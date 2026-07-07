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महाराष्ट्र सरकार ने एक साथ खरीदीं ये 57 देसी इलेक्ट्रिक कारें, रेंज 500 किमी से ज्यादा; जानिए पूरा प्लान

By Ashutosh Kumar
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देश में ईवी को बढ़ावा देने के लिए अब कई राज्यों की सरकारें भी आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के परिवहन विभाग ने एक साथ 57 टाटा कर्व ईवी (Tata Curvv EV) कारें खरीदी हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने एक साथ खरीदीं ये 57 देसी इलेक्ट्रिक कारें, रेंज 500 किमी से ज्यादा; जानिए पूरा प्लान
Tata Curvv EV
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भारतीय कार मार्केट और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेगमेंट में टाटा मोटर्स का बड़ा नाम है। देश में ईवी को बढ़ावा देने के लिए अब कई राज्यों की सरकारें भी आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के परिवहन विभाग ने एक साथ 57 टाटा कर्व ईवी (Tata Curvv EV) कारें खरीदी हैं। इन सभी इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल सरकारी कामकाज और पेट्रोलिंग के लिए किया जाएगा। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में इन सभी गाड़ियों की डिलीवरी का एक शानदार नजारा देखने को मिला है। यहां एक बड़े ग्राउंड में लाइन से खड़ी ये कर्व ईवी बेहद शानदार लग रही हैं।

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हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

इस खास मौके पर ट्राइडेंट टाटा डीलरशिप ने एक इवेंट का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्य परिवहन मंत्री प्रतापराव सरनाईक मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वे अपनी करोड़ों रुपये की लग्जरी लेक्सस एसयूवी कार से वहां आए थे। अधिकारियों और डीलरशिप के कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मंत्री जी ने खुद टाटा कर्व ईवी के पास जाकर गाड़ी को अंदर-बाहर से देखा। वहां मौजूद स्टाफ ने उन्हें इस कार के फीचर्स के बारे में समझाया। फिर उन्होंने चाबी सौंपने की रस्म पूरी की और हरी झंडी दिखाकर सभी 57 गाड़ियों को एक साथ रवाना किया।

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वीडियो- यहां क्लिक कर देखें पूरी वीडियो

इस काम के लिए किया जाएगा उपयोग

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि परिवहन विभाग के इस्तेमाल के लिए इन सभी कारों की छत पर खास बीकन लाइट्स लगाई गई हैं। इन गाड़ियों का उपयोग सड़कों पर गश्त यानी पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए किया जाएगा। टाटा कर्व को बाजार में एक अनूठे कूपे डिजाइन के साथ उतारा गया था। कूपे स्टाइल की वजह से शुरुआत में आम ग्राहकों के बीच इसे थोड़ा कम पसंद किया गया। इसी को देखते हुए कंपनी ने हाल ही में मार्केट में इसका नया 'सीरीज एक्स' (Series X) मॉडल उतारा है, जो अब नए और बेहतर वैरिएंट्स में आ रहा है।

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बेस वैरिएंट के साथ बेड़े में एंट्री

इस सरकारी ऑर्डर के लिए परिवहन विभाग ने संभवतः इसके शुरुआती वैरिएंट 'एकम्प्लिश्ड एक्स' (Accomplished X) को चुना है। वीडियो में दिख रही कारों में थोड़ी छोटी टचस्क्रीन स्क्रीन नजर आ रही है, जो इसी वैरिएंट में आती है। टाटा कर्व ईवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 16.99 लाख रुपये है जो टॉप मॉडल के लिए 19.49 लाख रुपये तक जाती है। इस कार के लुक की बात करें तो इसमें आगे की तरफ एलईडी डीआरएल, स्प्लिट एलईडी हेडलाइट्स, साइड में ग्लॉस-ब्लैक क्लैडिंग और पीछे की तरफ पतली एलईडी टेल लाइट्स दी गई हैं।

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502 किलोमीटर की लंबी रेंज

सरकारी ड्यूटी के हिसाब से यह कार काफी प्रैक्टिकल है। इसके इंटीरियर में ऑटोमैटिक एसी, 360-डिग्री कैमरा और टाटा के चमकते लोगो वाला नया स्टीयरिंग व्हील मिलता है। हालांकि, इस वैरिएंट में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट और एडीएएस (ADAS) जैसे महंगे फीचर्स नहीं हैं। ताकत के मामले में अब इस कार में केवल बड़ा 55 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो 167bhp की पावर जेनरेट करता है। यह कार एक बार पूरा चार्ज होने पर 502 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। इसे फास्ट चार्जर से मात्र 40 मिनट में 10 से 80 परसेंट तक चार्ज किया जा सकता है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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