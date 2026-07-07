महाराष्ट्र सरकार ने एक साथ खरीदीं ये 57 देसी इलेक्ट्रिक कारें, रेंज 500 किमी से ज्यादा; जानिए पूरा प्लान

देश में ईवी को बढ़ावा देने के लिए अब कई राज्यों की सरकारें भी आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के परिवहन विभाग ने एक साथ 57 टाटा कर्व ईवी (Tata Curvv EV) कारें खरीदी हैं।

₹ 22,215 / माह

EMI केवल ₹ 22,215 / माह

भारतीय कार मार्केट और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेगमेंट में टाटा मोटर्स का बड़ा नाम है। देश में ईवी को बढ़ावा देने के लिए अब कई राज्यों की सरकारें भी आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के परिवहन विभाग ने एक साथ 57 टाटा कर्व ईवी (Tata Curvv EV) कारें खरीदी हैं। इन सभी इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल सरकारी कामकाज और पेट्रोलिंग के लिए किया जाएगा। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में इन सभी गाड़ियों की डिलीवरी का एक शानदार नजारा देखने को मिला है। यहां एक बड़े ग्राउंड में लाइन से खड़ी ये कर्व ईवी बेहद शानदार लग रही हैं।

हरी झंडी दिखाकर किया रवाना इस खास मौके पर ट्राइडेंट टाटा डीलरशिप ने एक इवेंट का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्य परिवहन मंत्री प्रतापराव सरनाईक मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वे अपनी करोड़ों रुपये की लग्जरी लेक्सस एसयूवी कार से वहां आए थे। अधिकारियों और डीलरशिप के कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मंत्री जी ने खुद टाटा कर्व ईवी के पास जाकर गाड़ी को अंदर-बाहर से देखा। वहां मौजूद स्टाफ ने उन्हें इस कार के फीचर्स के बारे में समझाया। फिर उन्होंने चाबी सौंपने की रस्म पूरी की और हरी झंडी दिखाकर सभी 57 गाड़ियों को एक साथ रवाना किया।

इस काम के लिए किया जाएगा उपयोग वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि परिवहन विभाग के इस्तेमाल के लिए इन सभी कारों की छत पर खास बीकन लाइट्स लगाई गई हैं। इन गाड़ियों का उपयोग सड़कों पर गश्त यानी पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए किया जाएगा। टाटा कर्व को बाजार में एक अनूठे कूपे डिजाइन के साथ उतारा गया था। कूपे स्टाइल की वजह से शुरुआत में आम ग्राहकों के बीच इसे थोड़ा कम पसंद किया गया। इसी को देखते हुए कंपनी ने हाल ही में मार्केट में इसका नया 'सीरीज एक्स' (Series X) मॉडल उतारा है, जो अब नए और बेहतर वैरिएंट्स में आ रहा है।

बेस वैरिएंट के साथ बेड़े में एंट्री इस सरकारी ऑर्डर के लिए परिवहन विभाग ने संभवतः इसके शुरुआती वैरिएंट 'एकम्प्लिश्ड एक्स' (Accomplished X) को चुना है। वीडियो में दिख रही कारों में थोड़ी छोटी टचस्क्रीन स्क्रीन नजर आ रही है, जो इसी वैरिएंट में आती है। टाटा कर्व ईवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 16.99 लाख रुपये है जो टॉप मॉडल के लिए 19.49 लाख रुपये तक जाती है। इस कार के लुक की बात करें तो इसमें आगे की तरफ एलईडी डीआरएल, स्प्लिट एलईडी हेडलाइट्स, साइड में ग्लॉस-ब्लैक क्लैडिंग और पीछे की तरफ पतली एलईडी टेल लाइट्स दी गई हैं।