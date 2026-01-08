सबकुछ छोड़ ई-कारों पर टूटे इस राज्य के लोग, यहां देश में सबसे ज्यादा EV सेल; बन गया नंबर-1 खरीदार
CY2025 में इलेक्ट्रिक कार और SUV का सबसे बड़ा खरीदार राज्य महाराष्ट्र बना। यहां के लोगों ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें खरीदी, जिसके चलते ये राज्य देश में नंबर-1 बन गया। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारत में इलेक्ट्रिक कार और SUV का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है और CY2025 में महाराष्ट्र एक बार फिर देश का सबसे बड़ा EV मार्केट बनकर उभरा है। पिछले साल देशभर में बिकने वाली कुल इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स (कार, SUV और MPV) में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही। वाहन पोर्टल (7 जनवरी 2026 तक) के आंकड़ों के मुताबिक, CY2025 में भारत में कुल 1,77,054 इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री हुई, जो कि सालाना आधार पर 77% की शानदार बढ़त को दिखाता है। इसमें से 30,596 यूनिट अकेले महाराष्ट्र में बिकीं, जो कि 103% YoY ग्रोथ है। यही वजह है कि महाराष्ट्र की मार्केट शेयर 17% तक पहुंच गई, जबकि CY2024 में यह 15% थी।
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई महाराष्ट्र की EV ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन बनी हुई है, जहां इलेक्ट्रिक कार और SUV की मांग तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र सिर्फ इलेक्ट्रिक कार और SUV में ही नहीं, बल्कि अन्य EV सेगमेंट्स में भी मजबूत स्थिति में है। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (e-2W) की सेल 2,16,148 यूनिट तक पहुंच गई, जो 17% के मार्केट शेयर (देश में नंबर-1) को दर्शाता है।
CY2025 में इलेक्ट्रिक कार और SUV की बिक्री
महाराष्ट्र देश में नंबर-1
|रैंक
|राज्य / केंद्र शासित प्रदेश
|CY2025 बिक्री
|CY2024 बिक्री
|सालाना वृद्धि (%)
|1
|महाराष्ट्र
|30,596
|15,038
|103%
|2
|कर्नाटक
|20,977
|14,170
|48%
|3
|केरल
|19,158
|11,051
|73%
|4
|तमिलनाडु
|15,185
|7,783
|95%
|5
|दिल्ली
|14,828
|6,551
|126%
|6
|उत्तर प्रदेश
|13,718
|6,893
|99%
|7
|गुजरात
|11,584
|6,264
|85%
|8
|राजस्थान
|11,293
|6,159
|83%
|9
|पश्चिम बंगाल
|6,046
|3,397
|78%
|10
|आंध्र प्रदेश
|4,941
|4,076
|21%
|11
|मध्य प्रदेश
|4,886
|2,595
|88%
|12
|हरियाणा
|4,439
|3,840
|16%
|13
|ओडिशा
|4,544
|2,509
|81%
|14
|पंजाब
|3,829
|1,482
|158%
|15
|छत्तीसगढ़
|2,533
|1,898
|33%
|16
|चंडीगढ़
|1,623
|1,400
|16%
|17
|गोवा
|1,592
|1,239
|28%
|18
|उत्तराखंड
|1,111
|595
|87%
|19
|बिहार
|1,129
|939
|20%
|20
|झारखंड
|793
|593
|34%
|21
|हिमाचल प्रदेश
|649
|282
|130%
|22
|जम्मू-कश्मीर
|481
|275
|75%
|23
|असम
|457
|401
|14%
|24
|पुडुचेरी
|157
|141
|11%
|25
|मणिपुर
|120
|77
|56%
|26
|मेघालय
|114
|39
|192%
|27
|दादरा नगर हवेली व दमन-दीव
|89
|62
|44%
|28
|अंडमान-निकोबार
|75
|16
|369%
|29
|अरुणाचल प्रदेश
|44
|29
|52%
|30
|त्रिपुरा
|38
|39
|-3%
|31
|मिजोरम
|8
|2
|300%
|32
|नागालैंड
|8
|3
|167%
|33
|सिक्किम
|6
|6
|0%
|34
|लद्दाख
|3
|0
|—
इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल (e-CV) की सेल 3,971 यूनिट रही, जो 72% की ग्रोथ और 25% का मार्केट शेयर (देश में नंबर-1) है। इसमें इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर (e-3W) की सेल 15,792 यूनिट रही। हालांकि, यहां महाराष्ट्र 10वें स्थान पर है। सभी EV सेगमेंट मिलाकर CY2025 में महाराष्ट्र में कुल 2,66,524 EVs की बिक्री हुई, जिससे यह देश का दूसरा सबसे बड़ा EV मार्केट बना, इससे पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा।
टॉप-7 राज्य और दिल्ली का दबदबा
इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली का दबदबा साफ दिखता है। ये 8 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश मिलकर 1,37,339 यूनिट बेच चुके हैं, यानी देश की कुल e-PV बिक्री का 77% हिस्सा सिर्फ इन्हीं इलाकों से आया है। दिलचस्प बात यह है कि त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य रहा, जहां EV कार बिक्री में 3% की गिरावट दर्ज की गई।
दक्षिण भारत भी मजबूत
महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। हालांकि, महाराष्ट्र की तेज ग्रोथ ने बाकी राज्यों की मार्केट शेयर पर असर डाला है। कर्नाटक में 20,977 यूनिट (48% ग्रोथ, शेयर घटकर 12%), केरल में 19,158 यूनिट (73% ग्रोथ, 11% शेयर) और तमिलनाडु में 15,185 यूनिट (95% ग्रोथ, शेयर बढ़कर 9%) सेल हुई।
OEM-वाइज: महाराष्ट्र क्यों है कंपनियों का फेवरेट मार्केट
महाराष्ट्र अब इलेक्ट्रिक कार और SUV बनाने वाली लगभग हर कंपनी के लिए सबसे अहम राज्य बन चुका है। टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने महाराष्ट्र में 10,493 यूनिट की सेल हासिल की, जो कंपनी की कुल EV बिक्री का 15% है। वहीं, JSW MG ने 8,573 यूनिट की सेल हासिल की, जो 124% की YoY ग्रोथ और 17% का मार्केट शेयर है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा की सेल
महिंद्रा ने 6,511 यूनिट की सेल हासिल की, जो 540% की जबरदस्त YoY ग्रोथ और 19% का मार्केट शेयर है। इसमें BE 6 और XEV 9e की डिमांड का बड़ा रोल है। इन तीनों कंपनियों ने मिलकर महाराष्ट्र में 25,577 इलेक्ट्रिक कार और SUV बेचीं, जो राज्य की स्ट्रैटेजिक अहमियत को साफ दिखाता है।
