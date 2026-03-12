महाराष्ट्र में ओला, उबर, रैपिडो बाइक टैक्सी पर बैन! सरकार ने रद्द किए लाइसेंस, ये है वजह

Mar 12, 2026 12:08 am IST

महाराष्ट्र में रोजाना बाइक टैक्सी से सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने नियमों के उल्लंघन के चलते ऐप-आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद अब ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी सर्विस फिलहाल महाराष्ट्र में कानूनी रूप से अवैध मानी जाएंगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?

राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने विधान परिषद में बताया कि इन कंपनियों को अस्थायी लाइसेंस दिया गया था। लेकिन, कंपनियां तय समय के अंदर जरूरी दस्तावेज और नियमों का पालन नहीं कर पाईं। इसी वजह से सरकार ने प्रोविजनल लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया।

EV बाइक अनिवार्य थी

यह पूरा विवाद महाराष्ट्र ई-बाइक टैक्सी रूल्स 2024 से जुड़ा है। सरकार ने इस नियम के तहत साफ कहा था कि बाइक टैक्सी फ्लीट में सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर होंगे। कंपनियों को 30 दिन का समय दिया गया था। इस दौरान उन्हें लाइसेंस और जरूरी दस्तावेज जमा करने थे। लेकिन, आरोप है कि कंपनियां अभी भी पेट्रोल बाइक का इस्तेमाल कर रही थीं और जरूरी कागजात भी जमा नहीं किए।

अब बाइक मालिकों पर होगी कार्रवाई

सरकार ने कार्रवाई का तरीका भी थोड़ा बदला है। अब सिर्फ बाइक चलाने वाले राइडर पर नहीं, बल्कि गाड़ी के मालिक पर भी केस दर्ज किया जाएगा, जो अपनी बाइक इन ऐप्स से जोड़ते हैं। परिवहन विभाग के अनुसार अप्रैल 2024 से अब तक 130 गैरकानूनी बाइक टैक्सी पर कार्रवाई की जा चुकी है और ₹33 लाख से ज्यादा जुर्माना वसूला गया है।

सुरक्षा और दुर्घटनाओं की भी शिकायत

सरकार ने यह भी कहा कि हाल के समय में महिला यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी शिकायतें बढ़ी हैं। तेज रफ्तार में चलने वाली बाइक टैक्सी के कारण सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं, इसी वजह से नियमों को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया गया।

क्या यह बैन हमेशा रहेगा?

सरकार ने साफ किया है कि यह स्थायी बैन नहीं है। अगर ओला, उबर और रैपिडो राज्य के नियमों का पालन करते हैं और पूरी तरह इलेक्ट्रिक बाइक फ्लीट लाते हैं, तो उन्हें फिर से परमिट मिल सकता है।