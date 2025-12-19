Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़made-in-usa toyota cars to go on sale in japan to please trump
जापान की कंपनी अमेरिका में बनाकर लाएगी कार और फिर अपने देश में बेचेगी, ऐसी क्या मजबूरी

जापान की कंपनी अमेरिका में बनाकर लाएगी कार और फिर अपने देश में बेचेगी, ऐसी क्या मजबूरी

संक्षेप:

जापान की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा एक बड़ा और दिलचस्प कदम उठाने जा रही है। कंपनी ने ऐलान किया है कि वह साल 2026 से अमेरिका में बनी अपनी कुछ कारों को जापान में ही बेचेगी।

Dec 19, 2025 11:42 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जापान की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा एक बड़ा और दिलचस्प कदम उठाने जा रही है। कंपनी ने ऐलान किया है कि वह साल 2026 से अमेरिका में बनी अपनी कुछ कारों को जापान में ही बेचेगी। इस फैसले को सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि अमेरिका और जापान के बीच ट्रेड रिश्तों को सुधारने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। खासकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौर में लगाए गए भारी टैरिफ के बाद टोयोटा का यह कदम काफी अहम माना जा रहा है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350
Honda CB350
₹ 1.97 - 2 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.56 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं
Oben Rorr EZ Sigma
Oben Rorr EZ Sigma
₹ 1.27 - 1.37 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Hness CB350
Honda Hness CB350
₹ 1.92 - 1.97 लाख
अभी ऑफर पाएं

ऐसा क्यों कर रही टोयोटा

टोयोटा के अनुसार, अमेरिका में तैयार की गई कैमरी सेडान, हाईलैंडर SUV और टुंड्रा पिक-अप ट्रक को 2026 से जापानी बाजार में उतारा जाएगा। ये गाड़ियां अमेरिका के केंटकी, इंडियाना और टेक्सास स्थित प्लांट्स में बनती हैं। कंपनी का कहना है कि इससे वह जापानी ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा कर पाएगी और साथ ही जापान-अमेरिका ट्रेड रिलेशन को भी मजबूती मिलेगी। दरअसल, ट्रंप प्रशासन के दौरान जापान से अमेरिका आने वाली कारों और ऑटो पार्ट्स पर भारी टैरिफ लगाए गए थे जिससे जापानी कार कंपनियों पर दबाव बढ़ गया था।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Toyota Innova Crysta

Toyota Innova Crysta

₹ 18.66 - 25.27 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV 7XO

Mahindra XUV 7XO

₹ 15 - 26 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser

₹ 2.16 - 2.25 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Hilux

Toyota Hilux

₹ 28.02 - 35.85 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Rumion

Toyota Rumion

₹ 10.44 - 13.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Supra

Toyota Supra

₹ 85 - 95 लाख

मुझे सूचित करें

गुडविल दिखाने की कोशिश में टोयोटा

टोयोटा पहले से ही अमेरिका को लेकर “गुडविल” दिखाने की कोशिश करती नजर आई है। नवंबर में कंपनी के चेयरमैन अकियो टोयोडा उस वक्त चर्चा में आए थे, जब उन्होंने जापान में हुए एक NASCAR प्रमोशनल इवेंट के दौरान लाल रंग की MAGA कैप पहनी और ट्रंप व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तस्वीरों वाली टी-शर्ट पहनकर मंच संभाला। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने हाल में एशिया की छोटी ‘केई कारों’ को अमेरिका में बेचने की बात भी कही है। ऐसे में आने वाले समय में दोनों देशों के बीच ऑटो सेक्टर में नई हलचल देखने को मिल सकती है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के सीनियर ऑटो एनालिस्ट तात्सुओ योशिदा के मुताबिक, कैमरी, हाईलैंडर और टुंड्रा जैसी गाड़ियां जापानी मानकों के हिसाब से काफी बड़ी हैं। जापान की सड़के और पार्किंग स्पेस पहले से ही तंग हैं, जिससे बड़ी गाड़ियों की डिमांड सीमित रहती है। इसके अलावा, लेफ्ट-हैंड ड्राइव भी ज्यादातर जापानी ग्राहकों के लिए एक बड़ी रुकावट है। अगर भविष्य में राइट-हैंड ड्राइव वर्जन बनाए जाते हैं तो थोड़ी बहुत मांग बन सकती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Toyota Donald Trump Trump tariffs अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।