विंजेट कार से हमर तक, फेरारी से जगुआर तक; देखें धोनी का कार कलेक्शन, 'बाइक की लगा चुके 'सेंचुरी'
धोनी ने IPL यानी इंडियन प्रीमियम लीग से भी संन्यास ले लिया है। वो IPL में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेलते थे। हालांकि, वो कंपनी के मेंटर बने रहेंगे। धोनी को शानदार क्रिकेट के साथ उनकी कार और बाइक कलेक्शन के लिए भी जाना जाता है।
भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों की लिस्ट में महेंद्र सिंह धोनी का नाम सबसे ऊपर आता है। धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके थे। अब उन्होंने IPL यानी इंडियन प्रीमियम लीग से भी संन्यास ले लिया है। धोनी IPL में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेलते थे। हालांकि, वो कंपनी के मेंटर बने रहेंगे। धोनी को शानदार क्रिकेट के साथ उनकी कार और बाइक कलेक्शन के लिए भी जाना जाता है। दरअसल, उनके गैराज में लग्जरी कारों से लेकर कई विंटेज कार और मोटरसाइकिल खड़ी हैं। चलिए आपको इन्हीं के बारे में डिटेल से बताते हैं।
धोनी का विंटेज कलेक्शन
धोनी के पास कई विंटेज और क्लासिक कारों का कलेक्शन है। इसमें रोल्स-रॉयस सिल्वर शैडो (सीरीज 1), 1980 रोल्स-रॉयस सिल्वर रेथ II, 1973/1974 पोंटिएक फायरबर्ड ट्रांस एम, 1969 फोर्ड मस्टैंग 429 फास्टबैक, हिंदुस्तान मोटर्स एम्बेसडर और 1971 लैंड रोवर सीरीज 3 शामिल हैं। इन कारों की कीमतों से जुड़ी कोई डिटेल सामने नहीं आई है। हालांकि, कई बार धोनी इन कारों को सड़क पर लेकर निकल जाते हैं।
धोनी की SUV कलेक्शन
धोनी के पास एक तरफ जहां कई विंटेज कार हैं, तो दूसरी तरफ उनके गैराज में कई दमदार SUVs भी खड़ी हैं। इसमें जीप ग्रैंड चेरोकी ट्रैकहॉक, निसान जोंगा (4W73), लैंड रोवर फ्रीलैंडर 2, लैंड रोवर डिफेंडर/रेंज रोवर, मित्सुबिशी पजेरो SFX और कस्टम बिल्ट स्कॉर्पियो (ओपन) भी है। 2009 में उन्होंने करीब 1 करोड़ हमर H2 खरीदी थी। यह कस्टम 'MSD' बैजिंग के साथ ली थी। उस वक्त हरभजन सिंह ने भी एक ऐसी ही हमर SUV खरीदी थी।
धोनी का लक्जरी कार कलेक्शन
माही के कार कलेक्शन में कई लक्जरी मॉडल भी शामिल हैं। जिनकी कीमतें करोड़ों रुपए में है। इसमें मर्सिडीज-AMG G63, मर्सिडीज-बेंज GLE / GLS, ऑडी Q7, जगुआर F-टाइप, किआ EV6 इलेक्ट्रिक और सिट्रोए बेसाल्ट भी शामिल है। इसके अलावा, उनके पास पजेरो SFX, टोयोटा कोरोला, पोर्शे 718 बॉक्सटर जैसी कई कार भी हैं। बता दें कि उनके पास मौजूद फेरारी 599 GTO सिर्फ 3.3 सेकेंड में 0 से 100km/h की रफ्तार पकड़ लेती है। वहीं, इस कार से घंटेभर में 335Km का सफर तय किया जा सकता है।
धोनी का मोटरसाइकिल कलेक्शन
ऐसा नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ कारों की शौकीन हैं, बल्कि उनके पास मोटरसाइकिल का भी तगड़ा कलेक्शन है। कार खरीदने से पहले वो मोटरसाइकिल ही पसंद करते थे। उनके इस कलेक्शन में यामाहा के कई पुराने मॉडल से लेकर कई लग्जरी बाइक्स शामिल हैं। जैसे कॉन्फेडरेट X132 हैलकेट, कावासाकी निंजा, हार्ले डेविडसन, रॉयल एनफील्ड, डुकाटी 1098 और टीवीएस अपाचे जैसी बाइक उनके गैराज में खड़ी हैं। रिपोट्स के मुताबिक, उनके पास 100 से भी ज्यादा मोटरसाइकिल हैं। हालांकि, इसमें 30 से 35 ही चलाने लायक हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें