रैकहॉक, निसान जोंगा (4W73), लैंड रोवर फ्रीलैंडर 2, लैंड रोवर डिफेंडर/रेंज रोवर, मित्सुबिशी पजेरो SFX और कस्टम बिल्ट स्कॉर्पियो (ओपन) भी है। 2009 में उन्होंने करीब 1 करोड़ हमर H2 खरीदी थी। यह कस्टम 'MSD' बैजिंग के साथ ली थी। उस वक्त हरभजन सिंह ने भी एक ऐसी ही हमर SUV खरीदी थी।

धोनी का लक्जरी कार कलेक्शन

माही के कार कलेक्शन में कई लक्जरी मॉडल भी शामिल हैं। जिनकी कीमतें करोड़ों रुपए में है। इसमें मर्सिडीज-AMG G63, मर्सिडीज-बेंज GLE / GLS, ऑडी Q7, जगुआर F-टाइप, किआ EV6 इलेक्ट्रिक और सिट्रोए बेसाल्ट भी शामिल है। इसके अलावा, उनके पास पजेरो SFX, टोयोटा कोरोला, पोर्शे 718 बॉक्सटर जैसी कई कार भी हैं। बता दें कि उनके पास मौजूद फेरारी 599 GTO सिर्फ 3.3 सेकेंड में 0 से 100km/h की रफ्तार पकड़ लेती है। वहीं, इस कार से घंटेभर में 335Km का सफर तय किया जा सकता है।