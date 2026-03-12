Hindustan Hindi News
महाराष्ट्र में ओला, उबर, रैपिडो बाइक टैक्सी पर बैन! सरकार ने रद्द किए लाइसेंस, ये है वजह

Mar 12, 2026 12:08 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

महाराष्ट्र में रोजाना बाइक टैक्सी से सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने नियमों के उल्लंघन के चलते ऐप-आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगा दी है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं। 

महाराष्ट्र में रोजाना बाइक टैक्सी से सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने नियमों के उल्लंघन के चलते ऐप-आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद अब ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी सर्विस फिलहाल महाराष्ट्र में कानूनी रूप से अवैध मानी जाएंगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?

राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने विधान परिषद में बताया कि इन कंपनियों को अस्थायी लाइसेंस दिया गया था। लेकिन, कंपनियां तय समय के अंदर जरूरी दस्तावेज और नियमों का पालन नहीं कर पाईं। इसी वजह से सरकार ने प्रोविजनल लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया।

EV बाइक अनिवार्य थी

यह पूरा विवाद महाराष्ट्र ई-बाइक टैक्सी रूल्स 2024 से जुड़ा है। सरकार ने इस नियम के तहत साफ कहा था कि बाइक टैक्सी फ्लीट में सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर होंगे। कंपनियों को 30 दिन का समय दिया गया था। इस दौरान उन्हें लाइसेंस और जरूरी दस्तावेज जमा करने थे। लेकिन, आरोप है कि कंपनियां अभी भी पेट्रोल बाइक का इस्तेमाल कर रही थीं और जरूरी कागजात भी जमा नहीं किए।

अब बाइक मालिकों पर होगी कार्रवाई

सरकार ने कार्रवाई का तरीका भी थोड़ा बदला है। अब सिर्फ बाइक चलाने वाले राइडर पर नहीं, बल्कि गाड़ी के मालिक पर भी केस दर्ज किया जाएगा, जो अपनी बाइक इन ऐप्स से जोड़ते हैं। परिवहन विभाग के अनुसार अप्रैल 2024 से अब तक 130 गैरकानूनी बाइक टैक्सी पर कार्रवाई की जा चुकी है और ₹33 लाख से ज्यादा जुर्माना वसूला गया है।

सुरक्षा और दुर्घटनाओं की भी शिकायत

सरकार ने यह भी कहा कि हाल के समय में महिला यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी शिकायतें बढ़ी हैं। तेज रफ्तार में चलने वाली बाइक टैक्सी के कारण सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं, इसी वजह से नियमों को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया गया।

क्या यह बैन हमेशा रहेगा?

सरकार ने साफ किया है कि यह स्थायी बैन नहीं है। अगर ओला, उबर और रैपिडो राज्य के नियमों का पालन करते हैं और पूरी तरह इलेक्ट्रिक बाइक फ्लीट लाते हैं, तो उन्हें फिर से परमिट मिल सकता है।

महाराष्ट्र सरकार का यह कदम नियमों के पालन और यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। फिलहाल बाइक टैक्सी सेवाएं बंद रहने से मुंबई और आसपास के इलाकों में लास्ट-माइल कनेक्टिविटी पर असर पड़ सकता है। हालांकि, कंपनियां अगर EV नियमों का पालन करती हैं, तो यह सेवाएं दोबारा शुरू हो सकती हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

